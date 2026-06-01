El piloto de Canyon-SRAM gana con una diferencia de 20 minutos en condiciones húmedas y embarradas

En lo que terminó siendo un día de carreras húmedo y embarrado en Ponderosa Pines, en el sur de Australia, Tiffany Cromwell se alejó temprano de sus rivales para reclamar un segundo título australiano de grava femenino de élite.

La campeona defensora Cromwell despegó sola temprano en la carrera femenina de élite de 123 km en el Campeonato Nacional de Gravel AusCycling el sábado, reduciendo la brecha a tres minutos con 70 km para el final, y en la línea de meta, había ampliado la brecha con su rival más cercano a 20 minutos, cruzando la línea en 4:53:21.

Flora Johnson fue segunda y Victoria Barry tercera, apenas un minuto y medio más atrás. Sophie Edwards estaba otros diez minutos detrás en cuarto lugar, mientras que Megan Chapple reclamó el quinto lugar.

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En el choque sin límites, varios nombres importantes faltan en el Campeonato Australiano de Gravel, pero Tiffany Cromwell y Mark O'Brien están listos para defender sus títulos.



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“Embarrado, cansado, pero feliz de poder llevar los galones un año más”, dijo Cromwell después de conseguir la victoria.

“No anticipé pasar tanto tiempo fuera del frente, pero simplemente sucedió, y sabes que tenía que hacer todo el trabajo de todos modos, así que pensé, ¿por qué no intentarlo?

“Las condiciones eran muy duras. Lo que pasaba era que el terreno se volvía más embarrado a medida que avanzaba el día”.

Las carreras femeninas de este año tuvieron su propia plaza el sábado, con el pequeño grupo de ciclistas de élite comenzando a las 11:30 hora local, y después las corredoras de distintos grupos de edad femeninos comenzaron en oleadas.

El recorrido fue 100% de grava con aproximadamente 1.600 m de desnivel positivo y las mujeres de élite dieron una vuelta al Western Loop de 17,5 km y dos vueltas al recorrido principal.

La carrera por el título masculino de élite, donde Mark O'Brien se alineará como campeón defensor, se llevará a cabo el domingo, junto con las carreras de grupos de edad masculinos.