El maillot amarillo se cansa de las discusiones sobre la 'inteligencia' de las carreras antes de la cita en el Macizo Central

Un duelo se nutre de contrastes. Como ciclistas, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard probablemente tengan más en común de lo que cualquiera de los dos admitiría, pero cuanto más tiempo han definido esta era del Tour de Francia, más se ha definido su rivalidad por sus diferencias.

Al igual que en el caso de McEnroe y Borg o Senna y Prost, se ha extendido la idea de que Pogačar y Vingegaard representan dos modos muy diferentes de interpretar su deporte. A nivel superficial, ayuda el hecho de que la exuberancia sonriente de Pogačar contrasta tan fácilmente con el distanciamiento más reservado de Vingegaard.

Los diferentes ambientes alrededor de los autobuses de su equipo (apretones de manos cálidos entre el personal en UAE Team Emirates, cautelosos choques de puños en Visma-Lease a Bike) solo subrayan esa impresión inicial.

Incluso sus hábitos de afeitado han sido utilizados como punto de divergencia. “No puedo dejarme bigote, así que no”, sonrió Pogačar cuando le preguntaron si copiaría el nuevo vello facial de Vingegaard.

La diferencia en sus planteamientos tácticos para este Tour, por su parte, quedó ilustrada claramente en los chemins blancs alrededor de Troyes en la etapa 9, cuando la decisión cuidadosamente calibrada de Vingegaard de no colaborar con los ataques de Pogačar se encontró con la frustración del maillot jaune. Sirvió para acentuar las caricaturas de cada hombre que existen en la imaginación popular. Aquí estaba Pogačar, el impulsivo que toma riesgos, siempre corriendo por el placer de hacerlo. Allí estaba Vingegaard, sobrio de juicio, siempre corriendo pensando en el mañana.

En realidad, cada uno de ellos tenía la intención de afrontar la etapa de la forma que mejor se adaptaba a sus capacidades. Pogačar tiene una predilección por ganar carreras sobre tierra, mientras que Vingegaard se mostró comprensiblemente cauto respecto a sus perspectivas, especialmente después de su preparación truncada. Como señaló Philippa York en este sitio, Vingegaard no tiene ninguna obligación de empezar a competir en este Tour hasta que se sienta preparado para hacerlo.

Aun así, sigue existiendo la idea de que Pogačar y Vingegaard representan dos “escuelas” tácticas diferentes de ciclismo. Si la presión de Pogačar sobre la grava era el equivalente en el ciclismo a la presión alta de Pep Guardiola, según se pensaba, entonces Vingegaard estaba “aparcando el autobús” al estilo de José Mourinho. El debate se prolongó durante el día de descanso del lunes – “No fue falta de 'coraje', simplemente corrí con inteligencia”, dijo Vingegaard – aunque Pogačar confesó que se había cansado de todo el tema cuando se presentó para la salida de la etapa 10 en Orléans el martes.

“En el ciclismo, no tiene sentido hablar de si se corre con inteligencia o no”, dijo Pogačar. “Ahora mismo llevo el maillot de líder. Para mí, es inteligente estar en cabeza ahora con una buena ventaja. En el Tour de Francia, la inteligencia es importante, pero para ganar hay que tener las piernas en forma”.

Tercera semana

Por su parte, Matxin Joxean Fernández, director deportivo del UAE Team Emirates, se mostró reacio a ahondar demasiado en los motivos de la estrategia de Visma-Lease a Bike. En el Tour, como en cualquier carrera, cada equipo corre como le parece, ni más ni menos.

“Sólo se puede hablar de lo que uno mismo hace. No tengo toda la información, así que no puedo dar una opinión sólida”, dijo Matxin. Noticias de ciclismo en Orleans. “No sé por qué lo hicieron, pero tengo el máximo respeto por nuestros rivales y no voy a criticarlos.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera para gestionar sus puntos fuertes y limitar sus debilidades en cualquier etapa. Quizás en este caso, simplemente buscaban minimizar sus posibles debilidades en un terreno que no les convenía, pero es solo una opinión, ya que no tengo toda la información sobre su forma de pensar”.

