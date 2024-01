Las fechas, temas y eventos clave del lanzamiento de la nueva temporada en el verano del hemisferio sur.

El formato de la temporada internacional de carreras de Australia ha enfrentado desafíos en las últimas temporadas, el mayor, por supuesto, fueron las cancelaciones de COVID-19, pero ahora con el bloqueo de carreras de principios de temporada de regreso por segundo año. la evolución y mejora continúa.

El Campeonato Nacional Australiano de Ruta, el Tour Down Under y la Cadel Evans Great Ocean Road Race permanecen, pero ha habido cambios en lo que respecta a los temas, otros eventos y horarios. Podemos esperar unas semanas fascinantes de carreras.

Lamentablemente, los Bay Crits, que comenzaron en 1989, han desaparecido del calendario y el Jayco Herald Sun Tour aún no ha regresado de las cancelaciones de COVID-19 que comenzaron en 2021. Sin embargo, hay algunas adiciones, con grava en el agenda en torno al Tour Down Under y en febrero, mientras que las carreras a mitad de semana también regresan en los días previos a la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

También hay algunas carreras en pista nuevas: Adelaida será sede de la primera ronda de la Copa de Naciones de Pista UCI apenas cinco meses antes de los Juegos Olímpicos de París. Espere que Filippo Ganna y otros se queden en Australia para las carreras en pista del 2 al 4 de febrero.

ciclismonoticias estará en tierra para cubrir las carreras australianas, desde Ballarat a Adelaida y hasta Geelong en pleno verano del hemisferio sur.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Tour Down Under y el Tour Down Under femenino, incluidos informes de Australia, noticias de última hora y análisis. Saber más.

Último baile en Ballarat, de momento

Campeonato Nacional Australiano de Ruta, Ballarat

Contrarreloj del 3 al 4 de enero

Criterios el 5 de enero.

Carreras en Ruta del 6 al 7 de enero

El Campeonato Nacional Australiano de Ruta se ha celebrado en Ballarat desde 2002, con la subida del Monte Buninyong atrayendo a una multitud cada vez mayor y estableciendo su lugar como un componente crucial de la carrera que decide quién vestirá el maillot de rayas verdes y doradas del australiano. campeón de ruta del año.

“El compromiso duradero de Ballarat y el desafiante recorrido de Buninyong han asegurado que el evento tenga reconocimiento mundial, brindando a todos nuestros campeones nacionales credibilidad instantánea en toda la comunidad ciclista”, dijo el director de la carrera, Scott McGrory.

“Es un privilegio haber sido director de carrera durante tantos años en Ballarat y estoy seguro de que 2024 nos brindará otra edición fantástica, una que no debemos perdernos”.

Este año, sin embargo, será el último de Ballarat (al menos por un tiempo), lo que brindará a los ciclistas que han disfrutado del recorrido un incentivo adicional para aprovechar al máximo este último baile. Los ciclistas a quienes no les gusta el Monte Buninyong tendrán el alivio de saber que sólo tendrán que apretar los dientes en ese ascenso repetido el año pasado.

Las contrarreloj comienzan el proceso, con Grace Brown (FDJ-Suez) la gran favorita para llevarse el título de élite femenino nuevamente, pero no estará sin retadora, tal vez esa podría ser la campeona de 2020 y 2021, Sarah Gigante.

En la contrarreloj de élite masculina, Jay Vine (UAE Team Emirates) no defenderá su título, pero Luke Plapp sí estará allí, y el poseedor del título de 2021 está decidido a aportar un toque de verde y dorado a su nueva equipación del equipo Jayco-AlUla.

Luego estará el criterio desde el viernes por la tarde hasta la noche, con los ciclistas luchando en el circuito central de perritos calientes de Ballarat para llevarse la camiseta que Amber Pate y Kelland O’Brien de Jayco-AlUla consiguieron en 2023.

En la carrera en ruta, Plapp ostenta el maillot verde y dorado desde hace dos años, llevándolo a pesar de ser el único representante de su equipo.

Todo eso cambiará con su cambio a Jayco-AlUla, lo que podría ser un arma de doble filo, ya que si bien tendrá compañeros de equipo para ayudarlo esta vez, también tendrá compañeros de equipo por los que quizás deba sacrificar sus oportunidades.

Brodie Chapman (Lidl-Trek) se separó para llevarse la victoria de élite femenina en 2023, pero con la tres veces ganadora Amanda Spratt en el equipo, podrán dividir la mirada de sus rivales. Brown, sin embargo, es un habitual del podio y buscará ese escalón más alto, mientras que el equipo australiano Jayco-AlUla luchará por recuperar el título, con Ruby Roseman-Gannon y Alex Manly, ambos serios contendientes.

