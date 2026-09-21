El español tenía un contrato con los Emiratos Árabes Unidos hasta 2027, pero Movistar habría activado una cláusula de rescisión para conseguir un fichaje destacado.

La saga de transferencias de Paula Blasi ha llegado a su fin, y la estrella española en ascenso ha confirmado que ha completado su salida del UAE Team l'IMAD y ha fichado por un nuevo equipo a partir de 2027.

La jugadora de 23 años no especificó para qué equipo ha fichado, pero se entiende ampliamente que es Movistar, con múltiples informes en la prensa española que detallan su traslado al equipo español.

La propia Blasi apenas restó importancia a esas informaciones durante una aparición en la emisora ​​nacional de radio española. RNE el sábado por la mañana.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Cuando se le preguntó si correría con los colores de Movistar en 2027, se echó a reír y luego dijo: “Por el momento, no puedo decir nada. Espero que, sea lo que sea, se anuncie pronto. Lo que puedo decir es que estoy muy ilusionada con el futuro”.

Blasi ha confirmado que ha puesto la pluma sobre el papel y que un proceso complicado y prolongado queda “definitivamente” en el pasado.

te puede gustar



'Me cuesta moverme': la máxima favorita, Paula Blasi, obligada a perderse la carrera en ruta de la Nacional Española



'Es el momento adecuado para tomar un camino diferente': los ingenieros de Blanka Vas abandonan anticipadamente SD Worx-Protime



“Simplemente se convirtió en una enorme bola de estrés”: Paula Blasi y el equipo L'IMAD de los Emiratos Árabes Unidos se unieron en el Mont Ventoux después de una semana desafiante en el Tour de France Femmes

Blasi tenía contrato hasta 2027 con el UAE Team l'IMAD, equipo con el que se hizo profesional a mediados de 2025, habiendo competido anteriormente en carrera y triatlón. Su ascenso ha sido extraordinario, con una llamativa temporada 2025 que dio paso a una campaña 2026 en la que ganó la Vuelta Femenina, Amstel Gold Race, Tour des Pyrenées y Volta a Catalunya, entre otros resultados destacados.

Blasi tenía contrato hasta 2027 pero, sobre todo, una cláusula de rescisión, que según se informó era de 100.000 euros, lo que la presidenta del equipo, Melissa Moncada, describió como “un error estúpido” Subpila ciclista de Daniel Benson mientras el ciclista buscaba diseñar un movimiento en el verano.

Por lo tanto, Movistar parece haber desencadenado esta cifra relativamente baja, con varios periódicos españoles El País, informando que la selección española le pagará alrededor de 500.000 euros anuales por un contrato de tres años.

También se informa que Blasi había firmado un precontrato, o carta de intención, con Lidl-Trek (el otro equipo en la lucha por su firma), pero que ahora también se ha roto para allanar el camino para la movida de Movistar.

“Hace unos días se cerró todo definitivamente”, afirmó Blasi. “Es bastante importante, el papeleo y las cosas que conlleva.

Qué leer a continuación



'Quizás hay gente que no lo entiende a mi edad' – Mavi García, de 42 años, retrasa su retirada para pasar un año más en el UAE Team L'IMAD



Transferencias ciclistas: Lorena Wiebes consigue una nueva ciclista líder clave mientras se confirma una avalancha de transferencias femeninas antes del Campeonato Mundial



Human Powered Health llega a un acuerdo de dos años con Marta Lach para impulsar las ambiciones de alto nivel del equipo WorldTour

“Pero al menos ahora puedo concentrarme de lleno en el ciclismo y dejar atrás las, digamos, tonterías, de la bicicleta”.

Sin nombrar directamente su futuro equipo, añadió: “Creo que era el cambio que necesitaba. Tuve una temporada con sus buenos y malos momentos, pero ahora es el momento de dar el siguiente paso y competir con un equipo que pueda acompañarme en mis ambiciones, digamos”.

El equipo l'IMAD de los Emiratos Árabes Unidos creía que podían proporcionar ese entorno y luchó duro para retener a Blasi, pero finalmente creyó que su futuro estaba mejor servido en otro lugar.