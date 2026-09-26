Una carrera inteligente con el pie delantero aporta el maillot arcoíris a Eslovaquia

Cuando Viktória Chladoňová (Eslovaquia) levantó los brazos en la línea de meta del Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal, después de vencer a la favorita local Isabella Holmgren (Canadá) en la carrera de ruta femenina U23 para ganar el maillot arcoíris, fue el cumplimiento de un sueño que había tenido desde su medalla de plata en Kigali el año pasado, donde terminó detrás de Célia Gery (Francia).

“Era mi sueño (ganar) después del segundo puesto del año pasado; realmente quería tener el primer puesto ahora. Tenía un plan en mente. Intenté atacar para que el grupo fuera lo más pequeño posible, y fue perfecto.

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