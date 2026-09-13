Los rivales más que conscientes de que el ecuatoriano volverá a estar en movimiento en la etapa 20, como advierte: 'Hay muchas subidas en secuencia, como a mí me gusta'

Enric Mas (Movistar) puede estar a la cabeza de la Vuelta a España en curso, y Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) es el más cercano a su dominio sobre el maillot rojo, pero es el persistente atacante Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) quien probablemente tenga la clave para determinar si la última etapa de montaña del sábado le da un giro completo a la carrera.

Quizás el corredor más apasionante de todo el pelotón, todos saben que Carapaz, en algún momento, en cualquier momento, va a atacar si el camino le presenta una oportunidad. Incluso cuando no es así, y la lógica está en su contra, su camiseta rosa todavía parece estar en movimiento o amenazando con desaparecer en el futuro.

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