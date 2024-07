“Añadieron demasiada grava”, afirma Lampaert, mientras que Girmay afirma que “era diferente a lo que había en el perfil”.

Como suele ocurrir cuando un Gran Tour incorpora sectores “todoterreno” a su recorrido, la opinión sobre la novena etapa del Tour de Francia, con mucha grava, en Troyes, ha sido mixta.

La carrera ya ha recorrido en el pasado los adoquines de la Paris-Roubaix y también ha incluido caminos de grava en el Plateau des Glières. Sin embargo, la etapa del domingo fue la más larga de la carrera hasta el momento en caminos de grava.

En total, el pelotón afrontó 32,3 km de “caminos blancos” repartidos en los 199 km de la etapa. La jornada, ganada por Anthony Turgis, no deparó grandes cambios en la clasificación general, pero, aun así, tanto los corredores como el personal del equipo ofrecieron opiniones firmes sobre la grava.

El líder de la clasificación por puntos y doble ganador de etapa, Biniam Girmay, estuvo entre los ciclistas que animaron la carrera. La estrella de las Clásicas de Eritrea formó parte de un grupo que persiguió a la escapada principal mientras buscaba sumar más puntos para el maillot verde y luchar por la etapa.

Terminaría el día en noveno lugar, ampliando su ventaja en puntos en seis puntos, ya que él y Mathieu van der Poel no lograron alcanzar al grupo de Turgis. A pesar de un buen resultado, no se mostró demasiado positivo sobre los caminos de tierra, y dijo que la etapa era muy diferente a cómo parecía en el papel antes.

“Hoy fue diferente a lo que se veía en el perfil”, dijo Girmay. “Esperábamos que fuera una carrera de grava en el papel, pero tuvimos subidas muy pronunciadas. Los sectores también son diferentes a los que vimos hace un par de meses en las reconducciones”.

“Esperábamos llegar con 40 o 50 chicos, pero creo que me sorprendió, sobre todo después de los dos primeros sectores, cuando llegamos al sprint intermedio. Había como una auténtica pared de subida allí.

“Hoy me he encontrado en una situación incómoda”, añadió. “Pensaba 'vale, quizá pueda sobrevivir', pero en cada sector y en cada último kilómetro me sentía muy mal. Pero sólo quería sumar tantos puntos como pudiera. No pudimos recuperar al primer grupo, pero al menos conseguimos un par de puntos antes del día de descanso”.

El líder de la carrera, Tadej Pogačar, fue uno de los que se manifestó a favor de la tierra. El esloveno, por supuesto, tiene en su palmarés los títulos de Strade Bianche y Jaén Paraíso Interior. Tras la etapa, dijo que el motivo de sus múltiples ataques durante el día fue “simplemente que me gusta correr sobre tierra, supongo. Está en mi naturaleza, creo”.

Otra voz que se opone a la tierra es la del compañero de equipo del rival de Pogačar, Remco Evenepoel. El especialista en clásicas belgas Yves Lampaert no es ajeno a este tipo de carreras, aunque ha corrido más a menudo sobre los adoquines de Flandes que sobre pistas de tierra.

Haciendo eco de los comentarios de Girmay, dijo: El Nieuwsblad, Después de la etapa, el perfil de la carrera no mostraba las subidas muy pronunciadas que experimentó el pelotón, mientras que también notó que la grava estaba mucho más suelta que el sterrato de la Calle Blanca.

“Los accesos a los sectores eran como tener que subirse al Koppenberg. Muy empinados”, dijo Lampaert. “Es por eso que empiezas cada sector con las piernas doloridas. Puse una potencia enorme y aun así no logré entrar en el sector, eso lo dice todo. En realidad fue un Clásico”.

“Los sectores estaban un poco juntos y se añadió demasiada grava. En Strade Bianche, la grava estaba mucho más compacta y allí se podían ver las huellas de los coches. Aquí, era grava suelta. Depende de la suerte, de no tener mala suerte o de estar detrás de alguien que no puede controlar su moto. Hoy fue un poco demasiado para mí”.

Klaas Lodewyck, uno de los directores deportivos que guiaron a Evenepoel y Lampaert en Soudal-QuickStep este Tour, fue otro de los sorprendidos por el estado de la grava.

“Los últimos seis sectores eran simplemente grava elevada”, dijo. “(Los organizadores) la hicieron artificial. Creo que es una pena y que es peligroso porque los chicos que la reconocieron –casi todos– se llevarían una gran sorpresa”.

El director deportivo del Red Bull-Bora-Hansgrohe, Rolf Aldag, ha expresado su más firme oposición a la inclusión de este tipo de carreteras en las Grandes Vueltas. La semana pasada volvió a criticarlas en una columna de prensa. La opinión del belga es compartida en gran medida por el director deportivo del Red Bull-Bora-Hansgrohe, Rolf Aldag, que habló después de la etapa.

“Todavía no me gusta la carrera en un Gran Tour. Me encanta verla, pero desafortunadamente no estoy en un asiento de espectador, soy parte de la carrera”, dijo Aldag. “Hay grandes inversiones en equipos y no quieres dejar nada librado a la pura suerte o algo así. Si Remco se resbala y se rompe la clavícula en el sector 8 o donde sea, ¿disfrutarías viéndolo? ¿O dirías, 'Quizás sea mejor que no'?

“No me pasó lo mismo que a Aleksandr Vlasov, que se cayó muy fuerte, pero podría haber pasado en cualquier otra etapa. Por eso, creo que hay que dejar que los expertos corran su carrera. ¿Por qué no hacer esa carrera en el futuro, si te apetece, con expertos, como se hace en la París-Roubaix o la Strade Bianche?”

Aldag, sin embargo, admitió que la carrera, en la que se vio la batalla de la escapada por la victoria de etapa mientras los aspirantes al maillot amarillo Remco Evenepoel y Tadej Pogačar intercambiaban ataques en el pelotón, fue entretenida.

“Tengo que decir que, desde el punto de vista de un espectador, lo que hace Tadej allí, cómo reacciona Visma, es bastante impresionante. No hay duda de que es entretenido. Por eso entiendo por qué la gente dice que le encanta”.