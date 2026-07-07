La ciclista suiza anuncia que está embarazada y se perderá el Tour de Francia Femenino y el resto de 2026, ya que su bebé nacerá en enero de 2027.

A menudo, el anuncio de que un corredor se perderá el Tour de Francia y estará fuera por el resto de la temporada es una mala noticia, pero esta vez no. Elise Chabbey (FDJ United-SUEZ) se perderá una Gran Salida en casa por una muy buena razón: la ciclista compartió la noticia de que está embarazada en las redes sociales esta semana.

La ciclista suiza, ganadora de la clasificación de montaña del año pasado, no se ha perdido ni una sola vez un Tour de Francia femenino y se esperaba que volviera a la línea de salida en 2026 como una valiosa ciclista de apoyo para Demi Vollering.

También estaba destinada a ser una de las favoritas de los fanáticos locales, particularmente porque las etapas 2 y 3 se centraron en su ciudad natal de Ginebra. Aunque este año, en lugar de ser alentada desde la barrera, será ella quien anime a sus compañeros de equipo.

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“Estas últimas semanas han sido especiales… Necesitaba mucho tiempo para procesar y aceptar que nuestra vida cambiará para siempre. A veces la vida puede estar llena de sorpresas, pero creo que ésta es maravillosa”, dijo Chabbey en una publicación de Instagram.

“Ahora que salió la noticia, no voy a correr (Le Tour de France Femmes) y tampoco el resto de la temporada. Una ranita está creciendo dentro de mí”, dijo el jugador de 33 años que firmó con FDJ United-SUEZ hasta 2028 después de unirse al equipo por primera vez en 2025.

Sin duda, ha sido un gran año para Chabbey, tanto a nivel profesional como personal, ya que la ciclista consiguió una de las victorias de su carrera en Strade Bianche al superar a Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) y a su excompañera de equipo Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) en las sinuosas calles que conducen a la Piazza del Campo.

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Inmediatamente después, quedó cuarta en una escapada de cinco corredoras en In Flanders Fields, mientras que su carrera más reciente fue Liège-Bastogne-Liège Femmes en abril, donde terminó séptima y su compañera de equipo Vollering se llevó la victoria.

El licenciado en medicina, que representó a Suiza tanto en kayak en los Juegos Olímpicos de Londres como en bicicleta en París, también ganó el año pasado el Tour de Romandía y no será miembro del equipo FDJ para el Gran Tour de Francia. Y aunque esta vez no viajará con ellos, eso no significa que no estará allí en espíritu.

“Voy a animarlas mucho, chicas. Traigan de vuelta a casa la camiseta amarilla”, dijo Chabbey.

Chabbey y su socio Antoine Robin esperan su nueva llegada en enero de 2027.