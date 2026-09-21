El español tenía un contrato con los Emiratos Árabes Unidos hasta 2027, pero Movistar habría activado una cláusula de rescisión para conseguir un fichaje destacado.

La saga de transferencias de Paula Blasi ha llegado a su fin, y la estrella española en ascenso ha confirmado que ha completado su salida del UAE Team l'IMAD y ha fichado por un nuevo equipo a partir de 2027.

La jugadora de 23 años no especificó para qué equipo ha fichado, pero se entiende ampliamente que es Movistar, con múltiples informes en la prensa española que detallan su traslado al equipo español.

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