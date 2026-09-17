El belga se unirá al colíder Remco Evenepoel y al resto de sus compañeros en Montreal el martes 22 de septiembre.

Una semana después de cumplir 32 años, Wout van Aert se dirigirá a Canadá para unirse a sus compañeros de equipo belgas antes del Campeonato Mundial de Ruta UCI, con cinco días para finalizar los planes junto al colíder Remco Evenepoel antes de la carrera en ruta el 27 de septiembre.

Será su primera aparición en el Mundial de ruta desde Glasgow 2023, donde terminó segundo detrás de su eterno rival Mathieu van der Poel, y se acerca al evento principal en una de las mejores condiciones de su carrera después de la Vuelta a España.

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Thibau Nys felicita a Wout van Aert al finalizar la etapa 15 de la Vuelta a España en Córdoba (Foto de Tim de Waele/Getty Images)