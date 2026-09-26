Una carrera inteligente con el pie delantero aporta el maillot arcoíris a Eslovaquia

Cuando Viktória Chladoňová (Eslovaquia) levantó los brazos en la línea de meta del Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal, después de vencer a la favorita local Isabella Holmgren (Canadá) en la carrera de ruta femenina U23 para ganar el maillot arcoíris, fue el cumplimiento de un sueño que había tenido desde su medalla de plata en Kigali el año pasado, donde terminó detrás de Célia Gery (Francia).

“Era mi sueño (ganar) después del segundo puesto del año pasado; realmente quería tener el primer puesto ahora. Tenía un plan en mente. Intenté atacar para que el grupo fuera lo más pequeño posible, y fue perfecto.

“Con Isabella cooperamos muy bien y luego llegó el sprint final. Estoy muy feliz de haber podido ganar el título mundial”, dijo en la conferencia de prensa en el centro de atletismo de la Universidad McGill, justo al final de la recta final.

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Chladoňová se hizo cargo ella misma de la carrera, sin esperar a que las naciones más grandes hicieran sus movimientos. En cambio, se lanzó al ataque y tomó la decisión decisiva cuando tuvo a Holmgren y Fleur Moors (Bélgica) con ella.

“Tenía un plan: quería ir primero, tal vez sola, o al menos con algunas chicas fuertes, para hacer el grupo más pequeño y sin velocistas. Ese era el primer objetivo, así que cuando faltaban tres vueltas, ataqué varias veces. Al final, éramos Fleur, Isabella y yo, y creo que fue una situación perfecta porque todas cooperamos y fue un viaje increíble también para ellas”, explicó Chladoňová.

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Holmgren atacó varias veces en la última vuelta, intentando quitarse de encima al piloto eslovaco, que es mejor velocista. Los moros tuvieron que dejarse llevar en la vía Camillien-Houde, dejando un dúo al frente, pero Chladoňová pudo responder a todos y cada uno de los ataques.

“Sabía que ella realmente quería ir sola. Fue un ataque muy duro, pero logré mantenerme en su rueda, y luego supe que mis posibilidades en el sprint eran mayores. Fue la jugada táctica perfecta, y también lo que había planeado, así que es aún mejor que pude rematar”, dijo.

El público canadiense aclamaba a Holmgren, pero sus aplausos, campanas, silbidos y rugidos también ayudaron a Chladoňová.

“La multitud realmente nos estaba presionando. Me imagino que significa mucho para los canadienses, y ellos también tenían un equipo súper fuerte, así que traté de concentrarme en ellos. Pero la multitud fue increíble y realmente me dio energía extra”, dijo.

Justo antes de girar a la derecha en la recta final, Holmgren dejó pasar a Chladoňová, asegurándose así la posición al volante de la eslovaca antes del sprint cuesta arriba. Holmgren fingió una primera aceleración y luego lanzó su sprint, pero vio reaccionar a Chladoňová de inmediato.

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“Sabía que la segunda posición tal vez sería mejor para un sprint, pero la estuve vigilando y cuando empezó a correr, respondí de inmediato. Fue un sprint muy duro y largo, no como un sprint plano. Se trataba de quién tenía más en las piernas. Tenía bastante confianza para empezar en la primera posición”, la nueva campeona del mundo siempre tuvo el control en el último kilómetro.

En una carrera en la que las naciones más grandes tenían cinco o incluso seis corredores, Eslovaquia logró la victoria con sólo tres corredores. Sofia Ungerová entró en la escapada mientras Nina Andacká se quedó con Chladoňová para apoyarla en el pelotón.

“Definitivamente queríamos enviar a alguien en la escapada. Fue de gran ayuda para mí porque podía mantenerme sobre las ruedas y tomármelo con calma. Y tenía un compañero de equipo conmigo que realmente me ayudó con la nutrición o el posicionamiento, para llevarme al frente o simplemente un poco de ritmo en la subida. Eso definitivamente también fue de gran ayuda. No podría haberlo hecho sin ellos”, agradeció Chladoňová a sus compañeros de equipo.

Ya en su segundo año en el Women's WorldTour con Visma-Lease a Bike, es fácil olvidar que Chladoňová sólo tiene 19 años y no cumplirá los 20 hasta noviembre. Esto añadió una complicación a su temporada 2026, ya que tuvo que realizar exámenes en la primavera.

“Al comienzo de la temporada, tenía deberes escolares, por lo que no podía entrenar ni correr adecuadamente. Terminé la escuela secundaria en primavera, así que ahora puedo concentrarme completamente en el ciclismo. Tomé los pasos para entrenar y fue increíble que mi objetivo se hiciera realidad. Me da una motivación aún mayor para que la próxima temporada sea aún más exitosa”.

Con la escuela secundaria terminada y un maillot arcoíris de carrera en ruta (su segundo maillot arcoíris después de ganar el título mundial femenino junior en bicicleta de montaña en 2024) sobre sus hombros, ahora es el momento de disfrutar del éxito, aunque sin perder de vista el siguiente objetivo.

“Quiero celebrarlo con mis compañeros de equipo y con todo el equipo nacional de ciclismo de Eslovaquia. Es algo tan grande que todavía no puedo imaginarlo. Sólo quiero celebrarlo con ellos y disfrutar, tal vez tener una buena cena. También necesito centrarme en los europeos después, pero ahora el plan es celebrarlo con el equipo que me rodea”, finalizó.

Dado que Montreal es famosa por su excelente escena gastronómica, Chladoňová y todo su equipo podrán disfrutar de una muy buena cena para celebrar con estilo su nuevo maillot arcoíris.