El equipo GB forma un grupo fuerte con esperanzas de arco iris en múltiples carreras

Gran Bretaña ha finalizado sus equipos para el próximo Campeonato Mundial de Ruta UCI, donde Tom Pidcock, Zoe Bäckstedt y Cat Ferguson liderarán la lucha por las camisetas arcoíris en Montreal, Canadá.

GB es una de las últimas naciones importantes en anunciar sus alineaciones para los ocho días de carreras que comienzan el próximo domingo, pero ahora ha revelado lo que el director de rendimiento Stephen Park describe como “un equipo altamente competitivo”.

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