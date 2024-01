Armas nutricionales secretas, ropa británica, una bicicleta italiana y algo de crema solar figuran en la lista de los mejores equipos de este año.

De alguna manera ya es diciembre, lo que significa que es hora de que el equipo técnico aquí en ciclismonoticias para reunir nuestras listas de equipo del año.

Si mi lista del año pasado tuvo un tema, probablemente se centró en elegir un kit que simplemente hiciera lo que decía en la lata y demostrara ser confiable para que pudiera concentrarme solo en andar en bicicleta. Y en caso de que te lo estés preguntando (probablemente no), todavía uso cámaras de aire en mis bicicletas después de incluirlas en mi lista el año pasado.

La lista de este año tiene una gama más amplia de equipos y kits, aunque el equipo sólido y sensato todavía ocupa un lugar destacado en mi lista de prioridades. Es una combinación de cosas que he investigado y comprado yo mismo, o que he encontrado en mi investigación y pruebas de trabajos.

Creo que aquí hay una variedad interesante, desde productos nutricionales, ropa, una bicicleta, una llave dinamométrica y algo de crema solar. Algunos de los artículos encabezaron nuestras propias guías del comprador como productos destacados de las pruebas grupales, lo cual me alegra haber encontrado. Otras cosas simplemente han mejorado mi propio ciclismo o simplemente me han impresionado con su rendimiento.

Espero que disfrutes la lista, la he considerado mucho. Envíame un correo electrónico si tienes un kit o equipo destacado este año que haya cambiado las reglas del juego para ti; Las opciones de GOTY o kit superior de otros ciclistas siempre son interesantes.

Crema solar de pelotán

Aunque me cuesta recordarlo ahora mismo, hemos tenido algo de sol en Gran Bretaña este año y, cuando salió, me puse la crema solar Pelotan tan bien como cuando estuve en el extranjero.

He usado Pelotan durante todo el año prácticamente dentro y fuera de la bicicleta y en los últimos años me he vuelto más consciente que nunca de la protección contra el sol. Pelotan está diseñado para deportes y, en pocas palabras, ofrece una buena protección contra el sol a la vez que es liviano, lo que es útil para nosotros, los ciclistas, cuando subimos con cabrestante largas subidas (sudorosas).

Realmente parece (aunque no es algo que quiera probar deliberadamente) que dura mucho tiempo sin necesidad de volver a aplicarlo. Pelotan cotiza 8 horas y puedo dar fe de ello. Terminé algunos largos días al sol con una sola aplicación cómodamente sin quemaduras solares ni molestias, aunque estoy seguro de que es recomendable recargar si es posible.

Es muy ligero, pero no se corre ni se engrasa encima de la bicicleta. Como hombre calvo, siempre soy consciente de proteger mi cabeza del sol y no puedo decir que alguna vez haya tenido problemas con que me caiga en los ojos. Pelotan ofrece protección UVA y UVB y también es miembro del “1% para el planeta”.

¿Es más caro que una botella normal de crema solar? Sí. Pero es un producto que he llegado a apreciar y por el que me siento feliz pagando un poco más, ya que siento que estoy invirtiendo en mi propia seguridad y comodidad sobre la bicicleta. Y como dice mi otra mitad: “Huele a vacaciones”. Siempre es un buen pensamiento en pleno invierno.

Bebida unitaria Nduranz Nrgy

Comencé a usar la bebida unitaria Nduranz Nrgy a principios de este año y ha sido un gran cambio para mí. Por supuesto, hay muchas opciones en el mercado, pero siento que ahora tengo una opción realmente sólida en mis botellas.

Después de una serie de errores perezosos al cargar combustible en la bicicleta (recibir una patada cuando me quedé sin energía), quería encontrar un producto que me ayudara a mejorar mi juego de combustible. Nduranz me ha abierto los ojos a lo que potencialmente me he estado perdiendo por no tener suficiente combustible sin siquiera darme cuenta del todo. He sentido activamente una diferencia al final de ciertos recorridos más largos y difíciles. El contenido sobre alimentar más combustible y aumentar el consumo de carbohidratos en la bicicleta está en todas partes ahora, y aumentar mi consumo constantemente ha demostrado ser efectivo.

