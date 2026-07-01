No hay Paul Magnier ni Mikel Landa en la alineación, pero el ganador del Mont Ventoux 2025, Valentin Paret-Peintre, regresa para más etapas de escalada

El experimentado as del sprint Tim Merlier llevará gran parte del peso de las expectativas del Tour de Francia para Soudal-QuickStep este verano, en lo que será la primera participación del equipo belga en tres años en la carrera ciclista más importante del ciclismo sin Remco Evenepoel.

Después de que Evenepoel fichó por Red Bull-Bora-Hansgrohe durante el invierno, Soudal-QuickStep ya ha remodelado su campaña de Clásicos de Primavera para revivir el interés tradicional por las carreras adoquinadas de un día del norte. A raíz de eso y con la tercera victoria de Merlier en otros tantos años en Scheldeprijs como punto culminante, este verano el equipo WorldTour buscaba ver qué podían lograr en el Tour sin su ex líder de la general.

Mientras que antes el equipo se centraba más en la general, ahora la atención se centra claramente en Merlier, y el director del equipo, Tom Steels, dijo: “las etapas de sprint siguen siendo nuestro principal objetivo”.

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“Con los cambios que se hicieron en la clasificación de puntos, él también podría involucrarse en la lucha por el verde, sobre todo porque tiene un equipo fuerte para los sprints grupales”.

Hay de cinco a seis oportunidades para sprints grupales, aunque la primera llegará relativamente tarde en la etapa 5 hacia Pau. En todos ellos, Merlier esperará confiar en sus amigos y líderes Bert van Lerberghe, Jasper Styuven -que ya fue una gran ayuda para el otro velocista importante de Soudal, Paul Magnier, en el Giro de Italia- para sumar a su cuenta actual de tres victorias de etapa en el Tour.

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El talentoso todoterreno y ex ganador de la París-Roubaix Dylan van Baarle, que se siente tan a gusto en las clásicas como en las carreras por etapas, también será de gran ayuda.

Con el anuncio del equipo el martes, cualquier esperanza que los fanáticos franceses pudieran haber tenido de que el joven y talentoso corredor Paul Magnier continuaría su gran éxito en el Giro de Italia brindando una opción de sprint adicional en casa se desvaneció.

Pero si tenía sentido que un corredor tan joven como Magnier no pudiera hacer dos Grandes Vueltas en un solo año, también hubo cierta decepción para los fanáticos vascos cuando se supo que el veterano corredor Mikel Landa, tres veces entre los cinco primeros en el Tour, la última vez en 2024, tampoco participaría.

“Estoy muy decepcionado porque no estaré allí después de perderme el Giro de Italia”, dijo Landa, ahora de 36 años y luchando con una lesión en la espalda desde un accidente en su carrera local en el Itzulia Basque Country, en un comunicado de prensa del equipo.

“Ha sido un año difícil hasta ahora, y después de luchar en el Tour de Suiza, me di cuenta de que no tiene sentido intentar ir al Tour. Ahora es importante descansar y recuperarme, y espero estar en la salida de la Vuelta en dos meses”.

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Sin embargo, otros escaladores que han alcanzado la categoría incluyen a Valentin Paret-Peintre, ganador del año pasado en el Ventoux, y al belga Louis Vervaeke y su compatriota Ilan Van Wilder. Van Wilder, un ayudante clave para Paret-Peintre el año pasado en las laderas superiores del Ventoux, estaba listo para reemplazar a Evenepoel en las esperanzas generales de Soudal.

“Valentin, que está increíblemente motivado y ha mejorado en el último año, intentará volver a ser protagonista en la montaña, mientras que Ilan será nuestro hombre para la clasificación general, pero el plan es que lo tome día a día”, dijo Steels.

“Estoy feliz de volver a la salida después de mi exitoso debut el año pasado y espero conseguir otra victoria de etapa, pero también estaría bien luchar por el maillot de lunares”, añadió Paret-Peintre.

“Cuando sea posible, también intentaré ayudar al equipo y dar lo mejor de mí para que podamos conseguir el mayor número de victorias posible. Alpe d'Huez destaca como el principal atractivo de la carrera y sería muy bonito ganar allí, sobre todo porque hay dos oportunidades”.

Soudal-QuickStep para el Tour de Francia