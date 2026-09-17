El belga se unirá al colíder Remco Evenepoel y al resto de sus compañeros en Montreal el martes 22 de septiembre.

Una semana después de cumplir 32 años, Wout van Aert se dirigirá a Canadá para unirse a sus compañeros de equipo belgas antes del Campeonato Mundial de Ruta UCI, con cinco días para finalizar los planes junto al colíder Remco Evenepoel antes de la carrera en ruta el 27 de septiembre.

Será su primera aparición en el Mundial de ruta desde Glasgow 2023, donde terminó segundo detrás de su eterno rival Mathieu van der Poel, y se acerca al evento principal en una de las mejores condiciones de su carrera después de la Vuelta a España.

Con dos etapas, varias asistencias para Matthew Brennan, el maillot verde y el premio a la supercombatividad, Van Aert subrayó que estas tres semanas en España no han sido en absoluto una “carrera de preparación”, aunque no puede negar que está en plena forma.

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“La perfección no existe. Creo que en dos semanas ya estará ahí; definitivamente tengo buenas piernas y grandes objetivos, así que tenemos que intentar recuperarnos de esta Vuelta y lo haremos en Montreal”, dijo Van Aert después de la final de la Vuelta en Granada.

“Esta no fue una carrera de preparación, ¿sabes? Era un objetivo en sí mismo, del que intentamos sacar el máximo provecho cada día. El Campeonato del Mundo se acerca, pero hasta ahora, naturalmente, nos hemos centrado en la Vuelta”.

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El otro piloto superestrella de Bélgica, Evenepoel, ha estado compitiendo en Canadá en el GP de Quebec y en Montreal, ganando el primero y quedando quinto en el segundo, mostrando una forma mixta. Pero lo cierto es que con él y Van Aert en el mismo equipo, solo se vuelven más peligrosos como amenazas de ganar en solitario o al sprint, como se demostró en los Juegos Olímpicos de París o Wollongong '22, donde Evenepoel se adjudicó las victorias.

El seleccionador nacional Serge Pauwels estará muy ocupado formulando cómo abordarán las cosas en dos semanas, y la final no se presentará a los corredores hasta que lleguen los que han estado compitiendo en la Vuelta.

“Wout llega el próximo martes (22 de septiembre), por lo que todavía tenemos 5 o 6 días antes del Campeonato Mundial. Es tiempo suficiente para juntar nuestras cabezas”, dijo Pauwels a la emisora ​​nacional. esporza.

“Los Campeonatos del Mundo se disputan sin auriculares, por lo que es poco lo que se puede ajustar durante la carrera. Los corredores tendrán que anticipar las condiciones cambiantes de la carrera”.

“Wout realizó una Vuelta muy fuerte. Estará listo en dos semanas, porque corredores como este suelen alcanzar su punto máximo de forma entre una semana y dos o tres semanas después de una Gran Vuelta. Eso funciona perfectamente para él, al igual que para Thibau Nys y Gianni Vermeersch, quienes completarán nuestra selección en Canadá en nueve días”.

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Nys viajará a Montreal el mismo día que Van Aert, y después de luchar contra enfermedades y lesiones para llegar incluso al inicio de la Vuelta en Mónaco el 22 de agosto, tuvo que luchar aún más para llegar hasta la final de Granada.

“Si me hubieran mostrado los resultados de esta Vuelta antes de la temporada, no habría estado contento o no estaría satisfecho con ello, pero según todos los contratiempos que tuve: la operación de rodilla, luego la enfermedad antes de la Vuelta y el golpe de calor durante la Vuelta, diría que estoy satisfecho”, dijo Nys. ciclismonoticias antes de la última etapa.

“Estoy contento con los dos terceros puestos que conseguí; el segundo especialmente fue un esfuerzo bastante fuerte”, (perdiendo ante Van Aert en una escapada a Córdoba) “Pero ha habido sentimientos encontrados.

“Me encontré mejorando mucho en mi forma en las primeras dos semanas, y luego llegó el golpe de calor justo antes del segundo día de descanso, y hubo un pequeño revés. Desde entonces, ya no mejoré mucho, pero sentí que el cansancio en mi cuerpo aumentaba. Así que ahora espero con ansias unos días tranquilos”.

Montreal verá el debut de Nys en la carrera de élite masculina en ruta en el Campeonato Mundial, después de haber terminado sexto como sub-23 en 2021 en Lovaina, y formará parte del elenco secundario de Bélgica junto a Vermeersch, Tiesj Benoot, Alec Segaert, Maxim Van Gils y Quinten Hermans.

“Tengo muchas ganas de que llegue. Parece que Wout y Remco están en una forma increíble en este momento”, dijo Nys.

“Ha sido espectacular verlo también desde la carrera en sí. Incluso ahora, cuando todavía son ciclistas activos, seguramente serán recordados como algunas de las estrellas más grandes en la historia del ciclismo, y correr con ellos también es un gran honor. Realmente intentaré estar en mi mejor nivel, en mi mejor juego, y demostrar que puedo ser útil”.

Si bien la ausencia de Tadej Pogačar después de su accidente en la Vuelta deja a los belgas como los probables favoritos en Montreal, saben que ganar la carrera les exigirá vencer a casi todos los demás mejores corredores del mundo. No darán por sentado su estatus.

“Creo que Del Toro y Seixas son los mayores competidores. Pidcock también está en plena forma”, afirmó el seleccionador nacional Pauwels. “Y luego está Mathieu van der Poel. Todavía hay un poco más de interrogante detrás de su forma. Seguirá participando en el Tour de Luxemburgo. Pero siempre hay que contar con él. Si viaja a Canadá, no será para completar el pelotón”.