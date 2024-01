Isaac Del Toro lidera a rivales peligrosos por solo 11 segundos antes de que finalicen Willunga Hill y Mount Lofty.

El Tour Down Under se convierte en una carrera diferente este fin de semana, las posibilidades de los velocistas se acaban y la batalla por la victoria general se desarrollará en Willunga Hill y luego en Mount Lofty.

El doble golpe de los finales en la cima de una colina ha llevado a algunos a calificarlo como el final más difícil jamás visto en el Tour Down Under.

La quinta etapa del sábado presenta Willunga Hill dos veces y finaliza en la cima de la icónica subida del sur de Australia. La etapa final del domingo sube tres veces el Monte Lofty.

Ambas subidas son cortas y no demasiado empinadas, pero seguramente serán duras, con bonificaciones de tiempo para los tres primeros en cada etapa que quizás decidan el ganador del maillot de líder de color ocre.

Willunga Hill tiene 3,4 km de largo con una pendiente media del 7,4%. Como demostró Richie Porte en seis ocasiones en el Tour Down Under, se trata de un esfuerzo de siete minutos, en el que el posicionamiento y la protección de los compañeros de equipo son vitales en los kilómetros previos. Como vimos en el Tour Femenino de Down Under, el viento en las carreteras expuestas del valle y en la subida puede ser un factor decisivo, pero la potencia bruta y la velocidad deciden quién manda en Willunga Hill.

Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal) ganó sola para llevarse la victoria general, atacando varias veces desde abajo y derribando a sus rivales a poco más de 2 km del final. ¿Alguien intentará un movimiento similar en la carrera masculina, con Mount Lofty compitiendo al día siguiente?

La etapa final tiene sólo 128 km de largo, pero incluye muchos más ascensos que la etapa 6 debido a la triple ascensión al Monte Lofty. El posicionamiento vuelve a ser vital antes de la subida de 1,3 km, ya que las carreteras de prueba en las colinas que dominan Adelaide son más difíciles de dominar.

La carrera por la victoria general comenzará después de sólo 50 km, cuando la etapa entre en las colinas de Adelaida, con tres subidas y descensos sombreados que hacen que la etapa sea similar a una Clásica de las Ardenas disputada en el calor australiano.

Simon Yates (Jayco-AlUla) se llevó los honores de etapa en la cima de Mount Lofty el año pasado, justo por delante de Jay Vine (UAE Team Emirates), pero el australiano ganó en general gracias a una mejor contrarreloj inicial.

Este año la clasificación general está más reñida y repleta de contendientes generales después de que Sam Welsford y los velocistas dominaran las cuatro primeras etapas.

El neoprofesional Isaac Del Toro ganó la etapa 2 ante Lobethal con un poderoso ataque en solitario al final y él y el UAE Team Emirates han defendido cuidadosamente la camiseta ocre desde entonces.

El mexicano de 20 años aventaja por un segundo a Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), con dos segundos a Corbin Strong (Israel-Premier Tech).

Los mayores rivales de Del Toro se encuentran a sólo unos segundos de distancia, pero están a su alcance si pueden ganar la etapa 6 o 7 y obtener unos segundos de bonificación.

Stephen Williams (Israel-Premier Tech) está a solo siete segundos de Del Toro, Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) está a diez segundos y luego un grupo de 56 corredores están todos a 11 segundos. Entre ellos se encuentran Adam Yates (Jayco AlUla), su compatriota británico y talentoso escalador Oscar Onley (Team dsm-firmenich PostNL), Archie Ryan (EF Education-EasyPost), Jack Haig (Bahrain Victorious), Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) y el canadiense Derek Gee (Premier tecnológico de Israel).

Gee destaca como contendiente después de marcar el mejor tiempo en el entrenamiento en Willunga Hill. El récord oficial de Strava de Porte de 6:34 podría batirse el sábado.

El mexicano podrá contar con Diego Ulissi, que fue segundo en la general en 2020, y con el kiwi Finn Fisher-Black. Sin embargo, se enfrenta a la mayor oportunidad de su carrera cuando haga su debut en el WorldTour.

No parece sentir estrés, admitiendo que se quedó atrás del pelotón durante la etapa 4 para “sentir un poco más de estrés en las piernas”.

“Hice un pequeño sprint para comprobar las piernas para mañana (etapa 5). Me siento bien. Estoy un poco nervioso, pero me siento bien”, dijo Del Toro.

Del Toro fue a ver Willunga Hill antes del Tour Down Under y pareció gustarle.

“Monté durante el entrenamiento y es una buena subida. Espero correr bien”, afirmó.

Los rivales del joven de 20 años esperan que quizás sienta la presión, el calor y la fatiga de competir en el nivel WorldTour por primera vez durante el último fin de semana en las colinas del Tour Down Under.