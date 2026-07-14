Después de que el australiano se encontrara en el grupo perseguidor sin radio al final de la etapa 9, un equipo rival acudió en su ayuda.

Una de las innovaciones en la transmisión del Tour de Francia en los últimos años ha sido la transmisión casi en vivo de fragmentos seleccionados de la radio del equipo. Los fragmentos de las transmisiones durante la carrera han brindado a los televidentes una idea de cómo se desarrolla la carrera, así como de lo que dicen los corredores durante esos largos días sobre la bicicleta.

Quizás el más famoso de estos clips haya sido “I'm gone, I'm dead” de Tadej Pogačar cuando irrumpió en el Col de la Loze hace tres años, casi entregándole el título general a Jonas Vingegaard.

Todavía no hemos escuchado nada tan icónico durante la carrera de este año, aunque la etapa 9 del domingo hasta Ussel nos recordó que los corredores que luchan todos los días son tanto amigos como rivales.

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Corriendo por el Macizo Central, a 40 km del final de la etapa acortada por el calor, Michael Matthews estaba entre los restos del pelotón que perseguía a la escapada, y el cuatro veces ganador de etapa del Tour de Francia tenía la oportunidad de sumar otra a su palmarés.

Sólo él quedó aislado en el grupo de unos 40 hombres que perseguían temperaturas sofocantes de 38ºC en busca del descanso del día, entre los que se encontraban Mathieu van der Poel, Tom Pidcock y Tobias Halland Johannessen. Para empeorar las cosas, su radio se había estropeado.

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Sin forma de comunicarse con el coche de su equipo y sin forma de saber exactamente en qué parte del atasco del Tour podría estar, Matthews podía confiar en un equipo rival para que le ayudara.

No había necesidad de entrar en pánico cuando la voz familiar de Luke Rowe, ex corredor de Ineos convertido en director deportivo de Decathlon CMA CGM, crujió en la radio, listo para echar una mano.

“Muchachos, escuchen. Michael Matthews de Jayco está en el grupo con ustedes”, dijo, instruyendo a sus ciclistas a transmitir el mensaje.

“Su radio está rota y el equipo pidió un favor. Si pueden decirle a Matthews que el auto de su equipo está aquí. Saludos, muchachos”.

Puede que haya sido un pequeño gesto, pero demostró la camaradería que existe dentro del pelotón del Tour de Francia.

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La retransmisión de mensajes y la demostración de buen espíritu deportivo reunieron a Matthews y el coche de su equipo. Se reunieron 5 km más adelante, donde Matthews se encontró con el hielo que tanto necesitaba en el día más caluroso del Tour hasta el momento, además de con una radio que funcionaba.

Sin embargo, al final no correría hacia la gloria en Ussel, ya que Van der Poel se alejó de sus compañeros supervivientes de la escapada para conseguir la tercera victoria de etapa de su carrera, mientras que Matthews corrió al séptimo, tercero en el grupo perseguidor y claramente con las piernas en forma para los próximos días.

“Es bueno tener amigos en el pelotón”, escribió Matthews junto con un clip del episodio en las redes sociales.

El incidente es otro ejemplo de deportividad en este Tour de Francia después de que Isaac del Toro fuera atendido por los mecánicos de Visma-Lease a Bike y Netcompany Ineos después de que los coches de su propio equipo de los EAU lo pasaran en la etapa 2 de la carrera.