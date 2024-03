El Campeón del Mundo evita la repetición de la carrera de 2023 y la trampa táctica de Omloop

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) perdió la Strade Bianche 2023 ante su compañera de equipo Demi Vollering en un sprint reñido, y la semana pasada fue derrotada por Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) en Omloop Het Nieuwsblad, pero no había forma de que ella se perderá la victoria en la Strade Bianche de este año.

Siempre planeó reducir cualquier tensión con Vollering, pero quería ganar con el maillot arcoíris y después de firmar recientemente un nuevo contrato con SD Worx-Protime.

“Como siempre, hemos llegado a acuerdos claros. Si se repite el escenario del año pasado, ambos lo intentaremos”, explicó Kopecky.

Los últimos sectores de grava en Strade Bianche volvieron a crear la selección de renombre y Kopecky atacó primero, atacando a kilómetros del final antes de que nadie pudiera seguir su propio plan táctico.

A ella se unió Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), pero con Vollering detrás en el grupo perseguidor, Kopecky pudo jugar un juego táctico y obligar a la italiana a hacer más trabajo.

En Omloop Het Nieuwsblad la situación fue diferente, con Kopecky obligada a perseguir los ataques de Longo Borghini y su compañera de equipo Shirin van Anrooij, dejándola cansada para el sprint contra Vos. Esta vez, Kopecky pudo darle la vuelta a Longo Borghini.

“Fue un ataque realmente bueno y creó la situación adecuada”, explicó Kopecky sobre las tácticas de SD Worx.

“Tuvimos más control que la semana pasada en Omloop Het Nieuwsblad. Todo el equipo hizo un trabajo fantástico. En Le Tolfe, Demi Vollering y yo estábamos delante, lo que nos permitió jugar perfectamente el juego del equipo. Demi se fue, pero fue recuperada. En realidad estaba casi al límite, pero tenía que atacar, era mi turno de ir.

“La semana pasada tuve que hacer todo el trabajo y quedé segundo. Intenté hacer lo mínimo esta vez y eso es ciclismo. La semana pasada ganó Marianne y nadie hizo ningún comentario. No creo que no debería haber ningún comentario esta vez también”.

Kopecky admitió que no se sentía muy bien, pero tuvo la fuerza y ​​la determinación para dejar caer a Longo Borghini en la subida de Via Santa Caterina para poder ganar sola en el centro de Siena, incluso si el teléfono móvil de un aficionado bloqueó la cámara de televisión que captaba el momento de la victoria.

“En realidad no tuve el mejor día. Sufrí toda la carrera. Cuando salí esta mañana, inmediatamente sentí que no tenía las mejores piernas. Pero a menudo tengo eso en una carrera y normalmente no empeoran a medida que avanza la carrera”, reveló.

“En Via Santa Catarina era importante no atacar demasiado pronto. Cuando ataqué, fui a toda velocidad hasta la última curva. Entonces supe que había conseguido esta victoria y que podía triunfar de una manera muy especial como campeón del mundo en la Piazza del Campo”.

Ahora la presión ha desaparecido. Kopecky tiene una gran victoria y un nuevo contrato, mientras que el futuro de Vollering aún es incierto. Ahora puede afrontar el resto de la primavera con entusiasmo.

“Ganar Strade Bianche lo hace todo más fácil”, dijo. “Quiero ganar más y ganar la París-Roubaix sería un sueño. Pero tener una gran victoria en el bolsillo ayuda con todo”.

