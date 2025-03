Dutchman se siente positivo después de Tirreno-Adriatico y antes del primer monumento de 2025

A pesar de no ganar un escenario en Tirreno-Adriatico la semana pasada, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) entrará en el primer monumento de la temporada en Milan-san Remo el sábado con una semana sólida de carreras difíciles en Italia en su cinturón.

Van der Poel cree que ha agudizado las herramientas más que suficientes en su segunda carrera de la temporada, después de debutar en 2025 con una victoria en Ename Samyn Classic, anotando un tercer lugar y el segundo lugar en las etapas 4 y 5.

El holandés está mirando un segundo título en La Classicisima para agregar a su victoria de 2023, y para la tercera victoria de Milan-San Remo de Alpecin-Deceuninck en una fila, después de ayudar a traer ataques a los Via Roma para el eventual ganador Jasper Philipsen en la carrera de la temporada pasada.

“Por supuesto, me hubiera gustado ganar una etapa. Pero todavía me siento saludable y eso habría sido una victoria en este clima de todos modos. Tuve algunos días buenos la semana pasada. Esto es lo que necesitaba para los clásicos”, dijo Van der Poel Nieuwsblad y reporteros antes de la etapa 7, después de iluminar las carreras varias veces en la carrera de los dos mares.

“La única lástima es que no podría ganar una etapa. Eso no habría cambiado mucho para Milan-san Remo, pero de todos modos me hubiera gustado ganar.

“También he encontrado los porcentajes que estaba buscando. Esta fue simplemente una muy buena semana. Y repito: me he mantenido saludable. Con vistas a los clásicos, eso fue quizás lo más importante”.

Van der Poel se dirigió a casa de Italia a Bélgica durante la semana antes de la carrera, optando por no reconocer el Poggio como lo ha hecho en años anteriores. Con el trabajo realizado en Tirreno, está tratando de no exagerar antes de la prueba de cerca de 300 km y probablemente seis horas y media en la silla de montar que lo espera.

“Cada monumento es importante para mí. Sé lo que todavía tengo que hacer esta semana para ser bueno el sábado”, dijo Van der Poel.

“Descansa pero al mismo tiempo darle al cuerpo algo de estimulación. Sí, volveré a Bélgica. Probablemente sacaré mi bicicleta de grava varias veces. ¿Exploraré el Poggio esta semana? No, no esta vez. Creo que he visto suficiente de Poggio en los últimos años”.

Milan-san Remo fue la primera carrera de la temporada de Van der Poel en 2024, con su acumulación de 2025 más cercana al parecido a la forma en que se acercó al monumento italiano cuando lo ganó hace dos años, aunque con una aparición en Strade Bianche en lugar de Le Samyn.

El campeón defensor Philipsen, por supuesto, será uno de los favoritos para la carrera junto con el ex campeón mundial, sin embargo, Van der Poel aseguró que sus tácticas serán las mismas.

“No debes concluir de eso que soy el líder claro esta vez. Comenzamos con la misma idea que el año pasado y que funcionó”, dijo.

“Mucho dependerá de cómo nos sentimos. El año pasado demostramos que podemos cambiar muy rápidamente, incluso en una final agitada. Las condiciones climáticas también determinarán mucho. Si tenemos un viento en contra de la Cipressa, entonces no creo que la final se abriera temprano”.

Van der Poel también ha estado vigilando de cerca las carreras y sus rivales, señalando a un jinete contra el que corrió en Tirreno-Adriatico, uno que estaba en forma en París-Nices y otro que es la probabilidad actual de ganar el sábado como rivales clave.

“No vi muchas sorpresas. El sábado será entre los nombres establecidos nuevamente”, dijo Van der Poel. “(Filippo) Ganna (Ineos Granadiers) ha demostrado una vez más que será uno de los mejores favoritos, en París-Niceo vi que (Mads) Pedersen (Lidl-Trek) está en muy buena forma. Y luego, por supuesto, hay (Tadej) Pogacar (EMIRATS EMIRATS-XRG), que actualmente está en el hogar”.

Milan-san Remo es conocido como el monumento más fácil para terminar, pero el más difícil de ganar, que se muestra mejor en el hecho de que ningún jinete lo ha ganado en los años consecutivos desde Erik Zabel en 2001, pero Van der Poel confía en que está cerca de la forma para volver a tomar la victoria.