Lizzy Gunsalus, actual campeona de élite femenina de EE. UU. y Panamericana, arrasa en las carreras en Northampton

Han pasado un total de 46 semanas desde que Eric Brunner ganó su tercer campeonato de ciclocross masculino de élite en Estados Unidos, y sólo una vez, en la Copa del Mundo UCI en Benidorm, ha vestido la camiseta de las barras y las estrellas.

El joven de 27 años se centró en las carreras de ruta este verano, lo que retrasó su regreso al ciclocross, pero hizo una llegada contundente con victorias consecutivas en carreras UCI C2 en Massachusetts durante el fin de semana.

Brunner superó choques y llantas pinchadas para ganar ambas rondas del ciclocross Cycle-Smart Northampton, acompañado en la apertura del sábado por sus compañeros de equipo de Competitive Edge Racing en el podio: el actual campeón panamericano Andrew Strohmeyer en segundo lugar y Dylan Zakrajsek en tercero, quienes tienen dos meses de carrera en sus piernas.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

El campeón estadounidense dijo que ambos días utilizó la modalidad contrarreloj, una disciplina en la que fue mejor en etapas en el Tucson Bicycle Classic, Redlands Bicycle Classic, tercero en el Tour of the Gila y sexto en los US Pro Road Nationals.

“Esta es mi primera carrera de la temporada, así que quería hacerla de manera un poco conservadora y simplemente ver cómo me sentía. A menudo, cuando empiezo a esforzarme tanto por primera vez, siento un poco de adrenalina y me siento un poco raro. Entonces, me metí en el grupo y encontré mi ritmo, y descubrí que me sentía bastante bien”, dijo Brunner a los organizadores al final.

te puede gustar



La carrera de Will Van der Poel y Van Aert, el dominio de Brand y el regreso de Van Empel: las historias que seguirán esta temporada de ciclocross



Kings CX: Manon Bakker gana la cuarta carrera C1 en EE. UU. y rinde homenaje a su compañero campeón de USCX, Tofik Beshir



'Las cosas difíciles apestan porque son difíciles': Lachlan Morton ayuda a su compañero de equipo de Adventure For All durante un viaje de 10 horas en Rebecca's Private Idaho

“Se trataba más bien de no cometer errores y de aprovechar si alguien más lo hacía. Pero me equivoqué una vez y me caí otra vez. Estuve solo durante las últimas dos vueltas, y fue solo una contrarreloj hasta el final”.

El domingo, en un circuito seco pero técnico de Look Park, Brunner se recuperó de dos pinchazos, el segundo en la última vuelta, y mantuvo a Aidan Vollmuth (Donovan Racing) por 12 segundos para llevarse la victoria. Luke Walter (CXD Trek Bikes) quedó tercero otros 31 segundos atrás. Zakrajsek terminó cuarto, mientras que Strohmeyer tuvo algunos desafíos en una sección boscosa del recorrido para terminar séptimo.

“Me escapé temprano, pero tuve un pinchazo. Había muchas raíces y rocas por ahí, y creo que pude haber golpeado algo. Golpeé mis llantas todo el día. Tuve otro pinchazo en la última vuelta, pero afortunadamente para entonces ya tenía suficiente espacio como para que no importara mucho”, dijo después de la carrera del domingo, notando cuando llegó al frente con cuatro vueltas para el final antes de perforar el ritmo en solitario.

En las carreras femeninas de élite, la nativa de Nueva Inglaterra Lizzy Gunsalus (VIA LLP p/b Van Rysel) llevó la camiseta de campeona panamericana para duplicar victorias en Northampton. La joven de 23 años, que ha estado compitiendo con NoHo CX desde que tenía 12 años, ganó por dos minutos el sábado a Emma Betuel (DRRT), segunda y a Bridget Wilson, tercera clasificada, otros 24 segundos menos.

El domingo, lideró de principio a fin con líneas limpias y un uniforme Panamericano blanco limpio, pero tuvo que contener a Lidia Cusack (CXD Trek Bikes), de 19 años, quien terminó 16 segundos atrás. El resto del campo estaba a más de 2:45, con Daniela Bronk tercera y Ellen Noble cuarta.

Qué leer a continuación



Charm City Cross Día 1: Manon Bakker y Tofik Beshir obtienen victorias en solitario en carreras C1



Charm City Cross Día 2: Manon Bakker y Tofik Beshir arrasan el fin de semana con victorias C2 en el embarrado campo de Baltimore



Campeonato Nacional Canadiense de Ciclocross: Tyler Clark se adjudica el título masculino de élite consecutivo





Al igual que Brunner, Gunsalus llenó su verano con carreras en ruta, compitiendo por cuarta temporada con CCB p/b Levine Law Group y ganando un podio en la carrera por etapas de Green Mountain y la medalla de oro en la contrarreloj por equipos en los US Collegiate Road Nationals. Entre sus siete victorias cruzadas el año pasado se encuentran títulos de campeonato en categorías élite en Panamericanos y nacionales de EE. UU.

“Estoy emocionada de haber obtenido victorias consecutivas en NoHo CX. Todo está marcado y lleva un buen impulso el próximo fin de semana para tratar de defender mi título Panamericano”, escribió en Instagram.

Las próximas carreras en el calendario norteamericano son los Campeonatos Panamericanos, que se llevarán a cabo el sábado en Washington, DC, por segundo año consecutivo en la Casa de Retiro de las Fuerzas Armadas. Gunsalus se enfrenta a una dura competencia con tres ex ganadores de élite en el campo: Lauren Zoerner, Sidney McGill y Raylyn Nuss. Y todo el podio de la carrera sub23 está inscrito para la carrera élite de este año: la ganadora Mia Aseltine, Alyssa Sarkisov y Lidia Cusack.

El campo de élite masculino en los Panamericanos probablemente será un enfrentamiento de ida y vuelta entre Brunner y Strohmeyer, quienes ahora corren para el mismo equipo Comp Edge. Brunner ganó el título élite masculino en los Juegos Panamericanos cuatro veces consecutivas antes de ser suplantado por Andrew Strohmeyer el año pasado. Sin embargo, ninguno de los dos dio consejos sobre cómo trabajarían juntos el sábado.

“No podría pedir un mejor comienzo de temporada aquí. Generalmente la primera carrera me toma un poco de tiempo para ponerme en marcha, así que tengo muchas ganas de llegar a los Panamericanos”, dijo Brunner a los organizadores después de su victoria el domingo.

“Sólo entrené un poco esta semana pero descansé mucho y daré lo mejor de mí en los Panamericanos”.