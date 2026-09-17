Gran Bretaña ha finalizado sus equipos para el próximo Campeonato Mundial de Ruta UCI, donde Tom Pidcock, Zoe Bäckstedt y Cat Ferguson liderarán la lucha por las camisetas arcoíris en Montreal, Canadá.
GB es una de las últimas naciones importantes en anunciar sus alineaciones para los ocho días de carreras que comienzan el próximo domingo, pero ahora ha revelado lo que el director de rendimiento Stephen Park describe como “un equipo altamente competitivo”.
Tom Pidcock lidera la carrera de élite masculina en ruta, la estrella de 27 años es un verdadero contendiente en un campo abierto por la ausencia del actual campeón Tadej Pogačar.
Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí:
Adam Yates, un condecorado ciclista de las clásicas montañosas y compañero de equipo de Pogačar en el UAE Team Emirates-XRG, también disfrutará de un papel de liderazgo protegido, mientras que el resto del equipo se orientará hacia funciones de apoyo.
Oscar Onley ha sido incluido después de quedar quinto en la general de la Vuelta a España, al igual que una estrella emergente del Gran Tour de España, Callum Thornley, que estuvo a un paso de ganar la contrarreloj de la etapa 18.
El campeón nacional de carreras en ruta Fred Wright ha construido el barco, al igual que Mark Donovan, Finlay Pickering y James Shaw.
Ethan Hayter, que casi vence a Pogačar para ganar la contrarreloj corta de apertura de la Vuelta, también ha sido incluido en el equipo masculino de élite, pero sólo para la contrarreloj, donde Thornley ocupará el otro de los dos puestos.
En cuanto al equipo femenino de élite, Backstedt apunta tanto a la carrera en ruta como a la contrarreloj mientras asciende por primera vez al nivel de élite en el Campeonato del Mundo. Con solo 21 años, logró el doblete del título mundial junior de ruta y contrarreloj en 2022, y ganó el título mundial sub23 de contrarreloj el año pasado. Ahora, ella da un paso al frente para liderar la línea al más alto nivel.
A Backstedt se unen en el equipo de élite femenino de carreras en ruta Lauren Dickson, que ha impresionado al servicio de Demi Vollering en FDJ United-SUEZ esta temporada, y el ex finalista del podio de Paris-Roubaix, Pfeiffer Georgi. Josie Nelson, Flora Perkins y Anna Henderson completan el equipo de carreras en ruta de seis mujeres.
A pesar de ser medallista de plata olímpica en la disciplina, Henderson no ocupará el segundo lugar en contrarreloj junto a Bäckstedt; en cambio, eso va a una selección sorpresa en Anna Morris. La galesa es conocida principalmente por sus hazañas en la pista y no participa en un equipo internacional de ruta, pero fue segunda en el campeonato nacional de contrarreloj en junio y se ganó una convocatoria para su primer Campeonato Mundial de Ruta a la edad de 31 años.
La gran promesa británica, Cat Ferguson, regresa a la acción después de un largo período de inactividad por lesión para aspirar a las camisetas arcoíris en las filas sub-23. Ferguson hizo el doblete en ruta y contrarreloj a nivel júnior en 2024, dos años después de Bäckstedt, y se convirtió en profesional con Movistar al año siguiente.
Su campaña de 2026 comenzó con fuerza, pero no ha corrido desde que se fracturó el tobillo en la jornada inaugural del Giro de Italia femenino a finales de mayo.
En la categoría masculina sub-23, Ben Wiggins competirá tanto en la contrarreloj como en la carrera en ruta, donde Elliot Rowe, quien fue el mejor corredor joven en el reciente Tour de Gran Bretaña, es alguien a quien hay que seguir de cerca.
La plantilla de Gran Bretaña al completo
Hombres de élite
Marcos Donovan
Ethan Hayter (solo contrarreloj)
Oscar Onley
Finlay Pickering
Tom Pidcock
James Shaw
Callum Thornley (carrera en ruta + contrarreloj)
Fred Wright
Adam Yates
Mujeres de élite
Zoe Bäckstedt (carrera en ruta + contrarreloj)
Laura Dickson
Pfeiffer Georgi
Anna Henderson
Anna Morris (solo contrarreloj)
Josie Nelson
Flora Perkins
Sub 23 Masculino
Jacob Bush
Mattie Dodd
Eliot Rowe
Will Smith
Ben Wiggins
Sub 23 Femenino
gato ferguson
Abi Miller
Awen Roberts
Imogen Wolff
Morven Yeoman
Hombres jóvenes
León Atkins
Gus Dutton
Finlay Storrie
Dexter Townsend
Evander Wishart
Mujeres Júnior
Aalia Clay
Peggy Knox
Gabby McHugh
Zoé Roche
Melanie Rowe
Suscríbase a My Bike para obtener una cobertura completa de las carreras de los Campeonatos Mundiales de Ruta y Gravel de la UCI, junto con el monumento final de la temporada, Il Lombardia. Los suscriptores obtienen acceso ilimitado a análisis exclusivos de nuestros columnistas expertos, funciones detalladas y conocimientos tecnológicos líderes en la industria. Además, la aplicación My Bike te permite seguir la acción dondequiera que vayas. Únase hoy.