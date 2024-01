El italiano teme que el compañero de equipo comercial de Ineos pueda ser el mayor obstáculo para rastrear el oro

Elia Viviani tiene marcado un día en su agenda de 2024 desde hace varios años.

El italiano regresó al Ineos Grenadiers en 2022 con los Juegos Olímpicos de París 2024 en la mente, sabiendo que el equipo británico podría adaptarse mejor a sus objetivos.

Este año, Viviani se está preparando para ser seleccionado y participar en los que serán los cuartos Juegos Olímpicos de su carrera, con el objetivo de ganar una medalla en el torneo más importante del deporte por tercera vez consecutiva.

Quiere competir en la pista en el Omnium, su evento favorito, y en el Madison, y también está entrenando para la persecución por equipos para mejorar sus posibilidades de selección. Italia es un gran favorito al oro en el TP masculino.

“El objetivo es, sin duda, intentar de nuevo ir por el oro. Omnium es el día principal para mí. El 8 de agosto es ese día de mi temporada”, dijo Viviani. ciclismonoticias en el Tour Down Under, donde abrió su campaña WorldTour 2024.

“El año de los Juegos Olímpicos siempre es especial. Tan pronto como te acercas al evento, sientes que se acerca este momento especial”.

El piloto de 34 años conoce el éxito en la pista, lo que quizás sea parte de la razón por la que sigue regresando a ella. Ganó el oro en el Omnium de los Juegos de Río y el bronce en Tokio.

Viviani tampoco tiene que buscar demasiado para saber quién cree que será su mayor rival en el omnium masculino, y nombró a su compañero de equipo Ethan Hayter (Equipo GB) como el principal hombre a vencer. No hace falta decir que en el autobús del equipo Ineos Grenadiers ninguno de los dos habla de tácticas de pista.

“Pero va a ser bueno tener un compañero como rival en ese evento”, dijo Viviani.

El italiano cree que la actuación de GB en el reciente Campeonato de Europa de Pista, donde GB consiguió su primera medalla de oro en TP masculino en nueve años, es indicativo de lo que vendrá en lo que respecta a los rivales. Y con respecto a Hayter específicamente, dice: “Creo que Ethan en plena forma es el tipo que es difícil incluso de seguir. Seguro que Ethan es el hombre a batir”.

Una candidatura a la medalla de oro en pista en los Juegos Olímpicos es parte de la razón por la que Vivian optó por comenzar su campaña de 2024 en Australia, donde se embarcará en un bloque de carreras de un mes de duración en ruta y en velódromo.

Viviani tuvo problemas con el calor en la primera etapa del Tour Down Under, pero estuvo en la mezcla de los finales al sprint a partir de entonces, terminando segundo detrás de Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) en la tercera etapa. El Ineos Grenadiers no pudo igualar el liderato de Bora-Hansgrohe al día siguiente, pero no por falta de intento. Viviani se alineará en la Cadel Evans Great Ocean Road Race en Victoria el fin de semana antes de regresar a Adelaida para la Copa de Naciones de Pista UCI.

“Trabajo muy duro durante el invierno e (incluso) en mi mejor temporada nunca domino (en el Tour Down Under). Una victoria de etapa es lo máximo que he conseguido en el Tour Down Under, así que no estoy preocupado por eso”, dijo sobre su actuación en Australia del Sur.

“Cadel Evans es una de mis carreras favoritas. Cada vez que he participado, he estado luchando por la victoria o, como siempre, estar entre los 10 primeros. Así que estoy muy concentrado en eso”.

En Australia del Sur, Viviani pudo contar con la potencia de Filippo Ganna y el muy promocionado adolescente Josh Tarling, así como con la experiencia del veterano Ben Swift, a quien considera una ayuda importante para sus esfuerzos en la carretera esta temporada.

Si bien los Juegos Olímpicos son su principal objetivo para 2024, Viviani también tiene la ambición de aumentar su número de victorias y ser seleccionado para el Giro de Italia.

“Nuestro programa de carrera no coincide realmente con el de todos los demás muchachos que están aquí”, dijo Viviani.

“Mi programa de carreras continuará con los Emiratos Árabes Unidos (Tour) y luego la Volta a Catalunya y el Tour de Romandía sólo para intentar hacer la selección para el Giro. No es fácil, el equipo como lo conocemos es súper fuerte y realmente quiere hacer un gran desempeño en el Giro”.

“Entonces, mi primer objetivo es hacer la selección para el Giro y después del Giro centrarme en los Juegos Olímpicos”, dijo.

“Iré al (Tour) de los Emiratos Árabes Unidos solo con Swifty. Pero la confianza que tengo con Swifty es realmente buena: tiene la misma edad y hemos pasado muchos años juntos en el pelotón. Él puede ser el tipo que me ayude mucho este año”.