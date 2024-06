Letonia firma una extensión de contrato por dos años

Toms Skujins permanecerá en Lidl-Trek durante las próximas dos temporadas tras firmar una ampliación de contrato con el equipo. El letón está en el equipo desde 2018, cuando llegó procedente de Cannondale.

“Creo que cada vez que volvemos a firmar parece suceder cada vez más temprano porque ambas partes han encontrado un respeto y un agrado mutuos”, dijo Skujins, de 32 años, en un comunicado el viernes.

“También me hace feliz la dirección que está tomando el equipo. Seguimos adelante y progresamos como equipo. Sería difícil verme con otra camiseta que no sea la de Lidl-Trek”.

Skujins disfrutó de un buen comienzo de campaña actual, animando al Omloop Het Nieuwsblad como parte de una fuga de alto calibre y luego quedando segundo detrás de Tadej Pogačar en Strade Bianche a pesar de una caída y dos pinchazos. Más tarde consiguió resultados entre los 10 primeros en E3 Harelbeke y el Tour de Flandes.

“Creo que cada año doy un paso adelante personalmente, pero también lo hace el equipo. Me siento responsable de dar un paso adelante”, dijo Skujins. “Es bueno devolver la confianza que el equipo depositó en mí hace muchos años, al ficharme en primer lugar, porque en realidad cuando firmé mi primer contrato estaba entre la espada y la pared.

“Realmente no tenía ningún otro lugar adonde ir, así que fue muy lindo que el equipo me diera esa oportunidad. Creo que cada año he devuelto más y más y seguiré haciéndolo durante otros dos años”.

El director de Lidl-Trek, Luca Guercilena, celebró la renovación del acuerdo con “un tipo poco común de corredor”. La versatilidad de Skujins se ha extendido a las carreras sobre grava, mientras alterna entre el papel de atacante y el de apoyo en una variedad de terrenos.

“Si solo miraras la hoja de resultados, podrías subestimarlo, pero cuando ves cuánto aporta al equipo en todos los terrenos, rápidamente te das cuenta de lo valioso que es”, dijo Guercilena.

“El hecho de que siga mejorando, incluso a medida que aumenta el nivel del ciclismo, dice mucho no sólo de su talento, sino especialmente de su ética de trabajo. Toms encarna el espíritu de Lidl-Trek”.

“Él es capaz de obtener resultados por sí mismo, pero más a menudo apuesta por sus compañeros de equipo. Lidl-Trek es mucho mejor con él a bordo”.