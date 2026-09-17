El corredor de Red Bull-Bora-Hansgrohe dice que los equipos de ruta de Nueva Zelanda están pagando su propio viaje a Canadá

El ciclista neozelandés Finn Fisher-Black ha dicho que este año no habrá cambios en la política de la Federación de Ciclismo de Nueva Zelanda de no financiar los costos de sus ciclistas de élite en el próximo Campeonato Mundial de Ruta, y que el joven de 24 años y otros profesionales de élite pagarán su viaje a Canadá para participar.

Tras un segundo puesto en el Tour de Polonia, Fisher-Black acaba de completar una Vuelta a España, habiendo apoyado al líder del equipo Primož Roglič durante las tres semanas y terminando él mismo en el puesto 52.

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