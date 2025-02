Blue Ridge-Twenty28 de Virginia pone a cuatro corredores en el top 10, ya que “nuestro trabajo en equipo era perfecto”

Emily Ehrlich (Blue Ridge-Twenty28 de Virginia) no solo defendió su título femenino de élite en Valley of the Sun Stage Race el domingo, sino que se convirtió en la primera jinete en 33 años en ganar el título de GC en cuatro años consecutivos.

Una vez que la contrarreloj estuvo de forma segura, con una ventaja de 37 segundos para Marjorie Rinaldo de Fount Cycling, el jugador de 31 años se mantuvo estable en la carrera de la carretera y las etapas de criterio para mantener a Rinaldo a raya, el piloto de la fuente en tercer lugar en general en 10 segundos atrás. El compañero de equipo de VBR, Marlies Mejías, utilizó una victoria en la carrera de la Etapa 2 para terminar el segundo en general, 7 segundos en el GC.

“Ganar Vos por cuarta vez es una prueba de que ocupa un lugar especial en mi corazón, y siempre estaré agradecido por las oportunidades, la inspiración y la confianza que me ha dado”, dijo Ehrlich a My Bike.

“Vos es una excelente manera de abrir la temporada, especialmente porque se centra en tres disciplinas diferentes de las carreras de carreteras en tres días, es una forma segura de acelerar su estado físico de la temporada temprana, y ha sido una parte importante de hacer ese trabajo para mí. Los últimos cuatro años “.

Los equipos de América del Norte descienden a Arizona para el clima más cálido y el comienzo no oficial de un swing occidental comprimido de eventos y campamentos de equipo, Vos reservado con el Tuscon Bicycle Classic de cuatro etapas, del 21 al 23 de febrero. Celebrada en el área metropolitana de Phoenix, Vos ofrece carreras para profesionales, aficionados y juniors, incluidos puntos para la Copa de Juniors de EE. UU.

Carson Mattern de Canadá (ciclismo de etiqueta) utilizó una victoria en la carrera de 95 millas (153 km) para asegurar el título de GC para los hombres de élite. Cory Lockwood (Golden State Blazers) comenzó el fin de semana como el primer líder masculino en general Vos al ganar el ITT. Después de que Mattern de 20 años se hizo cargo del GC en la etapa 2, el piloto de los Blazers terminó de manera segura en el campo en el criterio para asegurar el segundo en general, 16 segundos separando a los dos. Tim McBirney (Cafés de Equator P/B de Team Mike Bikes P/B) fue 20 segundos de la marca general para el tercer lugar en GC.

Si bien la etapa final del criterio nunca se jugó en el podio general, el circuito de una milla en el centro de Phoenix proporcionó carreras emocionantes, los Golden State Blazers dominaron las vueltas de los hombres más allá del Capitolio del Estado con Cory Williams y Tyler Williams yendo uno-dos. En el concurso femenino, Kendall Ryan (L39ion de Los Ángeles) ganó en un final de fotos por delante de las compañeras de equipo VBR Olivia Cummins y Mejías.

Ehrlich entró como el favorito, exhibiendo sus habilidades de prueba de tiempo en la carrera de 10 millas (16.1 km) contra el reloj en Buckeye. El año pasado puso su motor TT para trabajar en la pista, ganando medallas de oro en los campeonatos panamericanos en Carson, California, en la búsqueda individual y la búsqueda del equipo. Esa fue su primera competencia de pista.

“Tengo muchas ganas de competir por el Campeonato Panamericano para la búsqueda del equipo y la búsqueda individual. Mi equipo de búsqueda de equipo también comprende otros dos compañeros de equipo con los que pude competir en Vos y conocer mejor este año. Estoy muy. emocionado de ver qué podemos hacer juntos. vía y carretera Mundos.

Erhlich no solo eliminó a Gineviève Jeanson como el piloto más ganador en Vos (2001-2003), sino que el equipo Blue Ridge Twenty28 de Virginia obtuvo un título de GC por novena vez. El Programa Continental de EE. UU. Colocó a cuatro corredores en el top 10.

“Nuestro trabajo en equipo fue perfecto a pesar de que esta fue nuestra primera carrera juntos. La carrera para un equipo tan fuerte es muy emocionante”, dijo Anna Hicks, recién firmada, quien terminó séptima en general.

Hicks formará parte del grupo central que viaja este fin de semana en Tucson, junto con Ehrlich y Mejías, mientras que Rylee McMullen y Sofía Arreola se unirán a la competencia de atletismo en sus regiones natal. McMullen ganó medallas de oro en el Campeonato de Oceanía en las carreras de puntos y persecución del equipo, mientras que Arreola se clasificó para el equipo nacional mexicano.

Copa de Juniors de EE. UU.

Valley of the Sun fue la segunda parada de ocho eventos en 2025 para la serie de carreras de la Copa de Juniors de EE. UU. Twenty28 Aevolo Women barrió el podio 17-18, Landrie McLain tomó el general con sus compañeras de equipo Emma Jiménez y Bridget Ciambotti en el podio GC.

El título general de los hombres 17-18 fue para Beckam Drake (Hill's Sport Shop). Benjamin Juracich (equipo de ciclismo de élite DDP) fue segundo y Rowan Child (Gepla Watersley R+D) tercero.

Los ganadores generales de GC serán confirmados en la gira de la lechería de Estados Unidos en junio, con las categorías menores y femeninas de 17-18 de 17-18 años 1/2/3 recibiendo nominaciones automáticas para un viaje del equipo nacional de 2025, parcialmente financiado por la Copa de Juniors de EE. UU.

RESULTADOS DE GC Hombres y mujeres Elite

