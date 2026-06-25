Han pasado 16 semanas desde que el especialista en contrarreloj fue operado para reparar la pierna tras una caída en la carrera belga

Stefan Küng ha confirmado que volverá a competir a finales de esta semana en el Campeonato Suizo de Ruta después de una ausencia de tres meses y medio para recuperarse de una fractura de fémur. El jugador de 32 años planea regresar a la contrarreloj masculina de élite el jueves, buscando el décimo título nacional de su carrera, nueve de ellos en la contrarreloj.

Küng sufrió una grave fractura en el fémur proximal izquierdo en un accidente en Omloop Het Nieuwsblad el 28 de febrero. Al día siguiente fue trasladado de un hospital belga a Suiza, donde fue operado. Era sólo su sexto día de carrera con su nuevo equipo Tudor Pro Cycling.

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