La ciclista suiza anuncia que está embarazada y se perderá el Tour de Francia Femenino y el resto de 2026, ya que su bebé nacerá en enero de 2027.

A menudo, el anuncio de que un corredor se perderá el Tour de Francia y estará fuera por el resto de la temporada es una mala noticia, pero esta vez no. Elise Chabbey (FDJ United-SUEZ) se perderá una Gran Salida en casa por una muy buena razón: la ciclista compartió la noticia de que está embarazada en las redes sociales esta semana.

La ciclista suiza, ganadora de la clasificación de montaña del año pasado, no se ha perdido ni una sola vez un Tour de Francia femenino y se esperaba que volviera a la línea de salida en 2026 como una valiosa ciclista de apoyo para Demi Vollering.

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“Ahora que salió la noticia, no voy a correr (Le Tour de France Femmes) y tampoco el resto de la temporada. Una ranita está creciendo dentro de mí”, dijo el jugador de 33 años que firmó con FDJ United-SUEZ hasta 2028 después de unirse al equipo por primera vez en 2025.