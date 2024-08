“Lo siento mucho. No es el resultado que quería. No tengo excusas ni las busco”, dice el italiano tras perderse las medallas en París

Elisa Longo Borghini participó el domingo en la tercera carrera olímpica en ruta de su carrera, pero no pudo mejorar sus medallas de bronce de Río de Janeiro y Tokio.

La italiana terminó 3:05 por detrás de Kristen Faulkner y aún así logró registrar un resultado entre los 10 primeros al final de la carrera de 157,6 km, y luego se disculpó por su carrera.

En declaraciones a Bici.Pro, la atleta de 32 años, que la semana pasada quedó octava en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos, dijo que simplemente no tenía las piernas para luchar por otra medalla el domingo.

“Lo siento mucho. No es el resultado que esperaba”, dijo Longo Borghini. “No tengo excusas y no las busco. Simplemente, mis piernas no funcionaban. Ya lo había imaginado en la primera parte, pero por supuesto lo intenté de todos modos. Luego, en un momento dado, me desanimé en un instante”.

“Pido disculpas a todos, a los aficionados que me siguieron desde casa y a los numerosos italianos que estaban en el circuito. Los vi, los escuché y sentí su apoyo. En general, fue una gran carrera con un gran ambiente. Pero ahora todo está pasando a un segundo plano porque estoy muy decepcionado”.

Longo Borghini dijo que bien podría haber terminado “cuarta o vigésima” por toda la diferencia que eso supuso, y que su noveno puesto final fue sólo una posición más fuera de las medallas. Reiteró que la culpa de su actuación, que ella misma reconoció por debajo del par, recaía en sus piernas y dijo que no tenía sentido buscar explicaciones alternativas.

“Lo importante no es el resultado. Podría haber quedado cuarto o vigésimo. Lamento no haber estado en mi mejor momento, porque eso significa que no he hecho honor al maillot que llevaba”, dijo Longo Borghini. “En general, creo que hicimos la carrera correcta y que todos nos hemos movido bien”.

“De hecho, agradezco a mis compañeros el trabajo que han hecho. Cada uno de nosotros ha dado lo que tenía hoy, pero desgraciadamente no ha sido suficiente. No sé qué decir, ni creo que haya que buscar ninguna explicación, porque he sentido claramente que me había desconectado. Un metro antes de estar allí, un metro después de haberme ido”.

Longo Borghini ya ha experimentado un gran éxito esta temporada, habiendo ganado el Tour de Flandes y el Brabantse Pijl durante la primavera antes de ganar el título de ruta italiano y el Giro de Italia femenino este verano.

Tras su decepción en los Juegos Olímpicos, Longo Borghini centrará ahora su atención en el Tour de France Femmes, donde liderará el Lidl-Trek. Hace dos años terminó sexta en la carrera y esta vez aspirará a conseguir otro puesto destacado en la clasificación general.

“Ahora me voy a casa y voy a empezar a pensar en el Tour de Francia”, dijo. “No hay un momento de descanso y quizás eso sea mejor”.

“Es un golpe que duele y seguirá doliendo, pero no puedo permitir que condicione el resto de la temporada, porque aún quedan muchas carreras”.