El CEO de EF Education-EasyPost prefiere “competir a todo o nada”, incluso antes del último año del ciclo en 2025

En una era de ciclos de ascenso/descenso de la UCI y de equipos que crean calendarios en torno a la puntuación de puntos, el director ejecutivo de EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, quiere evitar que su equipo caiga en la forma “anticlimática y aburrida” de competir que cree que genera.

El programa EF Education de Vaughters se ha ganado la reputación de correr agresivamente, perseguir victorias de etapa y, a menudo, apuntar a camisetas fuera de los líderes en las grandes carreras. Al esforzarse al máximo, a veces han perdido posibles resultados entre los 10 primeros en la general o la oportunidad de sumar más puntos UCI.

Si bien, por supuesto, permanecer en la máxima división del ciclismo, el UCI WorldTour, sigue siendo una ambición vital, Vaughters no está dispuesto a renunciar a seguir esforzándose por conseguir grandes victorias en lugar de ceder ante el “absurdo” sistema de puntos de la UCI.

“Hablando de puntos UCI, nunca quiero ver a este equipo tener a un jugador terminar cuarto, otro 11° y otro 19° solo para obtener un montón de puntos. Para mí, eso es tan anticlimático y aburrido y realmente una especie de cínico. forma de correr”, dijo Vaughters ciclismonoticias antes de hablar en el escenario de Rouleur Live.

“Lo que quiero ver es que todo el equipo esté detrás de alguien, o un plan para conseguir que alguien gane la carrera. Incluso si las probabilidades están totalmente en contra, e incluso si todo el equipo explota por completo y obtenemos cero puntos UCI. porque nos volamos en pedazos y nuestro mejor piloto fue el 84º, está bien.

“Al menos entramos con un plan para ganar y tratamos de ejecutarlo. No funcionó por alguna razón, pero hicimos todo lo que pudimos”.

Además, con un presupuesto menor que el de los 'súper equipos' como UAE Team Emirates y Visma-Lease a Bike, y una plantilla menos completa, Vaughters planifica meticulosamente los objetivos de su equipo para garantizar que puedan ser ganadores de alguna manera. .

“La forma en que estamos construyendo este equipo y los objetivos que tenemos van a ser diferentes a los de un equipo como los Emiratos Árabes Unidos. Pero a partir de las métricas que queríamos lograr, por ejemplo, ganar la camiseta de lunares en el Tour de Francia”, afirmó Vaughters.

“Ese ha sido nuestro objetivo soñado a largo plazo, pero creo que simboliza cómo nos enfocamos en hacer cosas para nuestro equipo. ¿Tenemos un velocista? No. ¿Tenemos a alguien que sea realmente capaz de desafiar a ganar el Tour de Francia en ¿General? No. Nosotros tampoco teníamos eso. Entonces entras en la carrera y dices: '¿Qué podemos lograr?'

“Lo que realmente trato de evitar con este equipo es decir, 'OK, vamos a entrar y quedaremos sextos en la general'. El sexto lugar en la general para la mayoría de los patrocinadores, patrocinadores financieros y fanáticos, no tiene ningún significado”.

En cambio, EF optó por apuntar a la camiseta de lunares con Richard Carapaz en el Tour, una camiseta que habían ocupado con Neilson Powless y Magnus Cort en los últimos años pero que en realidad no ganaron. Carapaz se llevó a casa una gran victoria de etapa desde el descanso, pero también la camiseta en la que originalmente se fijaron en una campaña de gran éxito en el Tour.

Para Vaughters, se trata de perseguir estas ambiciones realistas pero también de mantenerse fiel a la ideología del equipo. Para los hombres de rosa no hay lugar para la optimización de los puntos UCI.

“Es representativo de la forma en que hicimos toda la temporada, analizamos cada carrera y analizamos qué podemos hacer que sea impactante, interesante, divertido y atractivo; vayamos tras eso. No nos preocupemos, por ejemplo, por los puntos UCI, ” dijo el jefe del equipo.