El Tour Down Under: el regreso de Willunga y un giro gravel

Gira de Santos en Australia del Sur

Tour femenino de Australia, del 12 al 14 de enero

Down Under Classic masculino (criterio), 13 de enero

Tour masculino de Down Under, del 16 al 21 de enero

Criterium femenino de Down Under, 18 de enero

RADL GRVL, 19 de enero

Contrarreloj de Willunga Hill, 20 de enero

Los corredores del WorldTour de Europa y de todo el mundo escaparán una vez más del clima invernal y se dirigirán a la soleada Australia, donde el único hielo en las medias rellenas de hielo los corredores se bajarán el cuello de sus camisetas para tratar de encontrar algo de alivio del verano australiano. calor.

En la segunda edición del Tour Down Under tras las cancelaciones por el COVID-19, las cosas vuelven a la normalidad.

Willunga Hill regresa a la carrera masculina e incluso un retirado Richie Porte cargará la subida donde reinó durante tantas ediciones de la carrera, en una divertida prueba estilo contrarreloj donde intentará atrapar al público que se han inscrito en el reto.

El Tour femenino de Down Under verá a un impresionante trío de ex ganadoras en acción, con la vencedora de 2023, Grace Brown, así como Ruth Edwards (de soltera Winder), quien reclamó la camiseta de líder ocre en 2020, y Amanda Spratt, quien ganó los tres anteriores. ediciones.

En el Tour masculino de Down Under, el ganador de 2023, Jay Vine, no estará, pero parece que el equipo WorldTour con sede en Australia, Jayco-AlUla, hará todo lo posible para reafirmar su dominio en la carrera de casa, con una alineación que incluye a Caleb Ewan, 2023. el subcampeón Simon Yates y Luke Plapp.

También hay algunos giros nuevos y distintivos dentro del evento.

Para empezar, Willunga se incorporará por primera vez a la carrera Women’s WorldTour, proporcionando lo que seguramente será un final emocionante y lleno de multitud para la carrera de tres etapas.

También ha habido un cambio en el flujo de eventos, ya que se eliminó el cruce entre el evento WorldTour masculino y femenino y, como resultado del cambio de cronograma, las mujeres también obtienen un final de fin de semana, por lo que es probable que las multitudes salgan con fuerza para Sea testigo de la coronación de la nueva reina de Willunga Hill, y los criterios para hombres y mujeres se han establecido en días separados.

Además de eso, el evento también incluirá acción sobre asfalto, con el RADL GRVL, ya agotado, realizando una carrera de 108 km a través de McLaren Vale el viernes 19 de enero.

Carreras WorldTour de un día con un bono a mitad de semana

Cadel Evans Gran Carrera Oceánica en Carretera, Geelong

Geelong Classic, Pro Criterium femenino, 24 de enero

Surf Coast Classic, carrera 1.1 masculina, 25 de enero

Cadel Evans Great Ocean Road Race femenino, 27 de enero

Cadel Evans Great Ocean Road Race masculino, 28 de enero

La Cadel Evans Great Ocean Road Race añadió una prueba fuerte y siempre impredecible de un día al calendario australiano de carreras de enero de 2015.

Desde entonces, ha subido al nivel WorldTour y WorldTour femenino y también ha experimentado con varios formatos diferentes de carreras más cortas durante el período previo. Estos estuvieron ausentes del cartel en 2023, pero en 2024 volverán.

Eso significa que después de que los ciclistas viajen desde Australia del Sur a Victoria, las mujeres también tendrán la oportunidad de alinearse en el Geelong Classic Pro Criterium el miércoles 24 de enero. Los hombres luego podrán enfrentarse al Surf Coast Classic de 158,6 km clasificado 1.1 el jueves 25 de enero. , con un recorrido que comienza en Lorne antes de adentrarse tierra adentro hasta Otways y regresar a la costa para terminar en Torquay.

La acción de primer nivel comienza el sábado con el evento Women’s WorldTour de 143 km, que, al igual que la carrera masculina del próximo día, sale de Geelong hacia Bells Beach antes de tomar un circuito alrededor de Geelong que incluye la corta pero empinada subida de Challambra.

Es un campo que puede verse afectado por vientos cruzados, calor abrasador o lluvia torrencial, y así como las condiciones pueden ser impredecibles, el ganador también puede serlo. Este evento tiene la costumbre de arrojar nombres nuevos e inesperados, y la carrera femenina en particular a menudo recompensa a aquellas corredoras dispuestas a arriesgarse saltando desde el frente en un grupo pequeño, con Loes Adegeest (FDJ-Suez) en 2023 superando a Amanda. Spratt (Lidl-Trek) después de que el dúo llegara al frente juntos después de la subida a Challambra.

Sin embargo, fue un pelotón reducido el que se dirigió a la meta en la carrera masculina de 176 km, ya que los atacantes no lograron ganar una brecha suficiente, y Marius Mayrhofer (Team DSM) se lanzó a reclamar la victoria.

Dada la combinación de corredores que han conseguido la victoria en la carrera, es difícil delimitar los favoritos. Eso significa que muchos corredores pensarán, con razón, que tendrán una oportunidad, por lo que lo fácil de predecir es que, con muchos dispuestos a arriesgar su mano, será una carrera agresiva hasta la meta.