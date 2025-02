Rider de EE. UU. En The Hunt for Points in Gravel Earth Series y un puesto de comodín en Life Time Grand Prix

El impulso para Emily Newsom (PAS Racing) para eliminar la palabra 'mediocre' de su vocabulario comienza este fin de semana en Santa Vall, el primer evento con puntajes de bonificación en la Serie de Gravel Earth. Fue sexta en general en la carrera de grava española, que este año es una carrera en la etapa de dos días con cerca de 200 kilómetros.

PAS Racing trae un arsenal completo para el inicio europeo de las carreras de grava, con 15 de 16 corredores confirmados en la lista de inicio. Solo la recién llegada Cecily Decker, el piloto estadounidense que ganó la grieta el año pasado, estará ausente. Karolina Migoń, quien fue octavo en Girona el año pasado y ganó el título de la temporada para la serie Gravel Earth, regresa, y esta vez Morgan Aguirre, quien fue tercero en Santa Vall y en la clasificación de GES, se ha agregado a la lista de PAS.

“Es solo un entorno increíble. Todos están muy motivados y ansiosos por trabajar duro, lo que aumenta un nivel para todos. PAS está muy organizado pero también bastante relajado, que es muy diferente de lo que estoy acostumbrado”, dijo Newsom. My Bike Sobre su cambio de seis años de carreras de carretera a una campaña de grava completa el año pasado en PAS Racing.

“Fue un salto bastante grande que viene de la carretera al corsario. Tomó un poco acostumbrarse, pero es un aspecto que realmente me encanta.

“Cuando comenzamos a competir el año pasado, eso fue lo primero que me llamó la atención, para Santa Vall había cero presión sobre cualquiera de nosotros para que actuáramos. Era a principios de año y solo querían que saliéramos y que saliéramos y que saliéramos y que saliéramos correr y pasar un buen rato.

'Muy bien' fue un eufemismo en el lado de las mujeres, ya que tres mujeres de carreras PAS terminaron entre los 10 primeros, Kara Sofie Skovgård Hansen en segundo lugar justo por delante de Newsom y Migoń. El equipo masculino comenzó más lento, pero luego llegó a Stride en GES Events the Traka 360, la grava Rift y Ranxo con Symen Nordahl Svendsen ganando la serie en general y Tobias Mørch Kongstad se dio un séptimo lugar en general.

Newsom ha centrado la mayoría de sus carreras todoterreno en América del Norte en los últimos años, ganando 2021 locos de grava en su estado natal y luego utilizando un segundo lugar en Big Sugar Graver para asegurar el quinto en general en el gran Premio de Life Time. Ese mismo año, tuvo un horario de carreteras pesado con EF Education-Tibco-SVB, Riding Tour de France Femmes, Setmana Valenciana y ganó el quinto en la contrarreloj de mujeres de élite de USPRO. El año pasado con un enfoque de grava, fue cuarta en general en la corona de grava Tripel en la serie Belgian Waffle Ride, con tercera en BWR Utah y octavo en BWR California.

Sin embargo, terminó un decepcionante decimoquinto en general dos veces en el Gran Premio y se sorprendió en enero para saber que se perdió la selección para regresar a esa serie por cuarto año consecutivo.

“La razón principal por la que volví a aplicar fue porque siento que era mediocre los últimos dos años, y simplemente no me satisface en absoluto. Quería darle otra oportunidad”, confirmó Newsome My Bike.

“Sí, voy por el comodín. No sé si lo conseguiré, pero es un sistema de puntos, así que sabrás si vas a entrar o no, lo cual es genial. Pero entonces Tal vez no es la serie para mí.

Uno de los aspectos positivos de no regresar a la serie, que también incluye a Peter Stetina, Lachlan Morton, Lauren Stephens, Dani Shrosbree y Heather Jackson, entre otros, serán más flexibilidad en el calendario para Newsom. Ella competirá en Sea Otter Gravel y Unbound Gravel 200, que es un esfuerzo para anotar los puntos más importantes para una de las tres entradas de comodín femeninos para el Gran Premio, pero de lo contrario agregará algunos eventos y planes más inteligentes.

“Estoy muy emocionado por las carreras de prixas no grandiosas, como Core4 en la serie Gravel Earth en Iowa, y repitiendo algunas carreras donde quiero hacerlo mejor. El año pasado hice demasiado en abril y mayo, como 10 carreras En 11 semanas, y llegué a fines de abril y fui tostado “, admitió el residente de Texas.

“Tenemos esta atmósfera realmente de apoyo con el equipo de PAS, pero aún tenemos nuestros propios patrocinadores individuales, para mí como Ventum (bicicleta) y Hunt (ruedas). Así que siento que tengo este tipo de entorno sin presión. Obviamente, Esperan que actúemos, pero no es lo más importante en lo que quieren.

Todos los jinetes permanecerán en España después de Santa Vall para un campamento de equipo, que Newsom dijo que no se trataba solo del bloqueo físico de entrenamiento, sino que se reunirá con patrocinadores y malhumetes con compañeros de equipo.

“Es realmente una oportunidad para conocer a todos tus compañeros de equipo y luego entrenar mucho. Así que espero que el entrenamiento sea bastante riguroso, especialmente después de Santa Val”.

La lista completa de corredores que se unen a Newsom en Santa Vall y luego el campamento será Kongstad, Svendsen, Nils Correvon, Thomas Bundgaard, Seppe Rombouts, Matthew Wiebe, Magnus Bak Klaris, Mads Würtz Schmidt, Anna Kollmann-Suhr, Wendy Oosterwoud, Kyleghigh Spearing, Spearing, Spearing, Spearing, Spearing, Cassia Boglio, Aguirre y Migoń.