Isaac del Toro y João Almeida encabezan la selección del equipo para el calentamiento de ocho días del Tour de Francia

El UAE Team Emirates-XRG ha anunciado su alineación para el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, con João Almeida e Isaac del Toro rumbo a Francia como colíderes.

Ambos harán su debut en la carrera y lucharán contra una serie de otros contendientes importantes de la general, incluidos Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), la pareja Lidl-Trek Juan Ayuso y Mattias Skjelmose, y Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

A Ayuso y Del Toro se unirán en la carrera, anteriormente conocida como Critérium du Dauphiné, sus compañeros de equipo Pablo Torres, Pavel Sivakov, Benoît Cosnefroy, Kevin Vermaerke e Ivo Oliveira.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Del Toro ganó el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y la Tirreno-Adriático durante la primavera y no ha corrido desde que sufrió un desgarro en el muslo en un accidente en Itzulia Basque Country en abril.

Mientras tanto, Almeida terminó tercero en la Volta ao Algarve de febrero, pero se perdió su primer gol de la temporada en el Giro de Italia después de luchar contra una enfermedad en marzo y abril.

te puede gustar



No hay Pogačar ni Vingegaard, pero Paul Seixas se enfrenta a la prueba de sus credenciales en el Tour de Francia contra Del Toro, Ayuso y más – Analizando a los contendientes en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes



'Sufrí por accidentes y enfermedades': Juan Ayuso vuelve a correr en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes después de una primera mitad de temporada de montaña rusa



'Todavía tenemos grandes ambiciones': Adam Yates busca emular a su hermano Simon como líder del UAE Team Emirates para el Giro de Italia

La pareja correrá junta por cuarta vez, y su última salida conjunta se produjo cuando Del Toro apoyó a Almeida en la victoria en Itzulia la temporada pasada.

“Estoy emocionado por el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Es mi primera vez en la carrera y espero que sea el comienzo de un hermoso verano de carreras en Francia para mí. Los entrenamientos han ido bien y las cosas van en la dirección correcta”, dijo Del Toro antes de la carrera, que se disputará del 7 al 14 de junio.

“El nivel de las carreras será alto, sin duda, ya que gran parte del pelotón se está preparando para el Tour, pero creo que estamos listos. Ha pasado un tiempo desde mi última carrera y estoy emocionado de volver a ponerme un dorsal”.

Con victorias en cuatro de las carreras por etapas del WorldTour de una semana de duración en su palmarés combinado, Del Toro y Almeida normalmente se alinearían como los principales favoritos para la victoria aquí.

Sin embargo, ambos están regresando a las carreras luego de una enfermedad y lesión, y ninguno ha corrido en los últimos meses. Del Toro se preparará antes del Tour de Francia, donde apoyará a Tadej Pogačar, mientras que el calendario futuro de Almeida aún no está confirmado.

El corredor francés Benoît Cosnefroy será otro piloto clave en la alineación de los EAU. Es su primer año en el equipo. Ha sido uno de sus pilotos más exitosos durante los primeros cinco meses de la temporada, logrando cuatro victorias, incluyendo el GP du Morbihan del mes pasado y los recientes Boucles de la Mayenne.

Él y el resto del equipo de los EAU afrontarán 1.208 km de carrera durante ocho días en Francia, incluida una contrarreloj por equipos de 28,4 km y finales en la cumbre en Plateau de Solaison, Grand Colombier y Crest-Voland.

Equipo de los Emiratos Árabes Unidos Emirates-XRG para el Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026

João Almeida (POR)

Isaac del Toro (MEX)

Benoît Cosnefroy (FRA)

Pablo Torres (ESP)

Pavel Sivakov (FRA)

Ivo Oliveira (POR)

Kevin Vermaerke (Estados Unidos)