¿Qué espera hacer diferente la marca americana en el WorldTour?

Ha pasado poco más de un año desde que Enve firmó un acuerdo de patrocinio, o asociación, como la marca se apresura a señalar, con el UAE Team Emirates. Hoy la marca está agregando Team TotalEnergies a la lista y tuve la oportunidad de sentarme y hablar con el director de marketing de Enve, Neil Shirley, y el ingeniero de diseño, Kevin Nelson, para escuchar lo que eso significa para la marca estadounidense.

Lo que no significa es ningún cambio en el acuerdo con el UAE Team Emirates. Llámelo patrocinio o asociación, pero de cualquier manera ha demostrado ser un éxito. Aunque Enve ofrece ruedas, neumáticos y cuadros a los consumidores, la marca solo maneja ruedas para el UAE Team Emirates, mientras que Colnago y Continental se encargan de las bicicletas y neumáticos.

Enve también se apresura a señalar que el alcance de este patrocinio ha aumentado. A veces, Enve lo describe como una “relación de componentes” y, a veces, como un “proyecto único de I+D sobre manillares” en el que “Tadej Pogacar y el equipo solicitan una versión de una sola pieza del manillar SES Aero de Enve”. Según lo dicen Shirley y Nelson, lo importante en cualquier sentido es que Enve pudo responder a una solicitud y diseñar un producto rápidamente.

La relación del Equipo TotalEnergies irá más allá de las simples ruedas. Para la temporada 2023, verás al equipo con ruedas, bicicletas, cabinas e incluso neumáticos Enve. Desde el punto de vista de Enve, esta es una gran oportunidad para hacer la transición de la marca de una manera muy pública de una marca de ruedas y componentes a una empresa de bicicletas. Todos podemos ver cómo eso beneficia a Enve, pero ¿beneficia al consumidor? ¿Qué pasa con el equipo patrocinado? ¿Team TotalEnergies puede esperar algo diferente en comparación con un patrocinio de otra marca?

Desde la perspectiva del equipo, todo lo que tenemos son los comentarios entusiastas del director del equipo TotalEnergies, Jean-René Bernaudeau, quien dijo: “Ya conocíamos sus ruedas, definidas como las mejores del mundo, y nos despertó mucha curiosidad. Octubre estuvo lleno de conversaciones con sus ingenieros en la sede del equipo. Nuestros técnicos y ciclistas quedaron impresionados por la capacidad de respuesta de Enve. Las pruebas realizadas por nuestros pilotos fueron más que positivas y todos, por unanimidad, reconocieron la altísima tecnología de las motos.

Estoy encantado de asociar nuestro equipo con esta marca innovadora. Tenemos muchas cosas que aprender de nuestras estructuras y tenemos la misma motivación para obtener grandes resultados a través de un importante trabajo de I+D. Entre nuestras dos empresas, esta colaboración contribuirá a futuras victorias. Es una colaboración hermosa y ambiciosa que está comenzando. Enve vive en la modernidad y la innovación como nosotros. Estoy seguro de que escribiremos una hermosa historia. Nuestra división de rendimiento y su sector de Investigación y Desarrollo trabajarán juntos durante las próximas dos temporadas. No veo la hora de empezar la temporada”.

Profundicé un poco más en Enve y lo que Shirley y Nelson explicaron fue que el verdadero objetivo de patrocinar un equipo no era la marca. Por supuesto, todas las empresas le dirán eso, pero en este caso los dos señalaron el patrocinio de Dimension Data de 2016 como un ejemplo parcial de parte de lo que Enve tiene en mente. Resulta que fue entonces cuando nacieron las semillas del Enve SES 4.5 e incluso ahora ese diseño, tanto sin gancho como de gran volumen, es controvertido. En 2016 absolutamente nadie pedía algo así pero Enve lo consiguió igualmente. Resolvió un problema para el equipo de carreras y sólo más tarde tuvo sentido para los consumidores.

Lo que Enve busca hacer con Team TotalEnergies es más de lo mismo. Según Shirley y Nelson, “Enve no necesariamente desarrolla cosas para el éxito comercial. El objetivo es aprender y ayudar al equipo a ir más rápido”. Es por eso que los dos recurren a menudo al término “colaboración” y les encanta hacer referencia al manillar de una sola pieza como ejemplo del mejor de los casos. En ese caso, Enve no esperaba que hubiera interés comercial, pero cuando llegó un producto, hubo demanda.

