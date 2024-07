Pieterse, Pidcock, Richards y Schurter opinan sobre el circuito artificial de Elancourt Hill

Los Juegos Olímpicos de París comienzan este fin de semana con las pruebas de cross-country de Mountain Bike femeninas y masculinas que se disputarán en un antiguo vertedero. Los mejores competidores tuvieron opiniones encontradas sobre el circuito de Elancourt Hill después de sus entrenamientos de esta semana, y señalaron que la grava suelta y el circuito totalmente artificial difieren de lo que inspiró el ciclismo de montaña como deporte.

El ex campeón olímpico Nino Schurter (Suiza) expresó una valoración unánime del recorrido.

“Es resbaladizo, bastante suelto y bastante ancho. Si vas rápido es súper resbaladizo”, dijo Schurter. “Espero que la grava todavía se desplace un poco hacia los lados y haga que esté menos suelto en todas partes. Se puede sentir que antes no había ciclismo de montaña y que es 100% artificial, como vimos en Londres y en Río. Podría ser un poco más natural, pero en general, es agradable”.

La principal esperanza holandesa, Puck Pieterse, ya hizo una vista previa completa del recorrido el año pasado antes del evento de prueba, por lo que sabía qué esperar, pero también señaló que la naturaleza seca del circuito obligará a los corredores a sentirse cómodos con un poco de deriva en las curvas.

“Está bien. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de familiarizarnos con el circuito y correr aquí. Han hecho algunos pequeños ajustes, pero en general es lo mismo”, dijo Pieterse. “Hay mucha grava, que es resbaladiza, especialmente en las curvas, así que hay que tener cuidado.

“Es un recorrido en el que tienes que ser capaz de coger mucha velocidad en las curvas y no debes tener miedo de derrapar un poco sobre la superficie resbaladiza.

“Las partes técnicas se suceden rápidamente, pero no es una vuelta tan larga y no hay una subida larga de tres o cuatro minutos porque todas las subidas se interrumpen con pequeñas cosas”, dijo y agregó: “Tienes que ser bueno en cualquier recorrido”.

Pieterse esperaba que Pauline Ferrand Prévot fuera la principal candidata en su propio país. “Es en su país, es la máxima favorita, así que eso le dará presión, pero también le dará alas. Lo sabremos el domingo. Siento que hice todo lo que pude, así que eso me da mucha confianza”.

Los corredores británicos Tom Pidcock (uno de los favoritos en la prueba olímpica de MTB masculina como actual campeón) y Evie Richards no se mostraron tan optimistas sobre el recorrido, y Pidcock ofreció una evaluación bastante contundente.

“No es el mejor circuito del mundo, pero es igual para todos”, dijo Pidcock. “Es insulso y creo que podrían haber hecho un mejor trabajo para hacer un circuito más orientado a la bicicleta de montaña”.

“Me encanta el ciclismo de montaña por las razones que nos llevan a disfrutarlo: las rutas por las que se puede andar, los lugares a los que se puede ir. Cuando se va simplemente por una bonita ladera con grava, no se trata realmente de ciclismo de montaña”.

Pidcock y Richards coincidieron en que el recorrido es menos táctico que los que encuentran durante la temporada.

“No hay que pensar mucho en ello. Es como si se fuera recorriendo una sola línea”, dijo Pidcock.

“Hay una sola pista. Normalmente puedes elegir diferentes pistas”, dijo Richards antes de agregar: “Aún es técnico porque tiene muchas características interesantes, caídas y saltos, pero es artificial. Es solo una pista y corres en esa pista. Probablemente sea más fácil de aprender, pero hay menos opciones cuando llega la carrera”.

“Creo que han hecho lo mejor que han podido. Al estar tan cerca como París, no es fácil crear un circuito de ciclismo de montaña en cualquier lugar. Si yo fuera diseñador, me gustaría que hubiera más elementos naturales en lugar de artificiales.

“Pero creo que normalmente vemos eso en los Juegos Olímpicos, normalmente es un recorrido un poco diferente al que normalmente se corre en la Copa del Mundo. Normalmente estamos en los Alpes, en algún lugar, en algún lugar de una bonita estación de esquí y esto está muy cerca del centro de la ciudad. Creo que han hecho el mejor trabajo que podían hacer”.

Dejando a un lado el aburrido curso, Richards está entusiasmado por representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos.

“Siempre soñé con los Juegos Olímpicos y por eso me metí en el mundo del deporte. Desde que tenía seis años, era lo único que quería hacer. No solo por mí, sino por mi familia, por mis abuelos, es lo que todos hemos soñado. No es solo mi sueño, es el sueño de toda mi familia hecho realidad. Todos vendrán a verlos. No hay nada mejor que representar a tu país, especialmente en los Juegos”.

Vista previa del curso de Puck Pieterse

Saber más.