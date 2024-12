“Los Juegos de Los Ángeles están 100% en mi mente”, dice el ciclista multidisciplinario mientras comienza su camino a largo plazo hacia los Juegos Olímpicos de 2028.

Eric Brunner (CompEdge Racing) tiene más en su lista de tareas pendientes que simplemente retener la camiseta de barras y estrellas la próxima semana en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ciclocross de EE. UU. Una victoria en Louisville, Kentucky, el 15 de diciembre, le daría lo que realmente importa cuando llegue al circuito de la Copa Mundial de Ciclocross UCI en Europa a finales de este mes: puntos. Y está más cerca de un objetivo a largo plazo para el que todavía faltan cuatro años, ya que admite que “los partidos de Los Ángeles están 100% en mi mente”.

El nativo de Boulder, Colorado, llega a Louisville en busca de un tercer título de ciclocross masculino de élite, además de otro que ganó en 2019 como ciclista sub-23. Ha tenido una prolífica temporada de otoño, ganando seis de 10 carreras de la UCI, a pesar de que retrasó su entrada a la temporada de ciclocross en Estados Unidos hasta finales de septiembre.

“Mi objetivo principal para la parte estadounidense de la temporada era defender mis títulos Panamericanos y de Estados Unidos, por lo que ya logré uno de esos objetivos. Me siento bien por los Nacionales que vienen aquí en una semana y media. ” Brunner dijo ciclismonoticias. “Y luego también conseguir algunos puntos, tener la mejor convocatoria posible (en los Mundiales). Sí, las convocatorias. Esa es la clave”.

Con las victorias en los Panamericanos y los Nacionales de EE. UU. vienen las camisetas, sí, y ha estado acumulando mucho a lo largo de los años. Ganó su cuarto título panamericano en noviembre, justo antes de cumplir 26 años. Pero esas victorias le aportan más puntos, por lo que no tiene que empezar en la última fila de un campo lleno de corredores de élite en las próximas carreras de la Copa del Mundo en Europa.

“A veces parece una gran inversión por lo que es, pero creo que la posición inicial es muy importante, particularmente en Europa, donde hay tantos muchachos de alto nivel”, señaló Brunner.

“Creo que mi posición de salida el año pasado me dio un poco de desventaja, simplemente porque no corrí tanto y por eso me clasificaron en el puesto 30 más o menos. Empecé en tercera o cuarta fila. Así que será Es realmente agradable si puedo estar en segunda fila, o al menos ser uno de los primeros convocados en la tercera fila, y elegir mi lugar en la parrilla. La segunda fila es un mundo completamente diferente a la tercera o cuarta”.

La temporada pasada, Brunner disputó dos Copas del Mundo en Europa y acudió al Campeonato del Mundo por quinta vez en su carrera. Si bien terminó entre los 20 primeros tres veces en el Mundial, una vez cada vez como junior, U23 y élite, cruzó la línea de meta en el puesto 26 el año pasado en Tabor, perjudicado por una ubicación profunda en la línea de salida.

“Desde que gané ambos el año pasado, los Panamericanos y las Naciones, simplemente estoy manteniendo los mismos puntos. Es molesto. Pero sí, mantener los puntos está bien, y mantener bonitas camisetas también lo está”.

Directamente desde Louisville, Brunner viajará a Europa para competir en una serie de Copas Mundiales, comenzando con la doble cartelera de Hulst y Zonhoven el 21 y 22 de diciembre. Asistirá a un campamento de ciclocross de tres semanas con todo el equipo CompEdge en enero y luego competirá en las Copas Mundiales de Maasmechelen y Hoogerheide en la preparación final para el Mundial en Liévin.

Diferentes entrenamientos y objetivos.

Brunner tiene experiencia en ciclismo de ruta, ganó títulos colegiados de ruta y nacionales de criterio en 2019 y compitió durante cinco años con equipos de ruta continentales con sede en EE. UU., 303 Project y Aevolo. Corriendo para un equipo pequeño en 2022, quedó tercero en la general en Redlands Bicycle Classic.

Alejándose de un enfoque exclusivo en carretera en 2022, Brunner ganó una medalla de bronce en cross-country en los Nacionales de Ciclismo de Montaña de EE. UU. A lo largo de los dos años siguientes, añadió algunas carreras de grava, incluido un noveno puesto en SBT GRVL en Colorado en agosto pasado.

“Fue agradable allí. Sentí que era una gran mejora para mí, una carrera de seis horas. Sinceramente, quería hacerlo bien allí, pero no tenía expectativas muy altas ni me preparaba específicamente para ello. “, dijo sobre terminar entre los 10 primeros en el circuito Black de 142 millas en Steamboat Springs.

“La última parte del verano estuve concentrándome en tratar de entrenar mucho y disfrutar también. Pasé un par de meses corriendo, como tres días a la semana. Fue variado, algo plano. carreras, un poco de trabajo en la pista e hice algunos de los senderos y montañas alrededor de Boulder que normalmente no hago, incluido Longs Peak, un '14er' y luego todavía estar en buena forma para el comienzo de la 'temporada cruzada'. Por supuesto, sabía que había Hay un poco de compensación, pero creo que dará sus frutos a largo plazo”.

Uno de sus largos días de entrenamiento fue un día de 10 horas en el que montó su bicicleta hasta la base de Long's Peak, corrió hasta la cima y la parte trasera de la famosa montaña de 14,000 pies y luego montó su bicicleta a casa.

Mientras busca terminar su lista de tareas pendientes ganando otro campeonato estadounidense de ciclocross, ya está pensando en esa recompensa a largo plazo. Comienza con un programa de ruta con CompEdge para 2025 y luego regresa a las carreras de bicicleta de montaña. El largo plazo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“La ruta será un gran objetivo para mí, y parte de eso es simplemente entrenar para las otras disciplinas. Creo que hacer carreras por etapas en ruta es el entrenamiento más efectivo para mí. Y es algo imposible replicar eso en la tuya”, le dijo ciclismonoticias.

“Y luego mi otro gran objetivo para la temporada es establecerme en el ciclismo de montaña de fondo y competir en algunas de las Copas del Mundo. No voy a hacer el calendario completo porque es muy largo y no tengo Aún no tengo puntos en esa disciplina. Mi plan es correr algunos en Europa y luego me gustaría participar en las carreras de la Copa del Mundo de Lake Placid y Mont-Sainte-Anne.

“Los juegos de Los Ángeles están 100% en mi mente, y ese es un gran objetivo para mí. Nunca he corrido mucho en bicicleta de montaña, pero he visto cierto potencial en esa disciplina en los últimos años. Y por eso Estoy emocionado de explorar más y apuntar a los Juegos Olímpicos para la bicicleta de montaña y tal vez el ciclocross”.