“No podría importarme menos. Creo que es absurdo, todo el sistema de clasificación, y está diseñado por personas que realmente no saben lo que están haciendo. No me importa en qué clasificación estemos, siempre y cuando No estás en el puesto 19, ¿verdad?

“Pero lo que sí me importa es hacer cosas como ganar la camiseta de lunares en el Tour de Francia, ganar una etapa en el Tour de Francia, ganar una etapa en el Giro de Italia, eso es lo que hace que el equipo sea diferente. “

Evitar el descenso tras el susto de 2022

EF Education-EasyPost terminó a dos lugares del descenso después de luchar duro durante el ciclo 2020-2022, en el que Lotto Dstny e Israel-Premier Tech descendieron del WorldTour. No es un proceso que Vaughters espere tener que rehacer. Vaughters también criticó el sistema entonces.

“En ese último ciclo de descenso, tuvimos que pasar la segunda mitad de ese año compitiendo de una manera muy cínica y simplemente acumulando puntos. Y eso me desanimó”, continuó Vaughters. “Simplemente se sintió mal. Quiero decir, sentí como si ni siquiera estuviéramos allí para ganar. Sólo estamos allí para burlarnos de los otros equipos y terminar cuarto y octavo”.

Sin embargo, con el equipo masculino sentado con seguridad en el puesto 12 de los 18 lugares que permanecerán en 2026, no parece probable que tengan que preocuparse por eso, lo que permitirá a Vaughters aplicar a sus mejores corredores en su mejor momento de capa y espada en el próxima temporada.

“No quiero vernos nunca más llegar a esa posición porque me gusta correr todo o nada. Y los corredores que tenemos, como Ben Healy o Richard Carapaz, son muchachos a los que también les gusta correr todo o nada. “, dijo.

Carapaz volverá a ser el líder principal de EF en 2025 y está listo para participar en dos Grandes Vueltas, apuntando a la general en una y a las etapas en la otra, tal como lo hizo la temporada pasada. El ex ganador del Giro de Italia se encuentra entre los mejores escaladores del mundo, sin embargo, no es el más fácil de mantener concentrado a pesar de su talento.

“Richard es el jinete más talentoso con el que he trabajado. Tiene un talento increíble, pero es un poco salvaje. Yo diría que es todo menos el tipo de atleta muy programado, muy concentrado y estudioso que estamos viendo competir en el nivel más alto en este momento: el muy mecánico y robótico”, dijo Vaughters sobre su estrella de la general.

“Es lo opuesto a Jonas Vingegaard, alguien que cuida su dieta y lo que hace entrenando los 365 días del año. Richard alcanza grandes momentos emocionales y realmente rinde cuando está en ese nivel emocional. Y luego, cuando no lo está, definitivamente No es tan mecánico, robótico y concentrado, y simplemente vive su vida, ¿verdad?

“Entonces, con él, tienes que darte cuenta de que, si bien a veces es frustrante que su verdadero potencial y talento no siempre salgan a la luz, eso es lo que él es como persona, y tienes que trabajar para solucionarlo”. Y descubre, sabes cómo sacar lo mejor de él. Él tiene que quererlo primero, no puedo obligarlo”.

Vaughters aún no está seguro si será el Giro y el Tour, o el Tour y la Vuelta, lo que sí es seguro es hasta qué punto el ecuatoriano caracterizará la carrera. Rara vez comienza una Gran Vuelta sin dejar su huella de alguna manera.

Llegar al cuarto lugar en la Vuelta, una victoria de etapa en el Tour y la camiseta de lunares no será fácil, pero a sus 31 años, Carapaz todavía se encuentra entre la élite de escaladores del pelotón. Con una cantidad tan grande de puntos ya acumulados en los dos años del actual ciclo de descenso, también pueden concentrarse en mantenerse fieles a las carreras agresivas y emocionantes.