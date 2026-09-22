El fenómeno francés supera las expectativas con el bronce

Paul Seixas ha tenido muchas primicias en su segunda temporada neoprofesional en el WorldTour, pero subir al podio en su primera contrarreloj de élite en el Campeonato Mundial de Ruta UCI contra un campo apilado agregó una nueva dimensión al talento del francés.

El joven de 19 años, que cumplirá 20 antes de la carrera de élite masculina en ruta del domingo, terminó tercero el domingo, 1:13 detrás del cuatro veces campeón mundial Remco Evenepoel (Bélgica) y sólo 16 segundos más lento que el medallista de plata Filippo Ganna (Italia).

Si su cuarto lugar tanto en el Tour de Francia en general como en la contrarreloj de la etapa 16 fue un indicio de que podría ser un especialista en contrarreloj, el evento del domingo en Montreal, Canadá, fue la confirmación de que ya lo es.

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“Creo que ahora es la prueba definitiva de que soy uno de los especialistas. Los dos muchachos que tengo delante han sido campeones del mundo varias veces y son dos de los mejores corredores de la disciplina”, dijo Seixas en la rueda de prensa posterior a la carrera, en la que habló una mezcla de francés e inglés.

“Terminar tercero en el Campeonato Mundial contrarreloj definitivamente me coloca entre los especialistas, especialmente en un recorrido de hoy que era muy, muy plano. Estoy contento con mi desempeño y con validar lo que he construido esta temporada.

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“Hoy en día, Remco es el mejor especialista del mundo en contrarreloj, y hoy la prueba es clara. Tal vez en el futuro, si progreso físicamente y en mi posición, pueda cerrar parte de esa brecha. Pero hay que darle crédito a Remco: es posiblemente el tipo más aerodinámico del pelotón y uno de los mayores especialistas en contrarreloj de todos los tiempos.

“Por ahora, no diré que algún día podré rivalizar con Remco en un TT. Él es un gran campeón, y lo respeto. Voy a trabajar para, con suerte, rivalizar con él algún día, pero ahora mismo el paso es grande. Trabajaré, y si algún día puedo rivalizar con él, será increíble”.

Como corredor francés con un talento considerable en las Grandes Vueltas, no sorprende que haya enmarcado sus resultados en la contrarreloj como un trampolín hacia un podio en la clasificación general o una victoria.

“Es realmente importante porque en la general es muy importante ser bueno en la contrarreloj. Hoy, después de haber sido derrotados por dos grandes corredores especialistas de esta disciplina en un recorrido llano y una contrarreloj larga, es realmente agradable estar a este nivel”, dijo Seixas.

“Me da mucha confianza en mi entrenamiento contrarreloj. Estoy muy contento con mi desempeño, pero también con lo que hizo el equipo francés y lo que hizo mi entrenador. Ellos jugaron un papel importante en esta medalla de hoy y quiero agradecerles.

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“(La ruta) era muy plana. Obviamente, muchas curvas hicieron que el recorrido fuera bastante técnico. Para mí, eran bastante estrechas, por lo que no quería correr el riesgo de chocar antes de los próximos objetivos. Pero conocía muy bien mis líneas, conocía muy bien el recorrido, así que me aseguré de ir bastante rápido sin inclinarme demasiado para evitar caerme.

“El mérito es de (el seleccionador francés) Thomas Voeckler, que me siguió y me guió muy bien durante la contrarreloj, así como de mi entrenador, que estableció una gran estrategia de ritmo y me dio confianza en mí mismo. Estoy feliz de haber logrado esta actuación; jugaron un papel importante para ayudarme a conseguir esta medalla”.

El recorrido estuvo marcado por una sección técnica con curvas cerradas, y su cautela se mostró en el primer control cronometrado, donde fue cuarto. Ganna fue aún más cuidadoso y superó esa primera sección en décimo lugar.

Se toparon con el mismo tramo al final del recorrido de 39,2 kilómetros, y el corredor que era segundo en el primer control y a sólo 10 segundos de Evenepoel, Jakob Søderqvist (Suecia), se cayó en una curva y acabó finalizando quinto.

“No tomé demasiados riesgos en las curvas, así que, naturalmente, en el primer tramo perdí unos segundos preciosos en comparación con los especialistas puros – aunque me considero un verdadero especialista – en comparación con los muchachos que estaban poniendo todo en la contrarreloj y tal vez un poco menos en las próximas carreras”, dijo Seixas.

“Quizás hubieran corrido algunos riesgos más, lo cual tiene sentido. Perdí un poco de tiempo en el primer parcial, aunque iba al mismo ritmo que el resto.

“En las secciones rectas, realmente puse la potencia, lo que me permitió recuperar tiempo gradualmente. Al final, el ritmo fue muy bueno porque logré esforzarme de nuevo y terminar súper fuerte. Los pocos segundos perdidos en las curvas no son gran cosa; me permitieron asegurarme de mantenerme erguido para lo siguiente y al mismo tiempo asegurarme una muy buena medalla. Creo que fue una ejecución perfecta”.

Se espera que Seixas también sea un contendiente en la carrera de ruta masculina de élite del domingo, después de terminar en segundo lugar detrás de Isaac del Toro en el Gran Premio Ciclista de Montreal la semana pasada, pero se negó a ser directo sobre sus posibilidades de ganar otra medalla o incluso un maillot arcoíris.

“Creo que confirma las buenas sensaciones de la semana pasada. Esta semana me sentí bien de nuevo y durante la contrarreloj me sentí realmente súper bien”, dijo Seixas. “No creo que sea comparable a los esfuerzos de la semana pasada, que fueron más cortos y repetidos en una larga distancia.

“La carrera en ruta no tiene nada que ver con la contrarreloj, pero demuestra que he progresado bien en la contrarreloj esta temporada; ese era el objetivo principal. Obviamente, estoy en buena forma en este momento, lo que es un buen augurio para lo que viene. Dicho esto, no garantiza nada para la próxima semana; es un tipo de esfuerzo diferente, ya veremos la próxima semana”.