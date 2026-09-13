Los rivales más que conscientes de que el ecuatoriano volverá a estar en movimiento en la etapa 20, como advierte: 'Hay muchas subidas en secuencia, como a mí me gusta'

Enric Mas (Movistar) puede estar a la cabeza de la Vuelta a España en curso, y Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) es el más cercano a su dominio sobre el maillot rojo, pero es el persistente atacante Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) quien probablemente tenga la clave para determinar si la última etapa de montaña del sábado le da un giro completo a la carrera.

Quizás el corredor más apasionante de todo el pelotón, todos saben que Carapaz, en algún momento, en cualquier momento, va a atacar si el camino le presenta una oportunidad. Incluso cuando no es así, y la lógica está en su contra, su camiseta rosa todavía parece estar en movimiento o amenazando con desaparecer en el futuro.

Cuarto en la general y a más de cinco minutos del liderato general de Mas, luchar por el rojo parece imposible, y con 2:16 por delante de Félix Gall (Decathlon CMA CGM) para arrebatarle el último puesto del podio, eso también requeriría algo especial.

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Pero estos números no significan nada para el maestro instintivo y de capa y espada del pelotón, quien seguramente iluminará cualquiera de las últimas cuatro brutales subidas de la etapa 20 al Collado del Alguacil.

“Sí, lo intentaré de nuevo. Al final no tengo nada que demostrar”, dijo Carapaz al final. “Mañana será una etapa diferente. Hay muchas subidas en secuencia, como a mí me gusta”.

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Carapaz dio su primer paso en la etapa 19 a falta de más de 100 kilómetros, saltando del grupo de la general en busca de unirse a la escapada. A falta de 95,8 km, aceleró de nuevo y Darren Rafferty retrocedió para ayudarlo desde el grupo líder.

Al final, una caída de cadena para el irlandés y un esfuerzo concertado de Movistar y Decathlon le permitieron recuperarse, y ese movimiento quedó en nada, pero ciertamente aceleró el ritmo cardíaco de quienes lo rodeaban en la general.

Al salir de la retransmisión televisiva, Eurosport pidió al quinto clasificado, Oscar Onley (Netcompany Ineos), que arrojara más luz sobre el momento, pero no pudo porque también lo tomaron por sorpresa.

“Yo tampoco lo vi. Estaba sacando algo de comida de la bolsa de alimento, luego miré hacia arriba y vi grietas por todas partes”, dijo Onley.

“Es el tipo de persona que buscará cada oportunidad; realmente asume la carrera, así que, para ser honesto, esperaba que hiciera algo. No sabía dónde, y supongo que ese es el punto; quiere intentar sorprender a todos. Creo que probablemente mañana también intentará algo”.

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Gall hizo una valoración similar cuando se le preguntó si el intento de largo alcance de Carapaz fue de alguna manera una sorpresa para él: “Absolutamente no, de hecho me sorprendería que no intentara hacer movimientos de este tipo”.

Con Carapaz, ex tres veces ganador de etapa de la Vuelta y subcampeón de la general, casi garantizado estar nuevamente en el ataque, esto deja la posibilidad de que Mas pierda temprano a sus compañeros de equipo para mantenerlo bajo control, pero también una reducción temprana del apoyo de todos los mejores corredores, abriendo la puerta a más caos.

Y no es el único entre los 10 primeros que busca una victoria de etapa a partir de una jugada oportunista. El ex ganador de la Vuelta, Sepp Kuss, también entra en juego para intentar tomar las escapadas y darle a Visma-Lease a Bike una octava victoria de etapa, pero él también está siendo marcado por gente como Movistar e Ineos.

“Estaba atacando tanto que creo que todos en el grupo lo cubrieron en algún momento. Estuvo muy activo, y también Carapaz hacia el final de la formación de descanso”, dijo Onley.

“Alguien como Sepp no ​​quiere dejar atrás el camino, aunque esté unos cuatro minutos menos que yo; obviamente, ganó la Vuelta haciendo algo como esto, así que ahora todo el mundo lo sabe”.

Mas y Movistar han podido controlar casi todo a la perfección desde que heredó el maillot rojo hace unas 10 etapas, pero 1:37 de Roglič está lo suficientemente cerca como para que todavía no puedan permitirse ningún error el sábado, y elegir quién y cuándo perseguir a ciertos rivales podría resultar vital.

Si alguien va a presionarlos para que se equivoquen, parece probable que sea su ex compañero de equipo Carapaz. Mantenerlo bajo control una vez que comience la acción puede ser esencial para llevar a Mas a las últimas montañas de esta Vuelta, donde necesita estar, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y sin nada que perder, es una amenaza genuina para que su control de la carrera se debilite al final.