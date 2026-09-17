El corredor de Red Bull-Bora-Hansgrohe dice que los equipos de ruta de Nueva Zelanda están pagando su propio viaje a Canadá

El ciclista neozelandés Finn Fisher-Black ha dicho que este año no habrá cambios en la política de la Federación de Ciclismo de Nueva Zelanda de no financiar los costos de sus ciclistas de élite en el próximo Campeonato Mundial de Ruta, y que el joven de 24 años y otros profesionales de élite pagarán su viaje a Canadá para participar.

Tras un segundo puesto en el Tour de Polonia, Fisher-Black acaba de completar una Vuelta a España, habiendo apoyado al líder del equipo Primož Roglič durante las tres semanas y terminando él mismo en el puesto 52.

Hablando durante la carrera hacia ciclismonoticiasFisher-Black dijo que esperaba su tercera participación en el Campeonato Mundial de Ruta de élite y esperaba poder estar en la carrera por un lugar entre los diez primeros en la carrera de ruta masculina de élite.

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Sin embargo, mientras que el equipo masculino de élite de Nueva Zelanda contará con seis integrantes y el equipo femenino de élite tendrá cuatro corredores en su alineación, Fisher-Black señaló que la falta de financiación no había cambiado a pesar de que su hermana Niamh, corredora de Lidl-Trek, se llevó la plata en el Mundial el año pasado.

“Es una condición de selección que los corredores deben financiarse para asistir y competir en el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026”, se lee en el documento de criterios de selección del Mundial de Cycling New Zealand.

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La falta de fondos creó una “dinámica extraña”, dijo Fisher-Black, y como resultado significó que los pasajeros actuaran de manera más egoísta, aunque las amistades personales redujeron cualquier fricción potencial.

“Es una dinámica extraña para Nueva Zelanda porque no recibimos financiación de Cycling New Zealand; todos pagamos para estar allí, por lo que también es una dinámica extraña, como si todos queriéramos hacer nuestra propia carrera”, dijo Fisher-Black. ciclismonoticias.

“Pero todos somos buenos compañeros de Nueva Zelanda, así que probablemente será cuestión de mirarnos unos a otros durante la carrera e intentar tener números durante la final y seguir adelante desde ahí”.

La falta de financiación para el equipo de ruta Kiwi se informó por primera vez en 2022, y parece que no ha habido cambios en la política de la federación de Nueva Zelanda de destinar todos los gastos disponibles a otra parte desde entonces. Gran parte del presupuesto disponible, según Fisher-Black, se destina al equipo de atletismo.

“Llegó hace unos años, cuando comencé a participar en los Mundiales de élite, suspendieron la financiación. Es simplemente la estructura de Cycling New Zealand porque priorizan la pista y la carretera; no hay financiación”.

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“También hacemos lo que podemos, mi hermana (Niamh) fue segunda el año pasado (en la carrera de élite femenina en ruta), así que uno pensaría que tal vez habría algún cambio, pero por el momento es lo mismo.

“Tenemos que hacerlo así y somos afortunados de que durante el resto del año tendremos mucho apoyo de nuestros equipos”.

Fisher-Black forma parte de un equipo masculino de élite de seis hombres con el corredor más experimentado, George Bennett (NSN), cuyo mejor resultado fue el puesto 18 hace unos años. Los otros cuatro son los debutantes Josh Kench (Groupama-FDJ United) y Ben Oliver (Modern Adventure), mientras que Laurence Pithie (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Corbin Strong (NSN) tienen una participación en la categoría absoluta.

El propio Fisher-Black quiere ver cómo se siente después de la Vuelta, donde fue uno de los elementos más activos del equipo de Roglič en la montaña y en el llano, que culminó con una larga escapada el último día por Sierra Nevada el pasado sábado.

“En cierto modo, ha sido un gran campo de entrenamiento aquí y espero salir bien librado”, dijo Fisher-Black durante la segunda semana de la carrera.

“Muchas veces, al pasar por un Gran Tour, tu cuerpo se siente un poco cocido, y tan pronto como se detiene, tu cuerpo se apaga. Así que intentaré mantener el cuerpo funcionando un poco y luego iré al Mundial, donde tendremos una buena carrera allí. Tendremos un equipo fuerte”.

Sus propios objetivos en el circuito montañoso de Montreal, el tipo de terreno en el que ha brillado en el pasado, son seguir las huellas del veloz retirado Julian Dean, el único corredor masculino de élite de Nueva Zelanda que se ubicó entre los diez primeros en el mundo de ruta a esta altura del año 2000 con un noveno y un décimo lugar a su nombre.

“Me encantaría ir allí y luchar por el top 10”, dijo Fisher-Black. “Sería bonito estar en la final”.

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