La dos veces ganadora del Tour de Francia Femmes disfruta de la responsabilidad este año como líder solitaria del equipo para su primera recompensa arcoíris

Las holandesas llegaron a este Campeonato Mundial de Ruta en Montreal con una estrategia única en comparación con años anteriores; el núcleo centrado en un jinete. Si bien puede parecer obvio que Demi Vollering, la mejor ciclista del mundo, lideraría la carga, no fue un mate.

La decisión rompe con las opciones polifacéticas utilizadas en el pasado por el equipo holandés. Vollering es una ganadora prolífica, pero nunca ha ganado un título mundial o nacional. Pero no se puede ignorar que ella es campeona europea, tiene dos camisetas amarillas del Tour de Francia femenino y mucho impulso en Canadá.

“Está increíblemente concentrada, eso es cierto. Dos días después del Tour de Francia, recibí el primer mensaje de ella: 'Está bien, el trabajo no ha terminado'. Pensé: 'Está bien, está lista'”, dijo Laurens ten Dam, el entrenador holandés. ciclismonoticias el jueves por la noche.

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“Creo que 10 días después del Tour de Francia, la vi (en una carrera de F1) y vi el fuego en sus ojos. Me mostró que aún no ha terminado la temporada. Quiere tener esta camiseta para la próxima temporada, así que eso es lo más importante”.

Dijo que la selección del equipo se hizo teniendo en cuenta todos los resultados, así como cómo se desarrollaron las carreras. Si bien no están Marianne Vos ni Anna van der Breggen (fuera por enfermedad – Ed.), dijo que el equipo es sólido y “Demi tiene la mayor posibilidad de ganar”.

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“Creo que Laurens hizo un muy buen trabajo (en la selección del equipo). Tuvo mucho contacto con todos y también me informó. Todas las chicas están totalmente de acuerdo con eso”, dijo Vollering en una pequeña reunión de medios, entre ellos ciclismonoticiasdos días antes de la carrera en ruta.

“Tenemos una buena selección aquí y también una posición realmente lujosa para representar a Holanda. Por supuesto, tenemos a Anna (van der Breggen) fuera y a Chantal (van den Broek-Blaak, retirada – Ed.), pero al final no creo necesariamente que tengamos un equipo menor aquí.

“Realmente creo que tenemos un plan muy bonito que es muy claro para todos nosotros, pero por supuesto no te lo voy a decir. Creo que lo podremos decir después”, se rió.

Este año formará equipo con Karlijn Swinkels, Riejanne Markus, Lieke Nooijen, Puck Pieterse, Amber Kraak y Femke De Vries. El año pasado, Markus fue quinto en la carrera mundial en ruta, mientras que Swinkels está en forma, habiendo ganado recientemente el GP de Wallonie.

“También me gusta la presión específica, que todos estos ciclistas te (apoyen) ahora. Eso en última instancia me da ese porcentaje extra en el recorrido más adelante, durante la carrera, para poder terminarlo, y realmente prospero con eso. (Es) un poco de sentido de responsabilidad darles también a las chicas una recompensa por su trabajo”.

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La actual campeona de Europa vuelve a trabajar en su primera carrera UCI desde que ganó Grandes Vueltas consecutivas. Y antes de eso, dominó la primavera con victorias en Omloop Het Nieuwsblad, el Tour de Flandes, La Flèche Wallonne y Liège-Bastogne-Liège por tercera vez.

“Creo que estoy en buena forma, pero al final, sólo empiezas a sentirlo realmente cuando estás pedaleando en el campo y cuando también ves la competencia”, dijo.

“También creo que este es un circuito en el que, si no tienes las mejores piernas, aún puedes recorrer un largo camino. Así que incluso si la sensación no es del 100%, nunca debes perder la esperanza, porque es muy larga. Creo que realmente puede convertirse en una carrera muy interesante en ese sentido”.

Las mujeres de élite se enfrentan a una ruta montañosa de 180,1 km que favorece a Vollering, con el último circuito de Mount Royal realizado ocho veces, con la subida Camillien-Houde.

Su historial en carreras mundiales en ruta consiste en una plata en Glasgow, un quinto lugar en Zurich y un séptimo lugar en Lovaina y Kigali. Quiere añadir un maillot arcoíris, pero no siempre está presente en su forma de pensar antes del día de la carrera.

“Ojalá esta sea la recompensa, pero no lo sabemos; es algo que no tenemos bajo control. Pero lo que hacemos durante la carrera, lo tenemos bajo control, así que eso es más lo que pensé”.

“Este año he demostrado que, ya sea que las subidas sean más cortas o más largas, estoy en condiciones de marcar la diferencia en diferentes lugares. Definitivamente creo que puede ser un semirrecorrido si se lo hace lo suficientemente difícil”.