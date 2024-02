Tres líderes ofrecen múltiples opciones de clasificación general para el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

Tadej Pogacčar ya no apunta al UAE Tour, pero el UAE Team Emirates está decidido a brillar en su carrera por etapas “de casa” la próxima semana, nombrando a Adam Yates, Brandon McNulty y Jay Vine como su trío de corredores protegidos.

Yates ganó el Tour de Omán en su debut de temporada y parece perfecto para el final, a menudo decisivo, en la cima de Jebel Hafeet. McNulty ganó la carrera por etapas Volta a la Comunitat Valenciana en España con un ataque en solitario en la etapa montañosa clave y pudo ganar tiempo sobre la mayoría de sus rivales generales en la contrarreloj de la etapa 2 de 12,1 km en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos.

Vine hará su debut en la temporada 2024 después de no defender su victoria en el Tour Down Under de 2023 y pasar el invierno en Europa, pero también podría tener un buen desempeño en general debido a su contrarreloj y sus habilidades de escalada.

Juan Sebastián Molano se combinará con el líder de confianza Ivo Oliveira e intentará repetir su victoria en el sprint del Tour de los Emiratos Árabes Unidos 2023. También en la alineación del UAE Team Emirates se encuentran los domésticos de confianza Mikkel Bjerg y Vegard Stake Laengen en caso de que los vientos cruzados provoquen escalones y ataques.

Los rivales peligrosos del UAE Team Emirates incluyen a Luke Plapp (Jayco AlUla), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Jan Hirt (Soudal-QuickStep), que impresionó en el Tour de Omán, y Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale).

Yates ganó el Tour de los Emiratos Árabes Unidos en 2020 y fue segundo en 2021, 2022 y tercero en 2023.

“El UAE Tour es nuestra carrera en casa, por lo que sabemos que los reflectores estarán sobre nosotros”, dijo Adam Yates cuando el UAE Team Emirates nombró su alineación.

“Pasamos mucho tiempo aquí y queremos ofrecer un buen espectáculo a nuestros patrocinadores y al pueblo de los Emiratos Árabes Unidos. Personalmente, es una carrera que conozco muy bien a estas alturas. Lo he hecho bien aquí en el pasado y nuestro objetivo es hacer lo mismo esta vez.

“Omán fue un buen probador y obviamente obtuvimos una buena victoria allí. El objetivo en los EAU serán las victorias, tenemos un equipo lo suficientemente fuerte como para lograr victorias, así que ese es nuestro objetivo y esperamos que todos se sientan orgullosos en los EAU”.

My Bike tendrá una cobertura completa del UAE Tour, con reportajes de etapa, noticias y artículos.