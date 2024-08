Vollering se muestra tímido y sus compañeros son más optimistas sobre la posibilidad de reducir la diferencia de 1:15 con Niewiadoma en la etapa reina hacia Alpe d'Huez

Aunque Demi Vollering (SD Worx-Protime) sólo redujo su déficit con la líder de la carrera del Tour de France Femmes, Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM), por cuatro segundos sobre Le Grand-Bornand en la etapa 7, su equipo confía en que, de cara a la etapa reina, pueda recuperar su 1:15 y recuperar el maillot amarillo.

Vollering intentó varias ráfagas cortas en los últimos 7 km de subida a Chinaillon, pero sin mucho éxito debido a la pendiente media relativamente baja del ascenso, del 5,1 %. Después de una aproximación cautelosa a la línea de meta, Vollering se aprovechó de la oleada de Niewiadoma y la superó en el sprint para quedarse con los segundos de bonificación restantes, detrás de la ganadora de la etapa, Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) y Maëva Squiban (Arkéa – B&B Hotels Women).

La doméstica clave Mischa Bredewold tenía mucha fe en que su compatriota recuperaría el tiempo restante mañana necesario para obtener la medalla de oro y defender su título, y conoce muy bien a Vollering, ya que pasaron tres semanas juntas en un campamento de altura en Bride-les-Bains antes del Tour.

“Sí, estoy seguro de eso”, dijo Bredewold. Noticias de ciclismo Sin dudarlo, cuando se le preguntó si Vollering era capaz de recuperar la desventaja de más de un minuto, dijo: “Demi es muy fuerte y creo que recuperó algunos segundos, lo que le da mucha confianza y mañana vamos a por ello”.

Vollering fue más cautelosa en cuanto a cómo mostró confianza de cara a la etapa reina, ya que no quería presionarse demasiado ni subestimar las capacidades de Niewiadoma, dos veces clasificado para el podio del Tour.

“Es difícil decir lo fuerte que es Kasia. No ha sido posible marcar la diferencia en esta subida. No se ha atrevido a intentarlo ella misma. Me da una buena sensación que no esté segura”, dijo Vollering al periódico holandés Algemeen Dagblad.

“Pero todavía tenemos que ver si soy lo suficientemente buena como para acortar la diferencia con ella en la general. Si digo ahora que lo lograré fácilmente y no lo hago, los medios me matarán. Y eso no es algo que me guste”.

Con la brutal fuera de categoria Con el Col du Glandon (19,7 km al 7,2%) y el Alpe d'Huez (13,8 km al 8,1%) como dos de los dos equipos que decidirán la etapa, la gregaria clave de Vollering, Niamh Fisher-Black, también cree que hay terreno duro más que suficiente para recuperar mucho tiempo respecto a sus rivales.

“Kasia es una corredora fuerte, no podemos olvidarlo. Pero en estas subidas se pueden ganar minutos en pocos kilómetros, así que veremos cómo va y será cuestión de leer la carrera y ver cómo va Demi. Espero que podamos hacer algo especial”, dijo la neozelandesa en la línea de meta.

“Creo que ya hay fuegos artificiales en Glandon, se ve lo empinadas que son las pendientes y creo que tenemos un equipo muy fuerte en cuanto a escalada. Quiero decir que ya vimos hoy que Canyon estaba aislado en esta subida, así que creo que algunos equipos y nosotros no tendremos miedo de empezar”.

Vollering también cree que Niewiadoma se sintió estresada al estar aislada sin gente como Neve Bradbury que pudiera ayudarla a subir a Le Grand-Bornand.

“Quería poner nerviosa a Kasia y creo que lo logré. Ella me miraba nerviosa todo el tiempo por encima del hombro”, dijo Vollering. “Siento que tenía miedo de que la atacara. Eso me hizo sentir bien. Pude crear una pequeña brecha al final”.

Con el terreno perfecto para Vollering, su cuerpo sintiéndose mejor después de su accidente en la etapa 5 y un posible enfrentamiento uno contra uno a punto de desarrollarse en las legendarias 21 curvas de Alpe d'Huez, todo parece listo para que la estrella holandesa encienda las cosas desde el momento en que lleguen a Le Bourg d'Oisans y comiencen a escalar.

“Mis esperanzas están puestas en mañana, ahora. Entonces tendremos más subidas reales y espero que eso sea suficiente para mí”, dijo Vollering a la televisión holandesa.

“Mi cuerpo ha sobrevivido bien hoy. Es el final del Tour de Francia, así que nadie se siente bien. Ahora tengo que asegurarme de recuperarme rápidamente y concentrarme en mañana. Ya veremos si lo logro o no. No quiero obsesionarme demasiado con eso y ponerme bajo la presión de tener que hacerlo”.