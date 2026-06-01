El piloto de Canyon-SRAM gana con una diferencia de 20 minutos en condiciones húmedas y embarradas

En lo que terminó siendo un día de carreras húmedo y embarrado en Ponderosa Pines, en el sur de Australia, Tiffany Cromwell se alejó temprano de sus rivales para reclamar un segundo título australiano de grava femenino de élite.

La campeona defensora Cromwell despegó sola temprano en la carrera femenina de élite de 123 km en el Campeonato Nacional de Gravel AusCycling el sábado, reduciendo la brecha a tres minutos con 70 km para el final, y en la línea de meta, había ampliado la brecha con su rival más cercano a 20 minutos, cruzando la línea en 4:53:21.

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