Isaac del Toro y João Almeida encabezan la selección del equipo para el calentamiento de ocho días del Tour de Francia

El UAE Team Emirates-XRG ha anunciado su alineación para el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, con João Almeida e Isaac del Toro rumbo a Francia como colíderes.

Ambos harán su debut en la carrera y lucharán contra una serie de otros contendientes importantes de la general, incluidos Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), la pareja Lidl-Trek Juan Ayuso y Mattias Skjelmose, y Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: