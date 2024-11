MPCC desaconseja encarecidamente el uso de recicladores de CO, ya que la empresa que produce los dispositivos exige claridad

Detalo Health, la empresa detrás de los recicladores de monóxido de carbono (CO) utilizados por varios equipos del WorldTour, ha respondido a un llamamiento del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) para que no se practique esta técnica.

La técnica salió a la luz durante la segunda semana del Tour de Francia 2024 y ha sido un tema polémico desde el principio, y Tadej Pogačar se mostró reacio a admitir siquiera su conocimiento de la práctica al principio.

Después de afirmar inicialmente que no tenían ningún plan para pedir la prohibición de los rebreathers de CO, desde entonces el MPCC se ha pronunciado en contra de la técnica. En su Asamblea General Anual del mes pasado, desaconsejaron firmemente el uso de monóxido de carbono y sugirieron que eventualmente debería prohibirse.

Un comunicado de prensa compartido después de su reunión anual decía: “También se planteó el tema del monóxido de carbono. Algunos medios han informado sobre un posible uso indebido de este gas potencialmente letal. El objetivo de su uso sería crear hipoxia artificial inhalándolo en dosis (desconocidas), imitando así los efectos del esfuerzo en altitud”.

Luego citó parte del Código Mundial Antidopaje relacionada con la mejora artificial de la captación, el transporte o la entrega de oxígeno, antes de agregar: “Con el riesgo para la salud (potencialmente mortal), el aspecto técnico complejo y artificial (uso indebido de medios técnicos y terapéuticos) crear artificialmente cambios fisiológicos), y el código mundial antidopaje vigente, el MPCC sólo puede desaconsejar firmemente el uso de esta técnica… hasta que sea prohibida”.

ciclismonoticias Se comunicó con Detalo Health para obtener una respuesta a estos comentarios, y la compañía cree que el MPCC debe ser más específico en lo que pide que se prohíba.

Carsten Lundby, director ejecutivo de Detalo Health y profesor de la Universidad del Sur de Dinamarca, dijo que “estoy completamente de acuerdo en que deberíamos desaconsejar el uso de la inhalación de monóxido de carbono con la intención de aumentar la masa de hemoglobina. Eso debería quedar claro. Y tenemos Ya lo he dicho en numerosas ocasiones.

“El uso de monóxido de carbono como herramienta de diagnóstico médico es, por supuesto, algo completamente diferente cuando la intención no es aumentar el rendimiento, sino como herramienta de diagnóstico. Y eso, por supuesto, no debería o no puede prohibirse. “Por lo tanto, es necesario que haya un trato claro y diferenciado entre ambos”, añadió.

Continuó reforzando su postura y afirmó: “Estoy muy en contra de la inhalación de monóxido de carbono con la intención de aumentar el rendimiento. Creo que va en contra del espíritu del deporte. No quiero que mis hijos inhalen gases tóxicos en para convertirnos en campeones del mundo”.

Lundby se apresuró a cuestionar cómo el MPCC también define el objetivo del monóxido de carbono, y agregó: “El objetivo de la reinhalación de CO es determinar el volumen de sangre. El objetivo no es crear hipoxia artificial. Se administra el monóxido de carbono para poder medir el volumen de sangre, que es diferente de lo que desaconsejan”.

Los equipos de WorldTour han revelado muy poco sobre cómo han utilizado esta práctica hasta la fecha, lo que quizás sólo haya ayudado a alimentar sospechas sobre el tema. Cuando se le preguntó si se necesita más transparencia, el científico fue franco en su respuesta.

“Por supuesto, y esta es también la razón por la que escribimos un pequeño artículo de investigación sobre esto que se publicó en mayo o junio en el que desaconsejamos encarecidamente el uso de monóxido de carbono con la intención de aumentar la masa de hemoglobina mediante la estimulación de la hipoxia”.

Lundby explicó que su razón para esta postura es que explorar los límites del monóxido de carbono en términos de aumento de la masa de hemoglobina podría plantear graves riesgos para la salud y “en algún momento, esto se vuelve tóxico”.

Sin embargo, eso no significa que crea que los equipos deban ser más abiertos en cuanto a cómo utilizan los rebreathers.

Cuando se le preguntó si una mayor transparencia ayudaría a la percepción pública de los recicladores de monóxido de carbono, el profesor fue claro.

“No, en realidad, no lo hago. Porque si vuelves a respirar monóxido de carbono con la intención de medir la masa de hemoglobina, está bastante claro lo que haces y no hay ganancias de rendimiento al evaluar los volúmenes de sangre con este método”.

El jefe de Detalo añadió que la empresa de tecnología médica recopila todos los datos transmitidos desde los dispositivos en tiempo real, por lo que la negligencia sería evidente.

También confirmó que Detalo planea seguir trabajando con equipos WorldTour en 2025.

“No hemos hecho ninguna medición (fuera de temporada), pero lo haremos el año que viene porque continuaremos nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, donde medimos los volúmenes de sangre antes y después del campamento de altitud”, comentó Lundby más tarde. revelando que el nuevo interés en la práctica desde que se hizo pública este verano “no fue más de lo habitual”.