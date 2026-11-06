Lizzy Gunsalus, actual campeona de élite femenina de EE. UU. y Panamericana, arrasa en las carreras en Northampton


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Han pasado un total de 46 semanas desde que Eric Brunner ganó su tercer campeonato de ciclocross masculino de élite en Estados Unidos, y sólo una vez, en la Copa del Mundo UCI en Benidorm, ha vestido la camiseta de las barras y las estrellas.

El joven de 27 años se centró en las carreras de ruta este verano, lo que retrasó su regreso al ciclocross, pero hizo una llegada contundente con victorias consecutivas en carreras UCI C2 en Massachusetts durante el fin de semana.

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La actual campeona panamericana Lizzy Gunsalus (VIA LLP p/b Van Rysel) ganó ambas carreras femeninas de élite en 2026 Cycle-Smart Northampton Cyclocross