La tres veces ganadora Rebecca Rusch y el infame año de barro de 2015 pusieron a Emporia en el mapa mundial

Emporia, Kansas, podría considerarse una ciudad en auge, pero en lugar de oro o plata, son las rocas de pedernal en los caminos rurales las que atraen a miles y miles de ciclistas al área para el evento Unbound Gravel.

Esta comunidad del medio oeste tiene menos de 25.000 residentes durante el año. Unbound Gravel es responsable de agregar un 50% más de personas a Emporia una vez al año y convertirla en la capital mundial del gravel.

Más de 12.000 personas acuden en masa a la pequeña ciudad para Unbound Gravel, y este año cuenta con el mayor campo de atletas, con 5.000 compitiendo y recorriendo cinco distancias y rutas de 25 a 350 millas.

Una explosión demográfica es algo bueno para la economía local, como confirmó Lelan Dains, director de Visit Emporia. Dains solía ser uno de los propietarios de Merchant Cycles, la tienda de bicicletas oficial de 2024 Unbound Gravel.

Por supuesto, hay dolores de cabeza y problemas con todos esos ciclistas, personal de apoyo, profesionales de la industria y fanáticos que intentan encontrar lugares para quedarse cerca.

“Tenemos una comunidad que nos ayuda y sigue siendo un problema. Literalmente, haría falta que casi todos los propietarios de esta comunidad abrieran sus hogares para facilitarlo. Ése es un obstáculo logístico desafortunado”, dijo Dains. ciclismonoticias sobre la crisis inmobiliaria de Unbound Gravel.

“Esto conduce a un aumento del tráfico en nuestra pequeña ciudad, lo que podría enojar a algunas personas que no están acostumbradas a eso, pero en general, la gran mayoría de los residentes comprenden el impacto positivo”.

Emporia no solo sirve como porche de entrada a Flint Hills para andar en bicicleta, sino que también fue el lugar de nacimiento del disc golf y alberga torneos durante todo el año.

A principios de mayo, se estimaba que unos 800 competidores y 3.000 espectadores estaban en la ciudad para el Dynamic Discs Open. A finales de junio, Emporia verá otra afluencia de golfistas de disco y espectadores para el Campeonato Mundial de Golf de Disco PDGA Masters 2024.

“Emporia es también la ciudad fundadora del Día de los Veteranos, el hogar del Salón de la Fama Nacional de Enfermeras. Es una pequeña ciudad bastante ecléctica”, explicó Dains.

Las habitaciones de hotel se reservan rápidamente para Unbound cada año y la gente se queda buscando alojamiento tradicional a 60 millas de distancia en Topeka o a 80 millas de distancia en Wichita. Las personas pueden poner sus nombres en una lista de espera para un puñado de hoteles en Emporia, pero la conveniencia no es barata: la tarifa actual para propiedades de marca como Hampton Inn y Holiday Inn Express era de $ 392 a $ 643 por noche.

El mercado de alquiler privado a corto plazo, como Airbnb, también está limitado, con casas agotadas con meses de antelación. Muchos pasajeros optaron por la opción de acampar en el recinto ferial por un costo razonable, dormitorios de bajo costo en los dormitorios de la Universidad Estatal de Emporia para aquellos a quienes no les importa compartir espacio con nuevos amigos, y los ocasionales $40 por noche para un dormitorio libre ofrecido por los residentes locales.

Los dormitorios son muy populares y algunos pasajeros prefieren esa opción al alquiler de una casa privada.

Pregúntele a Blue Ridge TWENTY24 de Virginia, quien hizo que Melisa Rollins terminara quinta en el Unbound 200 femenino de élite y Alexis Jaramillo ganó la general en la división femenina junior. El equipo trajo una gran contingencia de ciclistas en 2022 y alquilaron una casa sin muebles, por lo que tuvieron que comprar colchones de aire, sábanas y ropa de cama para que funcionara.

Emporia entonces y ahora

Entonces, ¿en qué parte de la línea de tiempo de Unbound Gravel y Emporia las cosas empiezan a cambiar? ¿Cuándo se hizo grande el evento?

La multicampeona nacional de MTB Rebecca Rusch compitió en 2012 y ganó (fue tercera en la general entre hombres y mujeres). Luego regresó y ganó dos veces más. Las cabezas comenzaron a girar en el mundo del ciclismo sobre este evento especial de resistencia todoterreno.

“Una masa de gente montando juntas, eso no me atraía como explorador y ciclista de montaña”, dijo Rusch. ciclismonoticias el año pasado sobre su resistencia a probar la carrera de tierra de Kansas.

“El terreno era emocionante y divertido. Descubrí que se parecía mucho al ciclismo de montaña. Me lo tomé en serio, volví a defender y se convirtió en parte de mi calendario de carreras durante varios años”.

Lelain Dains dijo que fue la presencia de Rusch el factor importante para que la gente prestara atención al evento, pero aún así fue modesta. Luego dijo que la “mitología” sobre las rocas de pedernal que cortan neumáticos y el barro amenazante pusieron el evento en el mapa mundial.

“Creo que un gran punto de partida fue el infame año 2015 del barro, cuando Yuri Hauswald ganó en un sprint final. Y solo recuerdo que hubo mucha mitología que nació de ese evento ese año, y de alguna manera tomó vida propia. Y luego, a partir de 2015, se puede ver un crecimiento acelerado bastante claro, concretamente en la atención que se presta a ello. La atención de los medios comenzó a despegar y con eso vino una mayor participación”.

Dains inició el compromiso Visit Emporia el año pasado para los visitantes, para demostrar que son buenos administradores de la comunidad y el medio ambiente durante su estadía en el área.

Los tres componentes incluyen: tratar a los demás como quieres que te traten a ti, no dejar rastro (no tirar basura) y respetar nuestra cultura. Pero el compromiso no es sólo para los visitantes, y dice que ellos “siguen el camino”.

“Iniciamos esfuerzos de limpieza, especialmente el día después de la carrera del domingo. En colaboración con Life Time, traemos voluntarios de toda el área y hacemos lo mejor que podemos para abarcar casi cada centímetro de estos cursos”, dijo Dains.

“Les diré que la gran mayoría de la basura que recogemos ciertamente no proviene de esos ciclistas. Podríamos recoger de todo, no sólo envoltorios (de comida) y botellas para quedarnos atrás. Estamos recogiendo televisores, latas de cerveza, todo lo que podamos poner en los vehículos y sacarlo de allí. Es nuestra parte de nuestra obligación, responsabilidad de ser un buen anfitrión.

“No se organizan Campeonatos Mundiales o el 'Super Bowl de grava por accidente. No somos el único pueblo en Flint Hills. No somos la única ciudad con campos de disc golf. Eso requiere deseo, una actitud de ir a buscarlos que tenemos aquí en Emporia”.