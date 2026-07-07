Seguimiento de todos los corredores que se han caído o abandonado el Tour de este año entre Barcelona y París

El Tour de Francia comenzó en Barcelona el sábado y, aunque todos los corredores superaron la primera etapa, las caídas se cobraron la vida. Antes del inicio de la segunda etapa, el primer corredor tuvo que abandonar la carrera, siendo Clément Berthet (Groupama-FDJ United) un DNS.

La etapa 3 supuso para el pelotón la despedida de España y la entrada en Francia para una etapa montañosa en los Pirineos. Sólo un corredor no pudo terminar la etapa, el velocista Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), que había estado enfermo y terminó último en la etapa 2. El lunes se bajó de la bicicleta cuando faltaban menos de 10 kilómetros para recorrer.

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