El italiano consigue otro podio en 'uno de los años más duros' de su carrera

Giulio Ciccone realizó una carrera casi perfecta en el Campeonato Europeo de Ruta de la UEC el domingo, no solo siendo el único corredor capaz de seguir los ataques de Remco Evenepoel, sino también capitalizando el hecho de que su compañero de equipo estaba persiguiéndolo. Se quedó con el belga hasta el final, preparando un sprint de dos por el título.

Por un momento pareció que el italiano de 31 años lo había calculado perfectamente. Salió de la última curva en la mejor posición, pero la foto final mostró a Evenepoel adelantándose por apenas unos milímetros en la línea.

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