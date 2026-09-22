El fenómeno francés supera las expectativas con el bronce

Paul Seixas ha tenido muchas primicias en su segunda temporada neoprofesional en el WorldTour, pero subir al podio en su primera contrarreloj de élite en el Campeonato Mundial de Ruta UCI contra un campo apilado agregó una nueva dimensión al talento del francés.

El joven de 19 años, que cumplirá 20 antes de la carrera de élite masculina en ruta del domingo, terminó tercero el domingo, 1:13 detrás del cuatro veces campeón mundial Remco Evenepoel (Bélgica) y sólo 16 segundos más lento que el medallista de plata Filippo Ganna (Italia).

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