EF Pro presenta la película 'One To Go' para mostrar 21 años y 74 títulos nacionales del velocista estadounidense

Un saludo especial a la profesional retirada Coryn Labecki fue narrado en una película, “One To Go”, de su equipo comercial EF Education-Oatly-Cannondale y publicada en el canal de YouTube del equipo el martes.

La película de 21 minutos, parte de la serie Explore de EF Pro Cycling con el apoyo de Wahoo, cubrió sus 21 temporadas como ciclista amateur y profesional con foco en su última aparición profesional, el Bucks County Classic a principios de septiembre en Doylestown, Pensilvania.

“Aquí es donde comencé y aquí es donde termina”, dijo Labecki a la cámara, mientras levantaba su bicicleta sobre una barrera para alinearse en un criterio, el concurso femenino Doylestown Health Pro 1/2.

“Seguro que es un poco agridulce, pero sé que es el momento. Es agradable cerrarlo con un crítico con las barras y las estrellas. Sólo quiero celebrar y dar un buen espectáculo”.

Labecki comenzó su dominio en la bicicleta a los 11 años, lo que elevó su pequeña estatura de 1,55 metros (5 pies 1 pulgada de altura) a alturas elevadas durante 10 temporadas amateur y 11 profesionales compitiendo para tres equipos. Su primer título nacional llegó en 2004 en la carrera Scratch de 1 km en los campeonatos juveniles de pista. En 2006, cuando tenía 13 años, obtuvo nueve medallas de oro en competiciones nacionales en pista, ruta y ciclocross.

Como profesional, Labecki ganó la general en el Women's Tour y RideLondon Classique, así como una etapa en el Giro d'Italia Women y el Tour de California. Para el equipo de EE. UU., Compitió en ocho ediciones del Campeonato Mundial de Ruta UCI y en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde terminó séptima en la carrera de ruta. Sigue siendo la única mujer estadounidense que ha ganado el Tour de Flandes, o Ronde van Vlaanderen.

“Siempre digo que sólo soy un corredor de bicicletas. Eso es lo que siento que hago mejor: encuentro la manera de llegar primero. Me encanta levantar las manos en el aire y obtener una 'w'”.

Lo hizo bien, acumulando 74 títulos nacionales en múltiples disciplinas. En un cameo de una carrera en la pista cuando era junior, resumió sus objetivos como “el primer lugar es el único lugar al que me gusta llegar”.

Desde la residencia de su infancia en Tustin, California, en la película, los miembros de la familia dieron un recorrido virtual por la multitud de medallas, fotografías y camisetas de campeonato que adornan la casa, conocida como el “museo”. El ciclismo siempre fue un asunto de familia: su padre competía en ciclismo de montaña y luego se mudó a la carretera, donde una joven Coryn reemplazó a su madre en un tándem durante siglos recreativos.

“Extrañaré verla. La diferencia horaria es difícil, pero me levantaría muy temprano solo para verla y estaré animando en la transmisión en vivo”, dijo la madre de Coryn, Lina Rivera. “Es muy pequeña, pero puede hacer casi todo”.

En 2011, en el Tour Femenino de Qatar, Labecki dijo que sufrió una grave caída y decidió asistir a la universidad en lugar de dedicarse a tiempo completo como ciclista profesional. Formó parte del equipo ciclista universitario de la Universidad Marian en Indiana.

“Aprendí mucho sobre mí misma, mucho sobre el ciclismo. Disfruté mucho ese tiempo”, recuerda, emocionándose un poco. Fue en Marian donde conoció a su ahora marido, Nate Labecki, que también formaba parte del equipo ciclista.

Tuvo muchas 'últimas' al salir de esta parte de su carrera como corredora, incluida una competencia final en Europa el 30 de julio en Kreiz Breizh Elites Féminin. Para ella, el último momento llegó en Pensilvania, donde ahora reside con Nate y su perro Tank.

Si bien la mujer de 32 años no ganó en Doylestown, terminando en el puesto 18, sí salió ganadora en su último Campeonato Nacional Pro Road de EE. UU., utilizando un sprint dominante para retener el título de élite profesional femenino. Todos sus compañeros de equipo agregaron videos de despedida en 'One To Go', que estaba dedicado a su padre Wally, quien murió de COVID-19 en marzo de 2021.

“Siempre he sido alguien que predica con el ejemplo. Cuando estoy en bicicleta, puedo decir mucho”, dijo. “Es hora de cerrar ese capítulo y seguir adelante. 74 títulos nacionales y muchos buenos amigos en el camino. Creo que tuve la carrera de mis sueños”.