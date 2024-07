El ciclista estadounidense dijo que su cuerpo tuvo una reacción tardía al accidente de la etapa 2: “Tuve una sensación horrible, especialmente el día del Galibier”

Por primera vez en los últimos días, tras sufrir un accidente, Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) logró superar la prueba y terminó séptimo en la contrarreloj de la etapa 7 del Tour de Francia, a 54 segundos del ganador de la etapa, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep). También se colocó entre los diez primeros de la clasificación general, a cuatro minutos del líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Jorgenson sufrió un accidente a gran velocidad junto con su compañero de equipo del Visma-Lease a Bike, Wout van Aert, en la segunda etapa, a poco menos de 100 km de la meta en una jornada montañosa en Italia. Tras volver a subirse a la bicicleta, el ciclista de 25 años trabajó para el líder del equipo, Jonas Vingegaard, en la última subida del día antes de terminar con el grupo principal de favoritos, a 21 segundos del primero.

Jorgenson dijo Revoloteos de Wieler que el accidente le afectó más de lo esperado.

“Los últimos tres días mi cuerpo no reaccionó muy bien al accidente. Al principio pensé que no había sido un accidente grave, sobre todo en San Luca. Me levanté y creo que todavía tenía mucha adrenalina”.

Pero la realidad golpeó en la cuarta etapa, con sus 3.600 metros de desnivel positivo, donde Jorgenson no pudo ayudar a Vingegaard en las laderas del temible Col du Galibier. Al día siguiente tuvo que afrontar otra dura jornada antes de que el norteamericano pudiera descansar un poco en la relativamente llana sexta etapa.

“Pero mi cuerpo reaccionó un poco más tarde y tuve una sensación horrible, especialmente el día del Galibier y el día siguiente. Así que estoy feliz de haberlo superado”, admitió.

“Estoy contento con ello. El séptimo puesto es un puesto bastante respetable para mí. Y sí, estar entre los diez primeros en una contrarreloj del Tour de Francia no está tan mal”.

En su primera aparición en el Tour de Francia, Jorgenson no sólo estaba satisfecho con su resultado en la contrarreloj, sino más importante aún, con la oportunidad de evaluar su forma después de una semana completa de carreras.

“Es una buena prueba y es bueno ver cómo puedo hacerlo si voy a toda velocidad en una contrarreloj del Tour de Francia”.

El ciclista de 25 años, que celebró su cumpleaños el 2 de julio, afronta con ilusión los 32 km de tierra repartidos en 14 sectores de la novena etapa del domingo en Troyes.

“La etapa de tierra será un caos”, dijo. “Estoy deseando que llegue la etapa de tierra y después descansar un poco para poder empezar la siguiente fase de la carrera”.

.