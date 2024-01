El belga necesita sólo siete puntos para asegurar la victoria una semana antes de la batalla contra Van der Poel en el Campeonato Mundial.

La atención del mundo del ciclocross se centra cada vez más en el Campeonato Mundial UCI del 3 y 4 de febrero. Sin embargo, con varias carreras importantes a ambos lados de Tabor, incluida la ronda final de la Copa del Mundo UCI, todavía hay mucho por lo que luchar además del maillot arcoíris.

La Copa del Mundo llega a su fin en Hoogerheide el domingo y el líder de la serie masculina, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), necesita solo siete puntos para recuperar la victoria general que obtuvo en 2021-22.

Hace dos años, el belga anotó siete victorias en camino a una dominante victoria de 128 puntos en la serie sobre Michael Vanthourenhout. Esta vez tiene 317 puntos, 34 más que el segundo clasificado, Joris Nieuwenhuis.

Para conseguir la victoria de la serie, el piloto de Baloise Trek Lions tendría que ganar la carrera para asegurar 40 puntos e Iserbyt terminaría en el puesto 21 (5 puntos) o peor. Este escenario es improbable, pero Iserbyt no está celebrando todavía.

“Un buen sentimiento es peligroso”, dijo a WielerFlits. “Ciertamente no deberías sentarte. No puedes quedarte dormido. Es importante permanecer alerta”.

Otra complicación para Nieuwenhuis será la presencia de Mathieu van der Poel en la salida de este domingo. El actual campeón del mundo ha ganado 10 de sus 11 carreras este invierno, tres veces por más de un minuto.

Nieuwenhuis terminó subcampeón detrás de Van der Poel en las rondas de la Copa del Mundo en Hulst y Zonhoven, aunque será necesario hacer algo para superarlo, además de esperar que Iserbyt termine tan abajo.

“Para mí es bueno que Mathieu participe en Hoogerheide”, dijo Iserbyt. “Siendo realistas, los primeros 40 puntos ya no existen.

“De todos modos, una caída siempre puede ocurrir rápidamente. Pero tengo buenas sensaciones, así que espero hacer un buen cruce la próxima semana y así lograr mi segunda victoria en la clasificación para el Mundial”.

Iserbyt llega a Hoogerheide tras un cuarto puesto en Benidorm, cinco segundos por delante de Van der Poel, mientras que Nieuwenhuis obtuvo el 13º puesto.

Mientras que la carrera de Van der Poel, además de las del ganador Wout van Aert y otras estrellas de los ‘tres grandes’ Tom Pidcock, se vio interrumpida por una caída, Iserbyt tampoco se salió con la suya, sufriendo varios problemas mecánicos.

“Tuve una buena semana de entrenamiento. Las cosas también fueron muy bien en Benidorm. Creo que siempre habría estado delante si no hubiera tenido un pinchazo. Pero no me puedo quejar”, dijo.

“Creo que por eso perdí 10 o 15 puestos. Lo único que me molestó fue que Joris estaba en el grupo delante de mí y Pim Ronhaar estaba un poco más lejos.

“Regresé a la carrera, pero luego tuve otro problema con mi palanca de cambios. Pero hice una muy buena carrera. Aún pude terminar tercero. Es una lástima que perdí el equilibrio en los últimos 100 metros, pero todo en En definitiva, estoy haciendo algo bueno para el ranking”.

Mientras que la clasificación masculina de élite aún está en el aire, la victoria femenina ya está decidida con Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) llegando a Hoogerheide con 337 puntos y una ventaja de 47 puntos sobre Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck). . Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) parece lista para asegurarse el tercer lugar, 31 puntos más abajo y 259.

El trío (dos ex campeones del mundo más un ex campeón del mundo sub23 en Pieterse) se prepararán para el Mundial de Tabor como parte de un equipo holandés dominante que ha asegurado el podio en tres de los últimos cuatro Campeonatos del Mundo.

Fem van Empel (Visma-Lease A Bike), Annemarie Worst (Cyclocross Reds), Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) e Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) estarán entre las otras holandesas a seguir en poco más de una semana. ‘ tiempo.

En la carrera masculina, Iserbyt formará equipo con su compañero de equipo Michael Vanthourenhout y Thibau Nys (Baloise Trek Lions) mientras el belga busca llevar la pelea al equipo holandés de Van der Poel, Nieuwenhuis y Ronhaar.

ciclismonoticias tendrá una cobertura completa de la Copa del Mundo de Hoogerheide, la carrera X20 Fladriencross del sábado en Hamme y luego el Campeonato del Mundo en Chequia.