El equipo GB forma un grupo fuerte con esperanzas de arco iris en múltiples carreras

Gran Bretaña ha finalizado sus equipos para el próximo Campeonato Mundial de Ruta UCI, donde Tom Pidcock, Zoe Bäckstedt y Cat Ferguson liderarán la lucha por las camisetas arcoíris en Montreal, Canadá.

GB es una de las últimas naciones importantes en anunciar sus alineaciones para los ocho días de carreras que comienzan el próximo domingo, pero ahora ha revelado lo que el director de rendimiento Stephen Park describe como “un equipo altamente competitivo”.

Tom Pidcock lidera la carrera de élite masculina en ruta, la estrella de 27 años es un verdadero contendiente en un campo abierto por la ausencia del actual campeón Tadej Pogačar.

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Adam Yates, un condecorado ciclista de las clásicas montañosas y compañero de equipo de Pogačar en el UAE Team Emirates-XRG, también disfrutará de un papel de liderazgo protegido, mientras que el resto del equipo se orientará hacia funciones de apoyo.

Oscar Onley ha sido incluido después de quedar quinto en la general de la Vuelta a España, al igual que una estrella emergente del Gran Tour de España, Callum Thornley, que estuvo a un paso de ganar la contrarreloj de la etapa 18.

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El campeón nacional de carreras en ruta Fred Wright ha construido el barco, al igual que Mark Donovan, Finlay Pickering y James Shaw.

Ethan Hayter, que casi vence a Pogačar para ganar la contrarreloj corta de apertura de la Vuelta, también ha sido incluido en el equipo masculino de élite, pero sólo para la contrarreloj, donde Thornley ocupará el otro de los dos puestos.

En cuanto al equipo femenino de élite, Backstedt apunta tanto a la carrera en ruta como a la contrarreloj mientras asciende por primera vez al nivel de élite en el Campeonato del Mundo. Con solo 21 años, logró el doblete del título mundial junior de ruta y contrarreloj en 2022, y ganó el título mundial sub23 de contrarreloj el año pasado. Ahora, ella da un paso al frente para liderar la línea al más alto nivel.

A Backstedt se unen en el equipo de élite femenino de carreras en ruta Lauren Dickson, que ha impresionado al servicio de Demi Vollering en FDJ United-SUEZ esta temporada, y el ex finalista del podio de Paris-Roubaix, Pfeiffer Georgi. Josie Nelson, Flora Perkins y Anna Henderson completan el equipo de carreras en ruta de seis mujeres.

A pesar de ser medallista de plata olímpica en la disciplina, Henderson no ocupará el segundo lugar en contrarreloj junto a Bäckstedt; en cambio, eso va a una selección sorpresa en Anna Morris. La galesa es conocida principalmente por sus hazañas en la pista y no participa en un equipo internacional de ruta, pero fue segunda en el campeonato nacional de contrarreloj en junio y se ganó una convocatoria para su primer Campeonato Mundial de Ruta a la edad de 31 años.

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La gran promesa británica, Cat Ferguson, regresa a la acción después de un largo período de inactividad por lesión para aspirar a las camisetas arcoíris en las filas sub-23. Ferguson hizo el doblete en ruta y contrarreloj a nivel júnior en 2024, dos años después de Bäckstedt, y se convirtió en profesional con Movistar al año siguiente.

Su campaña de 2026 comenzó con fuerza, pero no ha corrido desde que se fracturó el tobillo en la jornada inaugural del Giro de Italia femenino a finales de mayo.

En la categoría masculina sub-23, Ben Wiggins competirá tanto en la contrarreloj como en la carrera en ruta, donde Elliot Rowe, quien fue el mejor corredor joven en el reciente Tour de Gran Bretaña, es alguien a quien hay que seguir de cerca.

La plantilla de Gran Bretaña al completo

Hombres de élite

Marcos Donovan

Ethan Hayter (solo contrarreloj)

Oscar Onley

Finlay Pickering

Tom Pidcock

James Shaw

Callum Thornley (carrera en ruta + contrarreloj)

Fred Wright

Adam Yates

Mujeres de élite

Zoe Bäckstedt (carrera en ruta + contrarreloj)

Laura Dickson

Pfeiffer Georgi

Anna Henderson

Anna Morris (solo contrarreloj)

Josie Nelson

Flora Perkins

Sub 23 Masculino

Jacob Bush

Mattie Dodd

Eliot Rowe

Will Smith

Ben Wiggins

Sub 23 Femenino

gato ferguson

Abi Miller

Awen Roberts

Imogen Wolff

Morven Yeoman

Hombres jóvenes

León Atkins

Gus Dutton

Finlay Storrie

Dexter Townsend

Evander Wishart

Mujeres Júnior

Aalia Clay

Peggy Knox

Gabby McHugh

Zoé Roche

Melanie Rowe

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