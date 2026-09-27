“Si llega ese gran día, entonces mucho es posible”, dice la dos veces campeona del mundo sobre sus posibilidades en Montreal

Lotte Kopecky se presentará en Montreal el sábado como una de las dos únicas mujeres que han usado las rayas del arcoíris como campeona mundial junto a la actual campeona Magdeleine Vallieres.

La belga ha ganado el Mundial de Ruta dos veces antes, en Glasgow en 2023 y Zurich en 2024. Quizás no sea la principal favorita para volver a ganar en la carrera de élite femenina de 180,1 km en ruta el sábado, pero se encuentra entre las principales contendientes por la victoria.

En cambio, es la campeona del Giro y del Tour, Demi Vollering, quien se perfila como la principal favorita a la gloria en Montreal como jefa del equipo holandés. El viernes reconoció que Vollering es el favorito, pero señaló que hay muchos otros contendientes.

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“Creo que ella podría ser la mujer a batir, pero hay muchos corredores acechando con muchas cualidades fuertes que ciertamente no deberían ser considerados inferiores a Demi. También tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla la carrera el sábado”, dijo Kopecky. VTM.

“La forma del día será decisiva. Espero un gran día para mí: piernas frescas, buenas sensaciones. Si llega ese gran día, entonces muchas cosas son posibles”.

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Kopecky lidera un fuerte equipo belga el sábado, con la campeona belga Shari Bossuyt y la ex campeona de Omloop Het Nieuwsblad Lotte Claes también en el equipo, junto con Sandrine Tas, Margot Vanpachtenbeke y Julie Van De Velde.

El equipo holandés de Vollering, junto con España, Francia e Italia, se destacan entre los otros equipos fuertes que se enfrentarán al desafiante circuito de Mount Royal en Montreal. El pelotón, compuesto por 148 personas, afrontará ocho vueltas al circuito montañoso que incluye la subida a Camillien Houde (1,7 km al 7,3%).

Kopecky reconsideró el circuito a principios de esta semana y lo calificó como un desafío “muy difícil” con pocas posibilidades de recuperarse. Dijo que la gente la descartaba antes del Mundial de Zurich, que contó con una subida igualmente dura. Por supuesto, luego ganó, corriendo hacia la victoria entre un grupo de seis ciclistas, incluido Vollering.

“Aprendí que es un circuito muy duro. Un recorrido muy rápido con muy pocos momentos de recuperación. Si miramos las carreras de hoy, es una carrera eliminatoria extremadamente dura, una batalla de desgaste”, dijo.

“No comparo este curso con Zúrich, pero creo que la mayoría de la gente también consideraba que Zúrich era demasiado duro para mí. Estoy muy contento de haberles demostrado que estaban equivocados”.

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