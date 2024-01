“Cuando pierdes en los últimos 50 metros no puedes estar contento”

Elia Viviani (Ineos Grenadiers) estuvo en el centro de la acción en los sprints del Surf Coast Classic, pero tuvo que aceptar la derrota una vez más, con Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) adelantándolo justo antes de la línea de meta. Corbin Strong (Israel-Premier Tech) ocupó el último lugar en el podio.

El italiano de 34 años fue segundo en la etapa 3 del Tour Down Under hasta Campbelltown y parece haber redescubierto su velocidad de sprint después de un decepcionante 2023. Solo Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) le ganó en la etapa 3 del Tour Down Under. , cuando el australiano consiguió su segunda de tres victorias.

“Fue un buen día, pero estoy un poco decepcionado. Cuando pierdes en los últimos 50 metros, no puedes estar feliz por eso”, dijo Viviani poco después de la línea de meta.

“Sabía que era un sprint con viento de cola, así que esperé hasta el final de 200 metros y luego fui y jugué mis cartas. En los últimos 50 metros vi que la rueda de Girmay se acercaba a mi lado. Intenté aguantar y mantenerme delante, pero él me superó en la línea.

Viviani se mostró especialmente decepcionado al no rematar el excelente trabajo de ataque de sus compañeros.

“Los muchachos hicieron un trabajo increíble. Swifty, (Ben Swift), (Filippo) Ganna y Josh Tarling fueron perfectos y quería ganar y devolverles el dinero por el trabajo realizado. No es frecuente que disfruto de una gran ventaja como esa, eso no sucede a menudo en las carreras de ningún equipo.

“Con una ventaja todavía puedo tener posibilidades de ganar carreras, porque todavía soy rápido en los sprints”, argumentó Viviani.

Ganó la Cadel Evans Great Ocean Road Race en 2019 y espera que su forma y su excelente liderazgo puedan ayudarlo el domingo en el evento WorldTour.

Viviani se quedará luego en Australia para disputar el Mundial de pista en Adelaida. Ganó medalla de oro en el Omnium en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y bronce en Tokio. Es el líder honorario del equipo italiano de atletismo debido a su éxito y experiencia y espera conseguir otra medalla en París este verano. Luego podría retirarse de las carreras en ruta después de una carrera de 14 años en el nivel WorldTour.

“Si necesito perder hoy para ganar el domingo, está bien. Es una buena señal para el domingo”, dijo Vivani, tratando de encontrar algo positivo en la derrota y ser optimista de cara a la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

“Como equipo tenemos algunas opciones, no todo depende de mí. Haremos otro gran entrenamiento el viernes y haremos un reconocimiento del recorrido, particularmente del circuito final, y luego descansaremos para el domingo”.