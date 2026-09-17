El hombre de 32 años a menudo aparece en los titulares por varias descalificaciones por incumplimiento de las reglas aerodinámicas y de configuración de la bicicleta a lo largo de los años.

Jan-Willem van Schip ha anunciado su retirada de las carreras. El piloto holandés, ex dos veces campeón del mundo de pista, puso fin a su carrera en una breve publicación de Instagram el domingo.

“Es hora de mirar a otra parte”, escribió Van Schip. “Voy a dejar el ciclismo. Ven a verme en mi despedida durante (los Seis Días de Rotterdam)”.

El ciclista de 32 años había corrido para varios equipos en carretera y en pista durante sus 13 años de carrera, incluidos A BLOC, Parkhotel Valkenburg, BEAT Cycling Club y Roompot.

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Sus mayores éxitos se produjeron en la pista, con victorias en Campeonatos Mundiales en la carrera por puntos en 2019 y en Madison en 2023. También ganó el título europeo de Madison en 2021 y tiene varias victorias en la Copa Mundial UCI y títulos nacionales en pista a su nombre.

Van Schip también obtuvo tres victorias como visitante, incluida la Ronde van Drenthe de 2017 y una etapa del Baloise Belgium Tour de 2019.

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Quizás haya sido mejor conocido por el posicionamiento de su bicicleta y sus innovaciones aerodinámicas, que traspasaron los límites del reglamento de la UCI varias veces a lo largo de los años.

Van Schip ha acumulado una serie de descalificaciones a lo largo de los años, y la configuración de su bicicleta a menudo no cumple con las reglas del deporte.

En 2021, 2023 y 2025, Van Schip fue descalificado de las carreras por utilizar configuraciones ilegales del manillar, mientras que a principios de este año fue descalificado del Tour de Hellas por utilizar una posición de conducción ilegal.

Su infracción más reciente se produjo en la Ronde de L'Oise después de que lo sorprendieran corriendo con un bidón en la parte delantera de su camiseta, en contravención de la reglamentación UCI 2.12.007 3.2: “Uso de ropa, casco o cualquier otro artículo o accesorio no conforme a las normas que lleva el ciclista”.

Después de esa descalificación, el entrenador de Van Schip en Azérion-Villa Valkenburg, Johan Berghmans, dijo que el equipo no podía permitirse seguir pagando las multas por sus transgresiones.

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“Para nosotros la situación se está volviendo un poco insostenible”, afirmó.

“Somos sólo un pequeño equipo continental, ¿sabes? No somos en absoluto Visma ni nada parecido. En todas partes donde corre Jan-Willem, casi siempre nos cuesta 1.000 francos suizos en multas. Como equipo, eso es insostenible”.

Van Schip dijo a principios de este año que “realmente no me siento bienvenido en el ciclismo”. Ahora, está poniendo fin a su carrera, y su última salida como visitante fue en el Campeonato Nacional Holandés en junio.

Su última carrera será en el evento de pista de los Seis Días de Rotterdam, que se celebrará del 1 al 6 de diciembre.