El máximo rival español se mantiene tercero en la general tras perder casi un minuto ante Primož Roglič

El aspirante a la general de la Vuelta a España, Enric Mas (Movistar), recuperó casi un minuto sobre el líder Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) en la difícil subida de Ancares, y el español no estaba nada contento al final.

Hasta ahora, Mas ha sido el único corredor que ha sido capaz de seguir a Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ya fuera en las empinadas cuestas de Villuercas y Cazorla o en la subida mucho más agresiva de la etapa de Padrón. No sólo eso, en la etapa de Sierra Nevada del pasado domingo, Mas incluso fue capaz de dejar atrás a Roglič y ganar casi un minuto antes de verse atrapado en el largo descenso de vuelta a Granada.

Sin embargo, en la etapa 13, en la última subida a Ancares, cuando Roglič se puso a la defensiva en su último intento de reducir la ventaja de O'Connor, la historia resultó muy diferente para el español. Mas logró mantenerse cerca de Roglič durante casi un kilómetro después de que el líder de Red Bull se despegara en las terriblemente empinadas cuestas de Ancares, pero eso fue todo lo que pudo.

Mas, que perdió 58 segundos con el esloveno en la cumbre, perdió 23 segundos con respecto a Mikel Landa (T Rex-Quick-Step) y 14 segundos con respecto a Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), dos rivales españoles que se disputan la general. Mas sigue con 12 segundos de ventaja sobre su rival más cercano, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), pero en la general las diferencias se van acortando.

“Espero que haya sido sólo un mal día”, dijo Mas. “Me sentí vacío desde el pie de la subida y es por eso que no intenté tomar turnos cuando me alejé de Primož.

“Hasta ahora me he sentido muy bien en carrera, aunque quizá me he excedido al intentar seguirle. Pero voy a seguir intentándolo, eso seguro”.

Mas parecía estar al límite de sus fuerzas cuando se acercaba a la meta, con la mirada fija hacia delante mientras luchaba contra el dolor. Sin embargo, a pesar de su primer revés de la carrera, Mas añadió con firmeza: “Voy a intentar ganar la Vuelta”, y el triple subcampeón de la general (2018, 2021 y 2022) todavía está a solo 3:01 de O'Connor.

Sin embargo, no es el único corredor del sur de los Pirineos que sigue en la lucha por un puesto destacado en la Gran Vuelta española. El vasco Mikel Landa (T Rex-Quick-Step), que contó con el apoyo de su compañero de fuga Kasper Asgreen en los Ancares, sigue en quinta posición de la general, a 3:20.

Landa comenzó la subida lentamente, pero poco a poco fue capaz de recuperar el terreno perdido y agradeció efusivamente a Asgreen al final.

“Tener a alguien conmigo que me obligara a esforzarme un poco más fue realmente clave”, dijo Landa, “porque estaba justo al límite. Primož es definitivamente un poco más fuerte que el resto de nosotros, pero todavía queda mucha Vuelta por delante”.

El aspirante a la general del Ineos Grenadier, Rodríguez, se mostró igualmente satisfecho después de una de sus mejores actuaciones hasta la fecha en la Vuelta 2024, pedaleando a su propio ritmo para mantenerse en el sexto lugar de la general.

“Sabíamos que era una subida muy dura y que había que manejar las fuerzas con mucho cuidado”, afirmó Rodríguez, que actualmente lidera el ranking de los mejores ciclistas jóvenes con 17 segundos de ventaja sobre el compañero de equipo de Roglič, Florian Lipowitz.

“Bora me ha dado un empujón desde el principio de la subida y no me creía capaz de aguantarlo. Pero he mantenido el mismo ritmo e intensidad durante toda la subida y creo que lo he hecho muy bien. He perdido tiempo con Roglič y Landa, pero estoy contento”.