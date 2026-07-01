No hay Paul Magnier ni Mikel Landa en la alineación, pero el ganador del Mont Ventoux 2025, Valentin Paret-Peintre, regresa para más etapas de escalada

El experimentado as del sprint Tim Merlier llevará gran parte del peso de las expectativas del Tour de Francia para Soudal-QuickStep este verano, en lo que será la primera participación del equipo belga en tres años en la carrera ciclista más importante del ciclismo sin Remco Evenepoel.

Después de que Evenepoel fichó por Red Bull-Bora-Hansgrohe durante el invierno, Soudal-QuickStep ya ha remodelado su campaña de Clásicos de Primavera para revivir el interés tradicional por las carreras adoquinadas de un día del norte. A raíz de eso y con la tercera victoria de Merlier en otros tantos años en Scheldeprijs como punto culminante, este verano el equipo WorldTour buscaba ver qué podían lograr en el Tour sin su ex líder de la general.

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