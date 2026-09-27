“Si llega ese gran día, entonces mucho es posible”, dice la dos veces campeona del mundo sobre sus posibilidades en Montreal

Lotte Kopecky se presentará en Montreal el sábado como una de las dos únicas mujeres que han usado las rayas del arcoíris como campeona mundial junto a la actual campeona Magdeleine Vallieres.

La belga ha ganado el Mundial de Ruta dos veces antes, en Glasgow en 2023 y Zurich en 2024. Quizás no sea la principal favorita para volver a ganar en la carrera de élite femenina de 180,1 km en ruta el sábado, pero se encuentra entre las principales contendientes por la victoria.

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