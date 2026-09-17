El hombre de 32 años a menudo aparece en los titulares por varias descalificaciones por incumplimiento de las reglas aerodinámicas y de configuración de la bicicleta a lo largo de los años.

Jan-Willem van Schip ha anunciado su retirada de las carreras. El piloto holandés, ex dos veces campeón del mundo de pista, puso fin a su carrera en una breve publicación de Instagram el domingo.

“Es hora de mirar a otra parte”, escribió Van Schip. “Voy a dejar el ciclismo. Ven a verme en mi despedida durante (los Seis Días de Rotterdam)”.

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