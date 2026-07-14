Después de que el australiano se encontrara en el grupo perseguidor sin radio al final de la etapa 9, un equipo rival acudió en su ayuda.

Una de las innovaciones en la transmisión del Tour de Francia en los últimos años ha sido la transmisión casi en vivo de fragmentos seleccionados de la radio del equipo. Los fragmentos de las transmisiones durante la carrera han brindado a los televidentes una idea de cómo se desarrolla la carrera, así como de lo que dicen los corredores durante esos largos días sobre la bicicleta.

Quizás el más famoso de estos clips haya sido “I'm gone, I'm dead” de Tadej Pogačar cuando irrumpió en el Col de la Loze hace tres años, casi entregándole el título general a Jonas Vingegaard.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: