Un australiano agradece a un amigo cercano por ayudarlo a volver a amar el ciclismo

Michael Matthews le dio crédito a su amigo y compañero de entrenamiento Tadej Pogačar por ayudarlo a redescubrir su amor por el ciclismo, pero dijo que no habrá regalos en la carrera en ruta del domingo en el Campeonato Mundial de Ruta UCI en Zurich. El australiano está convencido de que puede vencer al esloveno en un eventual sprint final.

“Cuando empieza a correr más de unos pocos minutos cuesta arriba, se vuelve más difícil, pero en los sprints de entrenamiento puedo vencerlo”, dijo Matthews. ciclismonoticias durante la semana del Campeonato del Mundo, con un toque de buen humor y fanfarronería ciclista.

“Si llegamos a un sprint juntos, tengo confianza, pero veremos qué pasa con los otros 270 km antes de eso”.

Es poco probable que Pogačar espere a un sprint y se espera que ataque en el ondulado circuito de Zurich de 27 kilómetros que se recorre siete veces en la carrera de ruta masculina de élite de 273,9 kilómetros.

Después de completar las históricas dobles victorias en el Giro de Italia y el Tour de Francia, Pogačar se tomó un descanso y luego se entrenó específicamente para el campeonato mundial. Regresó a las carreras en Canadá y ganó el Gran Premio Ciclista de Montreal con un ataque en solitario a 23,3 km de la meta.

Matthews ganó el Gran Premio Ciclista de Québec en Canadá y vio de primera mano el excelente estado de forma de Pogačar.

“Es realmente bueno”, dijo Matthews siniestramente.

“Pasamos los últimos tres días antes de que yo viniera aquí entrenando juntos detrás de la moto, haciendo carreras de motor, haciendo sprints juntos, atacándonos unos a otros en las subidas. Lo pasamos bien”.

Matthews ganó el título mundial sub-23 en Geelong, Australia, en 2010. Desde entonces ha disfrutado de una carrera profesional exitosa pero también frustrante, con tantas decepciones como éxitos. Su amistad con Pogačar le ha ayudado a encontrar una nueva motivación en los últimos años.

“Lo que me encanta de este chico es que le gusta andar en bicicleta todo el tiempo. Después de algunos años en los que yo no lo disfrutaba, Tadej me ayudó a encontrar mi amor por el ciclismo nuevamente”.

“Nos encanta entrenar juntos, nos divertimos mucho. No se siente como entrenar, se siente como si simplemente estuviéramos saliendo y divirtiéndonos”.

Podría decirse que Matthews conoce a Pogačar mejor que cualquiera de sus rivales para la carrera en ruta del domingo y tal vez tenga un sprint final más rápido, pero le cuesta ver cómo se puede vencer al esloveno.

“Si hubiera sabido cómo vencerlo, ya lo habría hecho en otras carreras”, dijo Matthews.

“No tiene su equipo de los Emiratos Árabes Unidos aquí, como lo tuvo en Montreal, para tener un ritmo realmente alto todo el día, eso podría ser un hecho. Pero básicamente puede hacerlo todo”.

Matthews lidera un sólido equipo australiano que incluye a Jay Vine, Jai Hindley, Ben O'Connor y otros cuatro corredores confiables de nivel WorldTour.

Es un contendiente si la carrera termina en un grupo pequeño, como lo hizo la carrera femenina el sábado, donde Lotte Kopecky ganó el sprint de seis corredoras para reclamar su segundo título mundial consecutivo.

“Tengo mucha confianza en mí mismo”, dijo Matthews.

“Creo que a Quebec le fue muy bien. En Montreal, me faltó un poco de energía y simplemente exploté en la final, pero aprendí de eso. Espero que este domingo sea más fuerte”.

Matthews formó parte del equipo ganador de Australia en la contrarreloj de relevos mixtos el miércoles, vistiendo una camiseta arcoíris y quizás encontrando un buen augurio para el domingo. Pudo obtener lo que llamó una mirada de “ritmo completo, lactato completo” en el circuito de Zurich de 27 km durante el evento.

“Creo que la subida clave del circuito no es tan difícil como pensaba cuando miré el perfil. Ahora tengo un poco más de confianza después de verlo”, dijo Matthews.

“Sin radios, va a ser muy difícil mantener la carrera bajo control. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Creo que Benno (Ben O'Connor) y Jay (Vine) están realmente en buena forma. El resto de los muchachos están Vengo de la Vuelta y de diferentes carreras, así que creo que tenemos un gran y fuerte equipo”.

Australia, como cualquier otra nación importante, intentará seguir su carrera en lugar de dejar que Pogačar dicte las cosas.

“Jugaremos nuestras cartas y correremos nuestra propia carrera”, insistió Matthews.

“Existen muchas amenazas importantes, no sólo Pogačar. Si todos apuntan a él, entonces alguien más ganará”.