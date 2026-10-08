El italiano consigue otro podio en 'uno de los años más duros' de su carrera

Giulio Ciccone realizó una carrera casi perfecta en el Campeonato Europeo de Ruta de la UEC el domingo, no solo siendo el único corredor capaz de seguir los ataques de Remco Evenepoel, sino también capitalizando el hecho de que su compañero de equipo estaba persiguiéndolo. Se quedó con el belga hasta el final, preparando un sprint de dos por el título.

Por un momento pareció que el italiano de 31 años lo había calculado perfectamente. Salió de la última curva en la mejor posición, pero la foto final mostró a Evenepoel adelantándose por apenas unos milímetros en la línea.

Sin estar seguros de quién había ganado, la pareja esperó hasta pasar la línea de meta hasta que se anunció el resultado. Ciccone inclinó la cabeza mientras Evenepoel, cerca, soltaba un grito de alegría.

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No pudo ocultar su decepción en el podio y en su conversación posterior con los medios.

“Me siento realmente decepcionado. Pero primero quiero felicitar a Remco, su carrera súper fuerte”, dijo Ciccone. Ciclismo Pro Net.

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Fue casi perfecto.

Ciccone dejó que el equipo belga controlara el frente del pelotón, esperó y luego cubrió el primer ataque de Evenepoel en la subida de Možjanca cuando faltaban 36 kilómetros para el final. Cuando el belga tomó una curva y se salió, Ciccone se relajó y esperó al pelotón.

Pero estaba preparado para el siguiente ataque, que se produjo sólo cuatro kilómetros después. La pareja se separó del pelotón, ganando tiempo, y luego Ciccone se negó a trabajar cuando descubrió que su compañero de equipo los perseguía a falta de 14 kilómetros.

“También tuve suerte con la situación en carrera con (Christian) Scaroni solo detrás de nosotros. Así que también aproveché la situación para permanecer al volante. Entiendo que para él no era una buena situación delante, pero esta es la situación de carrera”.

Al recorrer un total de cinco vueltas al circuito, Ciccone tuvo tiempo de planificar su aproximación a la última curva antes de la línea de meta.

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“Estaba pensando en mi cabeza cómo hacerlo, y estaba en los últimos kilómetros. Estaba pensando en esta curva y estaba pensando en tomar la primera posición, pero entonces él entendió mi plan y aceleró justo antes”.

Pero Evenepoel tomó una línea amplia en la última curva, dejando el interior abierto para Ciccone, quien inmediatamente aceleró y se abrió brevemente unos metros.

“Entonces mi plan era ir a tope después de la curva. En un momento realmente lo creía. Pero luego, sí, esta es la carrera, y es así”.

Fue el noveno podio de este año.

“Creo que es uno de los años más difíciles de mi carrera. No sé cuántas veces he terminado segundo o en el podio. Ocho, nueve o no sé cuántas veces”.

“Hoy creo que estuvo muy cerca, pero luego otra vez segundo. Así que ahora, para las dos últimas carreras, solo quiero que sepas, correr sin presión y ver qué es simplemente disfrutar de la moto”.

Ciccone se alineará en Il Lombardia, el quinto y último monumento del año el próximo fin de semana.

¡¿QUÉ CERCA?! 😱📸 Remco Evenepoel 🇧🇪 vs Giulio Ciccone 🇮🇹 #EuroRoad26 https://t.co/1dkBdn6jhA4 de octubre de 2026

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