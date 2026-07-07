Seguimiento de todos los corredores que se han caído o abandonado el Tour de este año entre Barcelona y París

El Tour de Francia comenzó en Barcelona el sábado y, aunque todos los corredores superaron la primera etapa, las caídas se cobraron la vida. Antes del inicio de la segunda etapa, el primer corredor tuvo que abandonar la carrera, siendo Clément Berthet (Groupama-FDJ United) un DNS.

La etapa 3 supuso para el pelotón la despedida de España y la entrada en Francia para una etapa montañosa en los Pirineos. Sólo un corredor no pudo terminar la etapa, el velocista Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), que había estado enfermo y terminó último en la etapa 2. El lunes se bajó de la bicicleta cuando faltaban menos de 10 kilómetros para recorrer.

“Hoy simplemente no tenía fuerzas para continuar, especialmente con un calor tan extremo”, admitió.

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Un total de 184 corredores comenzaron en Barcelona con la esperanza de llegar a París, pero a medida que tres semanas de carrera pasan factura, los Grandes Vueltas a menudo ven a decenas de corredores abandonar durante los 21 días y los dos días de descanso.

Los pasajeros pueden abandonar por diversas razones, incluidos accidentes, lesiones, enfermedades o simplemente fatiga. Los corredores pueden abandonar a mitad de etapa, subirse a un coche del equipo o, en el peor de los casos, marcharse en una ambulancia, o pueden terminar la etapa pero decidir no empezar la siguiente.

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Si un corredor abandona a mitad de etapa, se registra como “no terminó” (DNF), y si no logra comenzar una etapa, es “no comenzó” (DNS).

Los comisarios o el jurado de carrera también pueden obligar a los corredores a abandonar la carrera, quienes hacen cumplir todas las reglas, ya sea con una descalificación (DSQ) por infracciones graves de las reglas o por terminar fuera del tiempo límite en una etapa determinada (OTL). Puede obtener más información sobre el límite de tiempo con nuestro explicador.

Aquí realizaremos un seguimiento de todos los corredores que abandonan el Tour 2026 entre Barcelona y París.

Se abandona el Tour de Francia 2026

Etapa 1

Todos los corredores completan la etapa.

Etapa 2

Clément Berthet (Groupama-FDJ United) – DNS, caída en la etapa 1

Etapa 3