Había dudas sobre la preparación de Vingegaard para este Tour debido a las graves lesiones que sufrió en el accidente masivo en Itzulia Basque Country en abril, pero el dos veces campeón ha estado sólido hasta ahora, acercándose al punto medio en el tercer lugar, a solo 1:15 del maillot amarillo de Pogačar.

En la rueda de prensa del día de descanso, Pogačar descartó la idea de que tuviera miedo de la condición de Vingegaard y advirtió a Visma de que no “intente quebrantarlo mentalmente”. Matxin reconoció que el juego mental ocasional forma parte de intentar ganar el Tour.

“El aspecto psicológico también es importante, los corredores envían mensajes a sus rivales”, dijo Matxin. “Pero lo que está claro en este momento es que Tadej está muy fuerte, está en mejores condiciones que en el Giro, así que estamos centrados en hacerlo lo mejor posible con Tadej y el equipo. Si los demás están mejor o peor que antes, lo veremos con el tiempo. El Tour no se gana con las palabras, se gana con las piernas”.

El año pasado, Vingegaard superó a Pogačar en la tercera semana del Tour y se adjudicó una contundente victoria general, y el Visma-Lease a Bike parece estar basando su estrategia en la capacidad de resistencia del danés. La idea, al parecer, es mantenerse en la lucha hasta el último acto del Tour en los Alpes y esa novedosa contrarreloj final en Niza.

Matxin no está de acuerdo con la idea de que Pogačar tuviera algún tipo de complejo con la actuación de Vingegaard en la tercera semana. Después de todo, Pogačar sorprendió al Jumbo-Visma al final de la edición de 2020, cuando le quitó el maillot amarillo a Primoz Roglič en el penúltimo día.

“Tadej ganó el Tour de 2020 por mérito propio, y ganó el Tour de 2021 por mérito propio”, dijo Matxin. “El Tour de 2022 se perdió por un mal día de Tadej, así que lo perdimos. En 2023, ellos (Visma) lo ganaron, lo ganaron en la contrarreloj. Ahora, en 2024, hemos ganado tiempo en la contrarreloj en lugar de perderlo. Sabemos que las cosas pueden cambiar de un día para otro, pero puedo decirles que Tadej es sólido, está tranquilo”.

Puy Mary y los Pirineos

Pogačar disfrutó de una tarde tranquila el martes, cuando se reanudó el Tour tras el primer día de descanso, y terminó sano y salvo en el pelotón principal, manteniendo su ventaja de 33 segundos sobre Remco Evenepoel. Cuando se sentó en el camión de la conferencia de prensa, reconoció que el recorrido del miércoles a través del Macizo Central hasta Le Lioran sería bastante más accidentado.

“Han hecho que la etapa sea un poco larga, pero el final de la etapa es muy bonito y explosivo, con buenas subidas”, dijo Pogačar. “Es muy difícil predecir lo que va a pasar mañana”.

Lo único seguro es que Vingegaard y Pogačar se seguirán de cerca a partir de la ascensión al Puy Mary. Aunque el estado real de Vingegaard era un misterio antes de esta carrera, Pogačar siente que el danés ya ha dado una indicación clara de su nivel.

“Sí, tengo un buen sentido del olfato y también puedo ver mis propios números”, dijo Pogačar. “Hasta ahora, hemos ido súper rápido en la contrarreloj, hemos sido 20 segundos más rápidos que el récord en San Luca y también hemos logrado un tiempo récord en el Galibier. Está en muy buena forma, así que seguro que está ganando confianza para la parte final. Pero veremos lo fuerte que es realmente en los Pirineos”.

En cada Tour, en otras palabras, llega un momento en el que se deja de hablar.