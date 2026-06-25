Han pasado 16 semanas desde que el especialista en contrarreloj fue operado para reparar la pierna tras una caída en la carrera belga

Stefan Küng ha confirmado que volverá a competir a finales de esta semana en el Campeonato Suizo de Ruta después de una ausencia de tres meses y medio para recuperarse de una fractura de fémur. El jugador de 32 años planea regresar a la contrarreloj masculina de élite el jueves, buscando el décimo título nacional de su carrera, nueve de ellos en la contrarreloj.

Küng sufrió una grave fractura en el fémur proximal izquierdo en un accidente en Omloop Het Nieuwsblad el 28 de febrero. Al día siguiente fue trasladado de un hospital belga a Suiza, donde fue operado. Era sólo su sexto día de carrera con su nuevo equipo Tudor Pro Cycling.

“Después de mucho trabajo duro, es hora de regresar. Vámonos”, dijo Küng en una publicación de video en Instagram el lunes, y agregó: “Ha pasado un tiempo… 115 días para ser exactos”.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Después de varias semanas con muletas, a Küng se le permitió entrenar ligeramente sobre rodillos, pero ahora se le permitió un “entrenamiento sin restricciones” durante tres meses desde el momento de la lesión.

Küng competirá en ambas disciplinas de ruta esta semana en Courtételle, tomando la salida el domingo en la carrera de élite masculina en ruta, un evento que ganó en 2020 como parte de una barrida nacional. Tendrá que desbancar al doble campeón reinante Mauro Schmid en ambas carreras para alcanzar los dos dígitos para otra camiseta nacional, con Stefan Bissegger y Jan Christen otros principales contendientes para la contrarreloj.

te puede gustar



Keegan Swenson 'libre de dolor' después de una fractura de cadera, pero el nuevo calendario lo obliga a saltarse la carrera europea para concentrarse en Unbound 200



“Espero estar en la salida del Tour de Francia si esta semana va bien” – Tiesj Benoot finalmente debuta en Decathlon-CMA CGM en el Tour de Suiza



¿Alguien podrá vencer a Tadej Pogačar? Analizando a los contendientes del Tour de Suiza masculino

La disciplina contrarreloj es donde Küng muestra su poder, habiendo ganado cinco medallas en Campeonatos de Europa y cuatro medallas en Campeonatos del Mundo. Ganó su primer título nacional en contrarreloj en 2011 a los 17 años. Dos años más tarde, obtuvo el título nacional sub-23 contrarreloj.

Ahora en su decimosexta temporada de carreras, incluidos 11 años con dos equipos WorldTeam, la estrella suiza ha tenido éxitos esporádicos en carreras en ruta, incluida una medalla de bronce en ruta en el Mundial de 2019. Tiene una victoria de etapa en un Grand Tour, en la contrarreloj individual en la Vuelta a España 2024.

Su equipo Tudor Pro aún no había confirmado una plantilla completa para el Tour de Francia, que comienza el 4 de julio y sería su novena aparición. Sólo hay dos carreras contrarreloj en el Tour de este año, lo que puede no ayudar a Küng a ganar el plantel, que abre con una contrarreloj por equipos en Barcelona y luego tiene una contrarreloj contrarreloj para abrir la tercera semana.

El francés Julian Alaphilippe fue el único compañero de equipo confirmado para el Tour hasta el momento, ya que se anunció que se saltaría sus nacionales de ruta esta semana para concentrarse en el Gran Tour en dos semanas.