“Mis actos después del duro accidente los hice con rabia y no pertenecen a este deporte”, dice el campeón belga.

Los oficiales de carrera descalificaron a Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) de la serie Exact Cross Beringen el sábado por pisotear intencionalmente la bicicleta de Ryan Kamp (Alpecin-Deceuninck) después de que la pareja se estrellara a mitad de carrera en un descenso embarrado.

Más tarde, el campeón belga se disculpó por sus acciones y dijo que entendía por qué los oficiales decidieron descalificarlo de la carrera después de sacarlo del circuito y llevarlo a boxes de mecánicos en la sexta vuelta.

“Entiendo la decisión del jurado de castigarme hoy en Beringen. Mis actos después del duro accidente los cometí con rabia y no pertenecen a este deporte”, dijo Iserbyt en un comunicado en Twitter después de la carrera.

“Por esto quiero pedir disculpas a todos los involucrados. ¡Ahora me concentraré en las cosas positivas y esperaré con ansias las próximas carreras!”

En la vuelta cinco de ocho, un grupo líder de cinco corredores tenía solo una pequeña ventaja sobre el eventual ganador Lars van der Haar (Baloise Trek Lions), que estaba en un grupo perseguidor con Iserbyt y Kamp. Van der Haar aprovechó eso como una oportunidad para avanzar y cerrar la brecha.

Justo cuando se reencontraban con los líderes, Iserbyt y Kamp se estrellaron en un descenso embarrado y sus bicicletas se enredaron en la valla del lado izquierdo del estrecho recorrido.

Iserbyt primero se desenredó de la valla naranja y recogió su bicicleta, pero luego pareció haber pisoteado intencionalmente la bicicleta de Kamp mientras intentaba regresar al circuito.

Kamp luchó por desenredar su manillar de la valla y parecía visiblemente molesto por las acciones de Iserbyt. Kamp agarró la camiseta de Iserbyt para intentar detener al ciclista y luego la pareja intercambió palabras.

Luego, las imágenes de video mostraron a ambos ciclistas tratando de hacer que sus bicicletas volvieran a funcionar. Iserbyt fue el primero en subirse a su bicicleta y corrió hacia boxes para coger una bicicleta de repuesto. Kamp, por otro lado, se vio obligado a correr a boxes, sin poder arreglar su bicicleta, que parecía tener el desviador trasero roto y una cadena colgando. Kamp finalmente llegó a boxes y recibió una bicicleta de repuesto, pero estaba demasiado atrás para volver a conectarse con el grupo líder.

Iserbyt comenzó la sexta vuelta a más de un minuto de los líderes de la carrera y Kamp cruzó la meta a más de 1:30 de distancia.

Un oficial estaba esperando a Iserbyt cuando se acercaba a boxes en esa vuelta. El oficial e Iserbyt hablaron brevemente antes de que el corredor abandonara la carrera, descalificado de la competición.

Kamp pudo terminar la carrera en el puesto 22 con 3:50 de retraso.

Iserbyt dijo más tarde HLN que si bien lamentó sus acciones en Exact Cross Beringen, él y Kamp han estado en desacuerdo desde la temporada pasada, acusando a Kamp de adelantarse innecesariamente en el recorrido en carreras anteriores.

“Esa reacción no fue necesaria”, dijo Iserbyt. HLN. “Sucedió en el fragor de la batalla. Había algo hirviendo entre nosotros desde la temporada pasada. Cortó en lugares donde no era necesario o donde simplemente no se podía hacer. Pero de todos modos mi reacción no fue buena”.