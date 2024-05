El esloveno sigue buscando la perfección en la contrarreloj de cara al Tour de Francia

Tadej Pogačar ganó más tiempo que sus rivales de la general en la contrarreloj de la etapa 14 del Giro de Italia e insinuó que sería agresivo en la etapa reina 15 en Livigno el domingo. El líder de la general insistió en que sólo puede dar un golpe de gracia para coronarse vencedor indiscutible de la Corsa Rosa el próximo sábado, tras la última etapa de montaña hasta Bassano del Grappa.

Pogačar fue 29 segundos más lento que Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) en el recorrido de 31,2 km entre Castiglione delle Stiviere y Desenzano del Garda, pero ganó más tiempo sobre Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) y Dani Martínez (Bora-Hansgrohe) para ampliar su ventaja a 3:41 y 3:56 respectivamente.

Es un margen enorme pero el esloveno no da nada por sentado. Quizás haya visto la lluvia, la nieve y el frío previstos para la tercera semana en las altas montañas del norte de Italia y sabe que las etapas más duras aún están por llegar.

“El golpe final debería ser en Monte Grappa en Bassano. Es la última etapa dura de montaña, es una etapa brutal”, dijo Pogačar.

“El Giro no está cerrado, no descartemos nada, el verdadero Giro empezó hoy. Gané tiempo pero nunca se sabe lo que pasa en la montaña, con lluvia y nieve o lo que sea. Toquemos madera y esperemos lo mejor.

“Si puedes tomarte el tiempo, lo haces. Es mejor prevenir que curar y tener una brecha mayor al adentrarse en las grandes montañas. Sin duda, podremos estar más cómodos y tener más confianza en los próximos días”.

Pogačar compartió el pastel del ganador del Giro de Italia con Ganna el sábado, pero insinuó que tal vez no sea tan generoso el domingo en la estación de esquí de Mottolino, con vistas a Livigno a 2.385 metros. La etapa de 222 km también incluye la primera subida al Colle San Zeno al norte de Brescia y luego la empinada Mortirolo a 70 km de la meta.

Pogačar la llamó con razón la etapa reina del Giro de Italia 2024, incluso si se avecinan otros días largos y de múltiples montañas en la última semana.

“Nuestro plan será simple, ir lo más duro posible con tantos compañeros como sea posible”, dijo con una mezcla de bravuconería para asustar a sus rivales y confianza natural.

“Es la etapa reina. Probablemente queramos subir a la etapa, pero depende de la escapada y de lo que quieran hacer los demás. Deberíamos centrarnos en nuestra propia carrera y todo debería estar bien”.

Carga de carbohidratos 'mierda gourmet'

Pogačar se preparó para la etapa de 222 km en los altos Alpes comenzando a cargar carbohidratos mientras esperaba que Ganna terminara su conferencia de prensa posterior a la etapa. Se burló de una enorme porción de pasta cubierta con una especie de salsa, que en broma describió como “mierda gourmet”.

Definitivamente no era su pasta carbonara casera preferida, pero la necesitaba después de un breve pero intenso esfuerzo en su bicicleta de contrarreloj.

“Si no parezco agotado, entonces algo anda mal”, dijo Pogačar, insistiendo en que es humano como cualquier otro corredor del Giro de Italia.

“Incluso los muchachos que hoy fueron lentos están cansados. Fue un esfuerzo de 36 minutos, con un largo día antes con el recorrido de reconocimiento y el calentamiento. Es al final de la segunda semana, así que estás cansado”.

El cansancio de Pogačar se hizo evidente durante la parte final de la contrarreloj en las carreteras llanas hasta la orilla del lago de Garda.

Había marcado tiempos similares a los de Ganna en la subida fuera de la zona de salida y a través de los viñedos, pero luego perdió gradualmente segundo tras segundo. Evitó correr riesgos, perdió 29 segundos frente a Ganna, pero se mostró contento de ganar tiempo sobre sus rivales de la general.

“Pippo creó una brecha realmente grande desde el último control de tiempo intermedio hasta la meta. Tuvo un gran ritmo y eso es lo que le convenía”, dijo Pogačar, explicando su diferencia de 29 segundos.

“Traté de hacer lo contrario; La primera parte, la difícil, me convenía más porque era más arriba y abajo, izquierda y derecha. Disfruté mucho la primera parte, pero luego los últimos 12 km no fueron muy buenos para mí. Sólo intenté mantener el poder, no suicidarme realmente.

“Después del último intermedio, sabía que iba a ser difícil vencer a Pippo, aunque de repente encontrara unas piernas mágicas, pero esto no sucede en el ciclismo. Fue mucho más fuerte en la final”.

Una búsqueda constante de la perfección.

Pogačar ahora juega a largo plazo en el Giro de Italia. Puede que esté yendo en contra de su instinto agresivo natural, pero está pensando en la victoria general en Roma el próximo domingo y luego en un histórico doblete Giro-Tour en Francia en julio.

Su actuación en contrarreloj es consecuencia del duro trabajo realizado en el túnel de viento y con sus patrocinadores de equipamiento. Ha cometido errores en el camino pero parece cómodo y potente sobre su bicicleta de contrarreloj Colnago.

Sabe que su destreza en la contrarreloj es importante en el Giro de Italia y podría ser decisiva en el Tour de Francia y en la última contrarreloj montañosa de la etapa 21 alrededor de Niza.

“Estoy muy feliz donde estoy. Es un lugar realmente bueno para mí ahora”, dijo sobre su configuración actual, que parece cómoda y eficaz.

“Mejoramos la posición antes del Campeonato Mundial del año pasado, pero luego fue demasiado agresivo. Arruinó mis glúteos y mi cabeza. Entonces, desde entonces, fui un poco menos agresivo y he trabajado en ello. Trabajo en mi físico y con cada entrenamiento que hago, es mejor.

“Estoy muy satisfecho con la dirección que vamos y con la mejora de mi cuerpo, mi posición, mis piernas y mi motivación. Ahora sólo nos falta centrarnos en cada detalle de la moto y de todo lo necesario para el Tour de Francia. Ya tenemos la perfección, pero sólo por ahora. Las cosas evolucionarán y siempre se pueden mejorar”.

