La dos veces ganadora del Tour de Francia Femmes disfruta de la responsabilidad este año como líder solitaria del equipo para su primera recompensa arcoíris

Las holandesas llegaron a este Campeonato Mundial de Ruta en Montreal con una estrategia única en comparación con años anteriores; el núcleo centrado en un jinete. Si bien puede parecer obvio que Demi Vollering, la mejor ciclista del mundo, lideraría la carga, no fue un mate.

La decisión rompe con las opciones polifacéticas utilizadas en el pasado por el equipo holandés. Vollering es una ganadora prolífica, pero nunca ha ganado un título mundial o nacional. Pero no se puede ignorar que ella es campeona europea, tiene dos camisetas amarillas del Tour de Francia femenino y mucho impulso en Canadá.

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