El Dr. Tim Podlogar, consultor e investigador de la Universidad de Birmingham, ayudó a desarrollar la formulación actual de Nduranz. Citaré la marca en lugar de confundirme con una explicación, afirma Nduranz. “La ciencia ha demostrado que una combinación de glucosa y fructosa en una proporción de 1:0,8 es óptima para la absorción de carbohidratos durante el ejercicio intenso”.

Me encanta el sistema simple, dos cucharadas por 45 gramos de carbohidratos, cuatro cucharadas por 90 gramos, dependiendo de lo que estés haciendo. Es ligero, el sabor a naranja o limón está muy bien hecho y lo he llevado en bolsitas de plástico en viajes largos para volver a hacer botellas y eso también me ha funcionado bien. Me gusta mucho que puedo aguantar 3 horas duras con dos botellas de 90 gramos y no necesito comer. Por supuesto, también comeré en los recorridos más largos, pero es más fácil beber que comer en los recorridos intensos (la marca también fabrica geles) y no necesito llevar comida extra, liberando espacio en la camiseta. No he tenido ni un solo problema estomacal o digestivo en poco menos de un año de uso regular.

Culote y maillot Velobici Jasper

El kit Velobici está diseñado y fabricado en Leicestershire, no lejos de donde vivo en Inglaterra, Reino Unido. He estado montando con el culotte y el maillot Jasper este año y es cómodamente uno de los equipos de ciclismo más bonitos que he visto o usado.

Si eres uno de los fanáticos del ciclismo angustiados por la noticia de que AG2R ya no usará pantalones cortos de ciclismo marrones el próximo año, no temas, ya que los pantalones cortos con tirantes Jasper vienen en una opción ‘corteza’ o marrón, que es el color que he probado. e incluido en nuestra guía de los mejores culottes con tirantes de este año.

La camiseta de color ‘biscotti’ también es muy especial, con su estilo ligeramente retro y su acabado suave. Hay algunos detalles fantásticos como la insignia Union Jack en el brazo y los tiradores de cremallera VB de péndulo metálico. También hay cinco bolsillos, incluido uno con cremallera que se extiende hasta las caderas, lo que facilita un poco el acceso.

Después de probármelo inicialmente, tuve una buena sensación sobre el kit y su ajuste. Hice mi primera salida con el dorsal y el maillot Jasper en Fred Whitton Sportive a principios de año y los culottes con tirantes fueron increíblemente cómodos durante 112 millas largas sobre el sillín. No son demasiado complicados, ofrecen la cantidad perfecta de compresión para mí y fueron cómodos durante varias horas. El kit ha recibido elogios cada vez que lo he usado este año y se siente un poco más especial.

Hay un 30 % de descuento en el intercambio, así como servicio de reparación de daños por accidente (actualmente en espera; dejen de chocar, todos). Si buscas algo hecho en Inglaterra, vale la pena echarle un vistazo al kit de ciclismo Velobici de calidad.

Llave dinamométrica Effetto Mariposa Giustaforza 2-16 Pro

Comencé a usar una llave dinamométrica Guistaforza de Effetto Mariposa a principios de este año cuando trabajaba en nuestra guía para compradores de llaves dinamométricas y en una especie de miniserie sobre torsión, que incluyó algunas respuestas a algunas preguntas sobre torsión del fundador de Effetto, Alberto De Gioannini.

La llave dinamométrica ocupó el primer lugar en la prueba grupal de nuestra guía de compradores y es un placer usarla. Rápidamente se convirtió en mi favorito. Cubre un rango de torsión de 2 a 16 Nm y tiene un cuadro de mando de 1/4″. La versión de lujo también viene con puntas hexagonales y torx y un rollo de herramientas. Las puntas incluyen algunas puntas largas de 4 mm / 5 mm / T25 que aseguran trabajos muy sencillos, especialmente apretar los pernos de la abrazadera de la palanca de cambios.

Es liviano y compacto y tiene una agradable sensación en la mano. Su precisión está garantizada durante 5.000 ciclos tras los cuales la marca recomienda una recalibración. Las características que creo que valoro más son el dial de ajuste de torque súper suave y el fuerte “clic” cuando se alcanza el torque deseado.

La función Wahoo Summit Freeride

La función Wahoo Summit Freeride es algo que he llegado a valorar este año. Si no está familiarizado con la función incorporada, crea una pantalla de página con información clave sobre la subida que está realizando, así como las próximas subidas en su ruta. Está disponible para computadoras Wahoo Bolt y Roam.

