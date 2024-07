El ciclista holandés se recupera de forma espectacular a tiempo para empezar la contrarreloj y la carrera en ruta

Seis semanas después de fracturarse el tobillo, Ellen van Dijk ganó la carrera contra el tiempo para recuperarse y competirá en la contrarreloj y la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024 por los Países Bajos.

Van Dijk sufrió la lesión durante un campo de entrenamiento en España a principios de junio, antes de someterse a una cirugía y completar un entrenamiento adaptado para el yeso en su pierna derecha para recuperar su estado físico para la carrera.

La Federación Holandesa de Ciclismo (KNWU) anunció la participación de Van Dijk el miércoles, 10 días antes de la contrarreloj individual, después de que “varias pruebas de rendimiento demostraran que está lista para representar a los Países Bajos con ambición”.

“¡Nunca te rindas! Este es mi mantra desde hace más de 6 semanas. Me lo repetía a mí misma en cada paso. No te rindas, todavía es posible. Lo tomé día a día, aunque no fue fácil”, dijo Van Dijk en Instagram después de confirmar su participación.

“En una actualización anterior dije que este podría ser el mayor desafío de mi carrera. Ahora estoy seguro de que lo es.

“La semana pasada hice algunos intervalos de contrarreloj para poner a prueba mi forma. Me sorprendió el resultado, pero todavía queda trabajo por hacer. Sin embargo, estoy muy feliz de anunciar que llegué a París. Veremos qué sucede a partir de ahora”.

Van Dijk participará en la contrarreloj individual, disciplina en la que, como tres veces campeona del mundo, será una de las favoritas junto con la actual poseedora del maillot arcoíris, Chloe Dygert (EE. UU.). Lamentablemente, la especialista en contrarreloj Marlen Reusser (Suiza) anunció a principios de esta semana que no tomará la salida debido a una enfermedad persistente.

También formará parte de una alineación de carreras de ruta repleta de estrellas junto a Demi Vollering, Lorena Wiebes y Marianne Vos, con Wiebes, la mejor velocista del mundo, como líder.

“Tengo muchas ganas de unirme al equipo y mostrar algo hermoso juntas en París”, dijo Van Dijk en un comunicado de prensa de KNWU, quien también detalló lo que necesitó para ponerse en forma en sus redes sociales.

“Después de la operación, tuve que pedalear con el yeso puesto. Tuvimos que encontrar una forma de subirme a la bicicleta. Benjamin fabricó todo tipo de pedales para que pudiera entrenar con el yeso”, dijo Van Dijk.

“Después de que me quitaron el yeso, comencé a 'entrenar' un poco en el entrenador de interiores. De 20 a 30 minutos con el yeso a 2*75 minutos sin él. Celebré cada paso de la progresión y supongo que tuve suerte de que cada vez que probé algo nuevo, algo adicional, el tobillo lo soportaba bien.

“No podría haberlo logrado sin la ayuda de (mi pareja e hijo) Benjamin, Faas (aunque él no tiene ni idea), KNWU, Lidl-Trek y los increíbles médicos de UMC Amsterdam”.