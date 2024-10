“Parecía que era el momento adecuado para un cambio”, dice el ciclista británico de 22 años que busca conseguir su primera victoria en el reinicio de su carrera con el equipo emiratí.

La todoterreno británica Elynor Bäckstedt se ha unido a sus compañeras de equipo Lidl-Trek, Elisa Longo Borghini y Brodie Champman, para pasar al UAE ADQ, y la joven de 22 años firmó un contrato por tres años.

Bäckstedt, que se convirtió en profesional muy joven con Trek-Segafredo en 2020 después de una exitosa carrera juvenil, ha pasado gran parte de los últimos cuatro años trabajando como un fiel gregario, sin disfrutar del mismo éxito que tuvo en la categoría juvenil como ganadora junior de Gent-Wevelgem. .

Sin embargo, ha demostrado ser valiosa para jugadores como Longo Borghini en la búsqueda de victorias durante las últimas cinco temporadas, y es la presencia de dos excompañeros que saltaron al equipo emiratí lo que la ha persuadido a hacer lo mismo.

“He sido compañero de equipo de Elisa durante cinco años y de Brodie durante dos. Me llevo bien con ellos y trabajamos muy bien juntos. Eso fue ciertamente un factor en el cambio al UAE Team ADQ porque son compañeros de equipo increíbles, pero yo Tengo muchas ganas de conocer a todos los corredores”, afirmó Bäckstedt en un comunicado de prensa.

“No veo la hora de ayudar a Elisa y a los demás corredores, pero también estoy entusiasmado con la idea de sentarme con los entrenadores y fijarme nuevos objetivos. Quiero mejorar mi crono un poco más porque eso ha estado en un segundo plano. durante los últimos años y estoy emocionado de ver qué puede aportarme este movimiento”.

Elynor es la mayor de las hermanas Bäckstedt, con Zoe, de 20 años, compitiendo para Canyon-SRAM en el Women's WorldTour, y la pareja proviene de un fuerte pedigrí ciclista como las hijas del ganador de la París-Roubaix de 2004, Magnus Bäckstedt, y del campeón nacional británico de 1998. Megan Bäckstedt (de soltera Hughes).

Sin una victoria profesional todavía en su carrera, a pesar de su gran experiencia a una edad temprana, y tal vez sintiendo un cierto estancamiento en su crecimiento, Bäckstedt sintió que ya era hora de abandonar Lidl-Trek.

“A veces simplemente necesitas un nuevo desafío y éste parece fantástico. Sentí que era el momento adecuado para un cambio”, dijo.

“Eso abrió conversaciones y, al final, la oportunidad de competir para el UAE Team ADQ. Se trataba de tratar de encontrar un equipo en el que sintiera que podía sobresalir en lo que podía hacer y el UAE Team ADQ me pareció una oportunidad increíble.

“Me gustaría quedarme al frente en más carreras e intentar conseguir una victoria porque ha pasado un tiempo desde que eso me pasó. Tuve un comienzo difícil en el deporte cuando ascendí a junior, así que me perdí un par de años en ese sentido. He evolucionado mucho desde entonces, pero todavía siento que tengo mucho más en mí, así que me encantaría ganar el año que viene”.