Hay una variedad de métricas de escalada que se pueden utilizar, como gradiente, etc. Pero he descubierto que la característica más útil es la información sobre “hora de comenzar”. Como sugiere el nombre, la computadora calcula cuánto tiempo queda hasta la cima de la subida en función de la velocidad y la distancia recorrida. Este año he sufrido varias subidas desconocidas en casa y en el extranjero y esta característica me ha ayudado a profundizar y medir mi esfuerzo, especialmente en subidas más largas. Si comienzas una subida a una velocidad decente y ves que aumentan los números de tiempo restante, obtendrás una buena idea de lo que está por venir y te ayudará a evaluar tu esfuerzo. En el Reino Unido, con nuestras subidas más cortas, podemos salirnos con la nuestra un poco más, pero en Europa, por ejemplo, a veces no eres consciente de lo que te espera.

La otra característica que ha demostrado ser útil es también el gráfico lateral de la subida codificado por colores para que puedas ver dónde se avecina una sección más empinada o menos profunda. Una vez más, esto ha sido útil mentalmente y puede ayudarle a planificar el futuro. Piensa: “Bien, sube por la siguiente rampa empinada y luego se aplanará”. A principios de año estaba subiendo por primera vez la subida a Ghisallo en Italia y esto me ayudó a ver lo que me esperaba.

Cuando viajo en casa en subidas que conozco al revés, no suelo prestarle demasiada atención, pero para rutas nuevas, rutas más competitivas o para explorar, lo encuentro como una herramienta realmente útil, la tecnología ha avanzado mucho desde entonces. de ordenadores cableados de 8 funciones.

Pinarello Dogma X

Estuve en el lanzamiento de la Pinarello Dogma X en Italia en septiembre y, en pocas palabras, es la bicicleta que más me entusiasma este año.

Unirse a la histórica y sofisticada familia Dogma significa que el ‘X’ viene con grandes opciones de especificaciones y un precio muy alto (pruebe £ 13,000). Monté una versión equipada con ruedas Dura-Ace / Princeton Carbon Works en Italia y, como era de esperar, este equipo proporciona un alto nivel de rendimiento.

La X, para proporcionar un resumen muy rápido, es una Dogma F más cómoda y menos agresiva. Sin embargo, había más en la bicicleta que solo las especificaciones de gama alta. El viaje fue fantástico, la bicicleta y los puntos de contacto me encajaron maravillosamente bien, logrando lo que sentí, en el tiempo que tuve con ellas, como una combinación casi perfecta de comodidad y agresividad. El manejo también fue excelente en descensos rápidos que nunca antes había montado.

Me gustaría volver a andar en bicicleta en el futuro para ver si todavía me siento igual después de andar más. Estoy seguro de que no hay ningún efecto de romance navideño, pero si nunca vuelvo a pasar una pierna sobre un Dogma X, recordaré por mucho tiempo el par de horas felices que pasé allí en septiembre.

chaleco Spatz BurnR

El chaleco Spatz BurnR es otro producto que surgió a la vanguardia de las pruebas de grupos de equipos para mí este año, emergiendo como el mejor perro en mi guía de compradores de mejores chalecos de ciclismo.

Diseñado en Yorkshire, Reino Unido, por el ex ciclista profesional Tom Barras. El Spatz BurnR se ha convertido rápidamente en un equipo destacado para mí.

En resumen, es súper elástico y suave, y el material tejido significa que no se producen crujidos ni aleteos, simplemente se siente muy rápido. Hay un panel resistente al viento en la parte superior del pecho para protección, así como tres grandes bolsillos de malla traseros para acceder fácilmente a repuestos y comida. También cabe en un bolsillo trasero del maillot, lo que lo hace muy versátil. Puedes usarlo con una capa base pesada cuando pedaleas un poco más duro en un solo dígito o incluso, debido al corte ajustado, colocarlo debajo de una chaqueta. Te mantendrá cómodo y abrigado en primavera y también en los días más frescos de verano.

La comodidad y el ajuste son lo más destacado para mí, se siente muy bien y no estorba ni se siente restrictivo en lo más mínimo. Me veo usándolo y llevándolo en el bolsillo con muchos ciclistas el próximo año y en el futuro.