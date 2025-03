Canadiense australiano y canadiense de 18 años en los equipos de desarrollo de Canyon-Sram Zondacrypto y Alpecin-Deceuninck

Después de ganar la Academia Zwift 2025, la australiana Emily Dixon de 18 años y el canadiense Noah Ramsay de 22 años han ganado contratos profesionales en los escuadrones de desarrollo Canyon-Sram Zondacrypto y Alpecin-Deceuninck.

Dixon y Ramsay fueron coronados como ganadores en el episodio final de la serie de la Academia Zwift, transmitido por GCN y filmados en Canyon-Sram y los respectivos campamentos de equipo de Alpecin en Monchique, Portugal, donde My Bike estuvo presente y Denia en España.

Los dos fueron seleccionados como ganadores después de que cuatro finalistas masculinos y femeninos lucharon en una serie de desafíos que los equipos de WorldTour, donde sus habilidades, poder, tácticas raciales y actitud se probaron durante varios días.

Dixon lo describió como “que cambió la vida”, después de haber recogido el ciclismo en medio de los bloqueos Covid-19 en 2020, mientras que Ramsay se emocionó de manera similar después de ser anunciado como el ganador, llamándolo “un peso masivo de los hombros”.

“No sé cómo armar mis palabras, pero cambia la vida”, dijo Dixon a My Bikehablando en Portugal justo después de ser nombrado ganador.

“Es algo con lo que he soñado. Cuando me pienso en mí mismo cuando era un niño pequeño, no estaba seguro de quién era, pero el ciclismo me ayudó a encontrar eso, y me dio conducir y algo que realmente me encantó. Me divierto mucho en la bicicleta, y si puedo hacer eso todos los días, eso es bastante increíble”.

La joven de 18 años apenas pudo contener la emoción cuando Simon Richardson de GCN le dijo que había tomado la victoria, aprovechando la oportunidad para llamar a sus padres en Melbourne después de ser felicitado por todo el equipo de Zondacrypto Canyon-Sram.

“(Mis padres) pusieron tanto. Por eso estaba tan emocionado cuando los llamé”, dijo Dixon. “Me llevaron a cada carrera, y estaban allí para mí, incluso si los juzgué un poco al comienzo de las carreras.

“Hicieron todo lo que pudieron, renunciaron a compromisos de fin de semana para mí, y han estado a mi lado todo el tiempo. Siempre, siempre creyeron en mí, incluso cuando no he creído en mí mismo”.

Ambos ganadores se sorprendieron un poco, con Ramsay luchando por darse cuenta de lo que había manejado al ganar el contrato profesional en el equipo Devo de Alpecin.

“Ni siquiera sé cómo describirlo”, dijo. “Es solo un peso masivo de mis hombros, y no creo que todavía lo haya procesado por completo.

Sé que estoy súper feliz, pero aún no me ha golpeado por completo. Es un estrés diferente agregado ahora, pero estoy emocionado por el desafío que esto trae “.

Dixon y Ramsay ahora intentarán seguir los pasos de ex ganadores de la Academia de Zwift, Neve Bradbury y Jay Vine, quienes tuvieron la oportunidad de mudarse a Europa y unirse al Pro Peloton ganando la competencia en 2020.

“He visto cada episodio unas cinco veces porque solo quería estudiarla y ser como ella tan mal”, dijo Dixon a My Bikedespués de que su compañero Melburnian Bradbury fue una de las primeras personas en abrazarla y felicitarla cuando fue anunciada como ganadora.

“Todo sobre ella es muy motivador, por lo que está muy decidida. Estaba en la misma posición que yo, persiguiendo un sueño, y creo que es muy inspirador ver qué ha hecho con él también.

Si bien aún no ha hecho su debut para la generación Canyon-Sram Zondacrypto, Dixon ya ha estado en acción en el WorldTour femenino este año, realizando la gira en el equipo nacional australiano como el piloto más joven de la carrera.

Dixon terminó en el puesto 19 en el escenario a Willunga Hill y terminó la carrera en segundo lugar en la clasificación del mejor jinete. La directora deportiva Donna Rae-Szalinski dijo My Bike que “cuanto más se cuesta, más feliz es Emily”, y eso resultó cierto nuevamente durante la competencia, con Dixon impresionando a los jueces con su capacidad para repetir los esfuerzos, pero también su actitud como persona.

Con ambos jinetes de fuera de Europa, nuevamente destaca el Global Reach Zwift Academy posee, lo que permite a los jinetes que no tienen la oportunidad de crecer en las escenas locales de Bélgica o Francia, pero que aún son lo suficientemente buenos para convertirse en profesionales.

“Australia está tan separada del resto del mundo y lo mismo con muchos otros países, se siente tan lejos”, dijo Dixon.

“Creo que es por eso que estoy tan sorprendido porque es algo con lo que he soñado, pero realmente no pensé que fuera posible. Financieramente, es tan costoso venir a Europa y correr.

“Para cualquiera, es un deporte muy costoso, y tenemos mucha suerte de poder hacer esto, pero es tan largo que puedes apoyarte hasta que sepa que tienes que elegir otras cosas.

“Es muy importante porque permite lograr esas oportunidades. Le da a las personas oportunidades que pueden no haber encontrado algo así, lo que significa mucho. Zwift ha sido un cambio de vida para mí, claramente”.