Al ser específico sobre TotalEnergies, Enve me dijo que el equipo comenzó a darles ideas y direcciones de inmediato y ese es el punto. Enve ya no representa a los pequeños, pero incluso las marcas de bicicletas más importantes no son tan grandes y Enve todavía fabrica una gran parte de las marcas en la sede de Ogden, Utah. Más allá de eso, Nelson mencionó que su equipo todavía es lo suficientemente pequeño como para seguir siendo ágiles y que quieren poner eso a funcionar. Los ingenieros quieren resolver problemas y fabricar cosas, y luego ver adónde las lleva. En lugar de comenzar con una idea para vender algo y luego presentarlo al consumidor a través de las carreras WorldTour, Enve busca comenzar desde el otro lado y espera que funcione.

Si eso todavía suena a marketing, estoy seguro de que lo es. Supongo que si hubiera estado sentado con otra marca habría escuchado algo similar. Sin embargo, escuché algo más, un concepto que nadie dijo pero que parece estar acechando bajo la superficie y un concepto con el que muchos atletas pueden identificarse.

Mientras hablaba con Enve sobre los detalles de lo que la marca espera obtener de esta oportunidad, también escuché una especie de estancamiento. Enve está orgulloso de lo que la marca ha hecho con Melee, pero también parece que hay una búsqueda de lo que vendrá después. Mientras escuchaba a Shirley hablar comprensiblemente sobre la grandeza de las ruedas SES 4.5 y el cuadro Melee, no escuché una dirección clara para el futuro. Es poco probable que tenga la imagen completa, pero parece que parte de lo que está sucediendo es que Enve espera poner a prueba Melee. A través de un bautismo de fuego, es de esperar que se forme un núcleo y proporcione un camino claro hacia adelante.

Más allá de eso, otra capa y tema que escuché a lo largo de nuestra conversación fue algo a lo que Enve se refirió como “problemas del WorldTour”. Lo que significa que, aunque Enve realiza pruebas internas exhaustivas, hay ciertas cosas que sólo las carreras sacan a la luz. En realidad, esto es algo que también escuché de Look cuando le pregunté al equipo sobre los detalles del último Look 795 Blade RS. Enve arrojó un poco más de luz explicando cómo las motos básicamente pasan por una prueba de tortura acelerada durante una temporada de carreras.

La gran cantidad de lavado y cambio de componentes en una bicicleta no es el tipo de cosas que alguna vez experimentará una bicicleta de consumo. Cosas como que cambiar constantemente entre un plato 54 y 56 significa que necesitas suficiente espacio en un soporte delantero, pero también cómo a veces se deforma con el tiempo. Ese tipo de información es algo que de otro modo una marca nunca sabría siquiera buscar. En esa misma categoría hay una serie de pequeños cambios que un consumidor quizás nunca note pero que hacen que un equipo de carreras sea más eficiente. Detalles como dejar el exterior de un eje pasante sin blindaje para facilitar el cambio de ruedas, aunque exige una pequeña penalización aerodinámica. Podría ser una bicicleta mejor pero, una vez más, una marca nunca pensaría en ella hasta que se le pidiera que resolviera un problema de eficiencia.

Mientras hablábamos de lo que Enve buscaba al incorporar a Team TotalEnergies como socio patrocinador, estos son los tipos de detalles que surgieron. Por supuesto, no todo llegará al mercado, pero la cuestión es escuchar y resolver los problemas. Además, se trata de poner a prueba las mejores ruedas, neumáticos y cuadros que Enve tiene disponibles.

Desde el punto de vista del consumidor, también es interesante ver cómo la tecnología de carreras WorldTour ha cerrado el círculo. Cada vez vemos más marcas compitiendo con los mismos productos que utilizamos cuando salimos de paseo el fin de semana. Team TotalEnergies montará el cuadro Enve Melee y la cabina Enve en las mismas configuraciones disponibles para los consumidores. Debajo de esas bicicletas, el equipo tendrá el complemento completo de ruedas SES para elegir, pero parece que puedes esperar ver las ruedas SES 4.5 como una opción frecuente.

Quizás uno de los detalles más singulares que escuché en el frente tecnológico fue el tamaño de los neumáticos. Si bien los neumáticos de consumo se han vuelto más anchos con el paso de los años, los equipos de carreras han sido más lentos. Muchos equipos continúan usando neumáticos de 25 o 26 mm, pero Enve espera que veamos neumáticos Enve de 29 mm en las ruedas anchas y sin ganchos de 4,5. Si alguna vez ha estado en un debate sobre los beneficios, o no, de los neumáticos anchos sin cámara, este año podría ser su oportunidad de continuar ese debate durante la temporada de carreras de este año.

Al final, se use o no, incluso la posibilidad de un neumático tan ancho es única. Es sólo un ejemplo de cómo Enve hace las cosas un poco diferentes. Este patrocinio es una oportunidad para demostrarlo en el escenario mundial. Los consumidores se beneficiarán y será interesante ver qué forma adoptará en última instancia.